Amplía una semana SET período de inscripciones definitivas

-Para garantizar que todas las niñas, niños y adolescente tengan un lugar en la educación básica se amplía la fecha de inscripciones hasta el 28 de febrero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 18 de 2025.- Madres y padres de familia quienes por alguna razón no pudieron inscribir a sus hijas e hijos, durante el período de preinscripciones definitivas en el nivel de educación básica, aún podrán hacerlo ya que la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), extendió el período de inscripciones hasta el 28 de febrero.

El subsecretario de Planeación de la SET, Miguel Ángel Valdez García, informó que se está dando esta prórroga para garantizar que el 100 por ciento de las y los estudiantes tamaulipecos que cursan educación básica, tengan un lugar seguro durante el ciclo escolar 2025 – 2026.

“Estamos pidiéndoles a los padres de familia que por favor acudan, que no se les pase ya esta extensión, que nosotros consideramos esta segunda semana de tardías, que viene siendo la inscripción definitiva, tendrán todas las niñas, los niños y los jóvenes su lugar, está asegurado en toda la geografía tamaulipeca”, precisó.

Refirió que durante las dos primeras semanas, las inscripciones se llevaron a cabo de manera exitosa, por lo que en esta extensión de tiempo no habrá ningún problema para el registro de las y los estudiantes que faltaron en hacer su ingreso al sistema educativo estatal.

“A quién se le olvidó, no pudo, no tuvo el tiempo o si pudo haber una circunstancia especial. Entonces que en esta semana se haga, porque si no, sí tendríamos que mandarlo hasta julio y ahí sí estaría complicado que puedan quedar en la escuela de su preferencia”, finalizó.

Con esta medida, se garantiza el cumplimiento de la instrucción girada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, en el sentido de no dejar a nadie atrás ni nadie afuera de su derecho al acceso a una educación universal, gratuita, inclusiva y de excelencia.