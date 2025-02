Por: Raúl Terrazas Barraza

Derechos humanos, cuentas pendientes

Con motivo del Informe presentado al Congreso del Estado por la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tamaulipas, CODHET, Mtra Taidé Garza Guerra, surgieron mil y una conjeturas sobre los casos que durante los último ocho años tuvieron seguimiento en la institución, sin embargo, nadie sabe, nadie supo sí, quienes debieron de atender las recomendaciones cumplieron.

Es lamentable la inacción que se registró en esa Institución durante la administración gubernamental panista, en la cual, manuales de procedimientos y responsabilidades de los funcionarios nunca se usaron ya que, el interés por los derechos humanos de las y los tamaulipecos estaba perdido.

Cuando la reynosense Olivia Lemus Martínez, se trasladó de la mal llamada joya de la corona panista a ciudad Victoria, nunca se imaginó que estaría como de vacaciones, dado que, los responsables de la administración gubernamental siempre dejaron de lado los derechos humanos.

Obvio que, razón la había, si se toma en cuenta que fueron violentados los derechos humanos de los empleados del Gobierno del Estado, solo porque trabajaron para administraciones que no eran del PAN, era de esperarse que, los derechos humanos del resto de la población no se atenderían, a ello se debe que la ex Comisionada de esa dependencia, jamás resolvió nada a favor de los quejosos.

Como siempre, pagan justos por pecadores y es aquello que toca hacer a la abogada Taidé Garza Guerra y, aunque fueron solicitudes de información de representantes de los medios de comunicación, sobre la atención a las recomendaciones que hiciera la Comisión en el pasado reciente, tuvo que ir al fondo de las cosas y señalar que, en acato a las disposiciones legales, hasta puede solicitarse la intervención del Congreso del Estado.

Desde luego, para que los responsables de violación a los derechos humanos, sean requeridos para que respondan y que los casos puedan cerrarse, así que, las recomendaciones pendientes, pudieran tener ese tratamiento, por tanto, cualquier esfuerzo adicional que el equipo de trabajo de la Comisionada de Derechos Humanos lleve a cabo, debe dar resultados tardíos, pero debe de darlos, porque son ciudadanos quienes esperan el resultado de sus denuncias.

Al hablar de esfuerzo para que todas las recomendaciones dadas por la CODHET, sean atendidas, tiene que ver con la comunicación de las autoridades de derechos humanos con las áreas jurídicas de dependencias como Educación, la Fiscalía General de Justicia del Estado, Seguridad Pública, el Instituto de Migrantes y muchas otras que tienen cuentas pendientes en esta materia, que es tan sensible desde el punto de vista ciudadano.

También es de tomar en cuenta la rectitud con que la abogada Garza Guerra se conduce y dejar en claro que la Comisión es un real órgano autónomo que no está a modo de nadie y no actuará de forma proteccionista para evitar con funcionarios que tienen cuentas pendientes sobe derechos humanos

Los otros

El Coordinador Estatal de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno, Luis Gerardo González de la Fuente, pronostica sobre la base de datos de CONAGUA, que este miércoles habrá temperaturas hasta de tres grados, porque hace su aparición un nuevo frente frío, el 28, con una duración de más de cuatro días, es decir, hasta el sábado, ha, también está anunciada lluvia, de acuerdo a las predicciones de Alexa.

Relevante será que todas las personas adopten una actitud de prevención para evitar enfermedades respiratorias agudas, ya que impactan en el ausentismo laboral y escolar, por eso más vale prevenir que lamentar.

El titular de PC precisa que habrá aire fuerte, hasta de 75 kilómetros por hora y que, las temperaturas en la zona centro estarán promedio entre los cinco y seis grados, así que, cada quien su chamarra y su determinación para disfrutar este evento de Frente Frío, en lugar de sufrirlo.

Otro fin de semana, desde luego de los muchos que habrá, en los que, el exdirigente del Partido Movimiento Ciudadano y Diputado de esa organización, Juan Carlos Zertuche Romero, se apersonó en los sectores más sufridos de Reynosa para convivir con la gente y hacerles sentir que será buen candidato para el 2027.

Por otro lado, en el PRI estatal, hubo conferencia de prensa por el dirigente, Bruno Díaz Lara, quien, desde luego no es Batman, pero, sí homónimo, solo que, el personaje de las historietas y de las películas no tiene un segundo apellido.

El dirigente del tricolor, denunció las dificultades económicas que enfrentan las familias en México debido al incremento en los precios de alimentos y combustibles, aunque también está en desacuerdo con la reforma Judicial que enfila a la primera elección de Magistrados y Jueces en el mes de junio que viene.

Recordó a representantes de medios de comunicación y a la sociedad que, cuando su partido gobernaba el dinero rendía y demandó resultados a favor de las y los mexicanos.

Comentado en todo tipo de sitios es el fallecimiento de Paquita la del Barrio, Francisca Viveros Barradas, quien, son su estilo único marcó una tendencia de décadas en la música mexicana. Tenía serios problemas de salud y desde hace muchos años contaba con el cariño de los mexicanos.

Canciones como Rata de dos patas, piérdeme el respeto, dicen que tú, me estás oyendo inútil, las mujeres mandan, resultó vegetariano y Romeo y su nieta, se quedan en el gusto de la gente por siempre.