Dialogando

Cambios en el gabinete de AVA

Por Roberto Olvera Pérez

Dicen y bien que dicen que habrá más movimientos en el gabinete Americanista. Total que rumores van, rumores vienen, pero el único que sabe la verdad es el gobernador Américo Villarreal Anaya, y él aún no ha confirmado ningún nuevo nombramiento, ni tampoco enroques o despidos en su equipo de trabajo.

Y no hace mucho que hubo movimientos hacia el interior de su gobierno, pero todo puede pasar a como están las cosas, así que pendientes y mi gober tiene la última palabra.

También no se sorprenda que en ciertos municipios de la entidad, sobre todo en los del altiplano tamaulipeco, se den algunos cambios ya que se ha detectado a funcionarios de primer nivel que nada mas no han dado el ancho o más bien no les interesa la función que desempeñan. Total que andan en otras cosas o no saben trabajar.

Y hablando de municipios de esta región semiárida, no hace mucho que la alcaldesa de Palmillas, Sindy Paoleth Monita Ramírez, realizó un viaje a la Ciudad de México con el objetivo de gestionar recursos para varios proyectos de obra pública programados para el presente año.

Pues, “vienen buenas cosas para Palmillas este 2025″, aseguró Monita Ramírez en una breve entrevista con el que esto escribe, antes de partir hacia la capital del país.

Que el motivo de ir a la Ciudad de México es para dar seguimiento a gestiones clave para el desarrollo del municipio con más obra e infraestructura pública para beneficio de las familias palmillenses.

NOTAS CORTAS

1.- Bonito y emotivo mensaje que trasmite en redes sociales la presidenta municipal de Bustamante, Maricela Rodríguez González. A mí sí me da gusto que les vaya bien a los demás, el sol nace para todos. La vida no es una competencia, es una bendición. Muy humanista la alcaldesa de este municipio. Qué bueno.

Y hablando de Bustamante precisamente, el promotor número uno del deporte local, Juan Antonio Verber, hizo entrega de red y balón de #voleibol a los aficionados a este juego en el ejido #Calabacillas, por lo que le agradecieron los deportistas de esta comunidad, ya que gracias a él se promueve más el deporte, sobre todo en esta disciplina.

2.- El alcalde de Güemez, Profr. José Lorenzo Morales Amaro, exhorta e invita a todos los jóvenes de su municipio de la clase 2007 y remisos, que ya pueden realizar el trámite de la media cartilla militar en la oficina de reclutamiento en la Presidencia Municipal.

Por lo que a todos los jóvenes los invitamos a realizar este trámite en tiempo y forma, ya que es un documento de vital importancia, mencionó el edil municipal.

3.- Este martes el alcalde victorense Lalo Gattás sostuvo una reunión productiva de gabinete, revisando avances y planeando nuevas acciones para seguir mejorando la capital tamaulipeca y se hacen estos encuentros de gabinete constantemente, donde se reafirma el compromiso con la ciudadanía. A través del trabajo en equipo para brindar mejores servicios, por lo que se sigue enfrentando desafíos y construyendo soluciones para nuestra querida Victoria. Es así que: ¡Se sigue avanzando con determinación y unidad!

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.