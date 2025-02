Reconocen a investigador y estudiantes de la UPV en libro “Cultivando Ideas, Cosechando Consciencia”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Febrero 15 de 2025.- Maestro y estudiantes de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), fueron elegidos por su talento y trabajo en equipo para incluir el resultado de su labor de investigación en el libro “Cultivando Ideas, Cosechando Consciencia”, que recopila innovaciones apegadas al método científico que proponen soluciones a problemas de nuestra sociedad.

La rectora de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), Abril Alejandra Ramírez Erazo, informó que el profesor investigador Enrique Rocha Rangel, junto a la y el estudiante Dafne Rubí Porras Herrera y Sergio Martín Enríquez González, de la licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de Manufactura–BIS, escribieron conjuntamente el trabajo “Biomaterial a Base de Hidroxiapatita Reforzado con Nanopartículas de Titanio”, presentado en la ExpoCiencias Nacional celebrada en Hermosillo, Sonora en el 2023.

“El artículo se publicó por haber sido uno de los más destacados durante el evento de Expociencias; de hecho, en ese momento, fue el único proyecto que recibió 2 acreditaciones internacionales: una para The International Festival of Engineering Science and Technology, en Túnez, 2024 y la otra para “MILSET Expo-Sciences Europe ESE 2024”, en Bosnia y Herzegovina”, resaltó.

Expresó que “Cultivando Ideas, Cosechando Consciencia” es un libro coordinado por las doctoras Virginia López Nevarez, Liliana Lizbeth Romero Flores y Aylin Torres Ramírez, y representa un tributo a la curiosidad natural de las mentes jóvenes y una invitación abierta para que exploren y se maravillen con las múltiples facetas del conocimiento científico.

Explicó que este libro recopila 40 artículos, divididos en categorías que corresponden a distintas etapas del desarrollo educativo: Pandillas Kids, Pandillas Juvenil, Medio Superior y Nivel Superior, siendo cada artículo cuidadosamente seleccionado y diseñado para ofrecer al lector una perspectiva enriquecida sobre temas de gran pertinencia en el mundo contemporáneo.

La rectora felicitó al profesor y estudiantes por este logro que reafirma la calidad y creatividad de la comunidad educativa de la UPV, que resaltan por investigaciones que benefician a la sociedad y al desarrollo de la ciencia y de las industrias, acorde a las políticas educativas que el doctor Américo Villarreal Anaya impulsa desde el Gobierno del Estado de Tamaulipas.