Por: Raúl Terrazas Barraza

Maratónica revisión de asuntos en IETAM

Este viernes será de carreras y más carreras en el Consejo General Electoral del IETAM, porque desde las nueve y media de la mañana habrá sesiones, para resolver sobre acuerdos que, en función el tiempo deben de ser superados en la instancia final, que es la aprobación del pleno del Conejo.

La primera es la sesión Ordinaria nueve en la cual deberán aprobarse las actas de sesiones anteriores del Consejo realizadas en el mes de enero, un segundo punto es el informe de actividades que deben de dar a conocer las Consejerías que maneja cada consejera y consejero, el tercer tiene que ver con los informes de la secretaría ejecutiva que tiene a su cargo el ingeniero Juan de Dios Álvarez Ortiz.

Estos últimos se refieren al anual de actividades, es decir del ejercicio 2024, el de cumplimiento de los acuerdos del Consejo General del Instituto Estatal y el de los medios de impugnación contra los actos, acuerdos, omisiones y resoluciones del IETAM, así cómo, las resoluciones de la autoridades Jurisdiccional y el de las acciones realizadas por la Oficialía de Partes.

En cuánto se termine la sesión nueve, echan a andar la 10 que trae dos temas, uno relativo al proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, por el que se apruebe la fe de erratas de datos asentados en la Constancia de Mayoría para el Ayuntamiento de Jaumave y que propone el Consejero presidente, Juan José Ramos Charre.

El otro es también proyecto de acuerdo a aprobar sobre aprueba el dictamen de resultados anuales sobre evaluación del desempeño del personal del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Electoral de Tamaulipas, del proceso electoral anterior y es a propuesta del consejero Jerónimo Rivera García, responsable de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional

Hay una tercera sesión este 21 de febrero, que es extraordinaria, la 11, en la cual se revisarán seis proyectos necesarios para el proceso de elección de los juzgadores de Tamaulipas de conformidad con la reforma judicial, que define lleva a las urnas para definir quienes deben de estar en os cargos de Magistrados y Jueces.

Se trata del proyecto para la de un convenio de apoyo y colaboración entre el IETAM y la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas, para el desarrollo del proceso, el segundo proyecto tiene que ver con la autorización para el Sistema de Candidatas y Candidatos, Conócelos y los lineamientos para el uso de ese mismo sistema, en tanto que, el tercer proyecto se refiere a este mismo tema, pero, en específico la aprobación del proceso técnico operativo para que funcione eso de conocer a quienes están postulados para los cargos judiciales.

Los proponentes de estos proyectos son, el consejero Presidente, Ramos Charre en el primero de ellos y la consejera Marcia Garza Robles de los otros dos.

Por su parte la consejera Deborah González Díaz, propondrá una cuerdo para que puedan emitirse los lineamientos que contienen las infracciones y sanciones aplicables en el proceso electoral extraordinario que está en marcha, para elegir a los juzgadores de Tamaulipas y ella misma presentará para aprobación el documento que contiene las reglas para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en materia de propaganda y mensajes electorales de esta misma elección, la judicial.

El último tema a tratar en las maratónicas sesiones ordinaria y extraordinarias del Consejo General del IETAM, e refiere a la autorización para publicar los listados finales que fueron enviados por el Congreso del Estado y que contienen los nombres de las personas candidatas postuladas a los cargos de Magistradas y Magistrados, del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.

También de la Magistratura Supernumeraria de quienes buscar ganar en las urnas el despacho en el Tribunal de Disciplina Judicial y las Magistraturas Regionales, así como, Juezas y Jueces de primera instancia y menores del Poder judicial.

Por demás está decir que todo debe de quedar consumado en las tres sesiones para que, el proceso extraordinario que está en marcha no se detenga ni un minuto y todo sea por el nuevo esquema Judicial del que se espera mucho, pero, para el cual, los ciudadanos todavía no se explican cómo harán para saber si las y los abogados que andarán de candidatos son buenos, medio buenos y poco buenos.

Los otros

Los panistas del Congreso del Estado traen entre ojos a los propietarios o personas que se mueven en motocicletas en todas las ciudades de la entidad y quieren, en voz del Diputado local de Tampico, José Abdo Schekaiban Ongay que las disposiciones que regulan la circulación de ese tipo de unidades deben de pasar de los reglamentos municipales a la Ley Estatal de Tránsito.

Además, quieren que se incluyan determinaciones como enlistar en el Registro Vehicular Estatal todas las motos, que dueños y operadores respeten las medidas de seguridad, que cuenten con seguro y que no haya más pasajeros que los estipulados en los documentos de propiedad.

También que circulen como los vehículos automotores por el carril, no entre carriles y que, al igual que los carros solo rebasen por la izquierda a fin de evitar accidentes, obvio no es que el Legislador se enemigo de la circulación de motos dado que, son herramientas de trabajo, pero, eso no les da para qué hagan aquello que les pegue en gana al circular.

Como en todas las cosas, el faltó al Legislador panista de Tampico, decir que se apoyará con recursos a los Ayuntamientos para que haya agentes que vigilen la correcta circulación de las motos, dado que, todas las Direcciones de Tránsito están sin agentes, vehículos y gastos de operación suficientes para contrarrestar los abusos de los conductores de motos, quienes de forma práctica se mofan de las autoridades y de los conductores de carros, camionetas, autobuses micros y todo aquello que se mueva y que debe de ir por un solo carril.