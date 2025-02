POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El derecho de réplica de Cabeza de Vaca

Hay versiones encontradas en el caso del ex gobernador Francisco García CV, por una parte, circula un comunicado del susodicho que asegura no hay ficha roja en su contra, que es falso que la Interpol Internacional tenga cargos contra él; y por otra parte la Fiscalía General de la República desde la Cd de México, emitió un comunicado notificando que esa organización Internacional de Policía Criminal no ha eliminado dicha notificación.

Textualmente la FGR dice lo siguiente: “La interpol no ha establecido que la notificación o ficha roja, se eliminara por improcedencia de las acciones legales emprendidas por la Fiscalía General de la República en contra de la persona referida”.

El comunicado de la fiscalía se identifica con FGR 116/25, con fecha de 17 de febrero de 2025 procedente de la Ciudad de México; y señala entre otras cosas que: “es falso que la Interpol Internacional, con sede en Francia, haya determinado cancelar la notificación o ficha roja que existía en contra de Francisco García “G” por ser infundados los cargos que le ha estado fincando la Fiscalía General de la República”.

Lo que la Interpol notificó a México, es que hubo un amparo concedido a FGCV, mismo que fue impugnado por la FGR, el cual no está resuelto de manera definitiva, y quedaba suspendido de momento la notificación (ficha roja).

EL ESTATUS DE LA FICHA ROJA. – Resulta que existe un criterio general del organismo internacional, de suspender ese tipo de notificaciones, siempre que el caso lleve más de seis meses en determinado estatus. Lo cual puede variar en función del resultado de los recursos que estén en curso.

Usted debe de saber, porque se ha difundido ampliamente, que el ex gobernador es acusado de delincuencia organizada, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita en dos ocasiones, por hechos distintos. En ambos casos, jueces de amparo con sede en Tamaulipas han dictado resoluciones (no definitivas), no hay que perder de vista que estos personajes instalados en los órganos de impartición de justicia proceden del sexenio anterior, por tanto están comprometidos con JGCV.

Uno de los amparos con que cuenta el exgobernador de Tamaulipas, actualmente está en revisión, y en el otro, le otorgaron una suspensión para que no se cumpla la orden de aprehensión, que igualmente está en impugnación al presentar irregularidades.

La fiscalía general de la República estará integrando investigaciones en contra de quienes emitieron ese tipo de decisiones judiciales y procederá en ejercicio de sus funciones como legalmente corresponda. Para concluir este tema, hay que anotar que, la Interpol reiteró no haber establecido que la notificación o ficha roja se eliminara por improcedencia de las acciones legales emprendidas por la FGR en contra de la persona referida.

TAMAULIPAS PARTICIPA EN FORO DE RETOS MIGRATORIOS. – El tema migratorio está presente en la agenda del Gobierno de Tamaulipas, y en esas circunstancias hizo su aportación en el foro Retos y Oportunidades para la Atención de Personas Migrantes en Retorno de Estados Unidos a México, evento organizado por la Cámara de Diputados de la LXVI Legislatura Federal. La participación estuvo coordinada por la Secretaría General de Gobierno con la aportación del director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado.

En ese escenario se presentó la estrategia que instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya está en marcha y que está comprometida en desarrollar políticas públicas, que permitan implementar acciones y programas enfocados en la atención a los migrantes, especialmente a quienes han residido por un largo periodo en Estados Unidos.

Rodríguez Alvarado sustentó el tema: Retos, Desafíos y Áreas de Oportunidad en las Entidades Federativas para la Atención de Personas Mexicanas en Retorno, destacando la importancia de que los gobiernos estatales y municipales coadyuven con la estrategia federal “México te Abraza” para brindar atención a los repatriados.

Los datos históricos aportados señalan que, el 60 % de los connacionales repatriados por la frontera tamaulipeca han permanecido menos de 30 días en la Unión Americana. Sin embargo, enfatizó que el mayor reto institucional es atender a quienes regresan tras una estancia prolongada en el vecino país.