POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Tamaulipas se prepara para celebrar la elección extraordinaria de 2025, en la que van a elegir 45 elementos juzgadores del Poder Judicial Federal, así como 147 funcionarios del Poder Judicial Estatal. Este ejercicio se desarrolla en un contexto sin precedentes, dado que enfrentará desafíos muy diversos, tanto de tipo legal, como operativos y presupuestales.

En esta ocasión la organización de la elección va a realizarse en condiciones inéditas, con una nueva geografía electoral, un nuevo diseño de boletas, un gran número de candidaturas y una nueva forma de hacer campañas.

La elección tendrá lugar el próximo primero de junio, después de realizar 60 días de campaña, misma que se inicia el 30 de marzo, para concluir el 28 de mayo; el 1 de junio son las votaciones y del 1º al 12 de junio se instala la sesión especial de cómputos distritales, de las que surgirán los 45 y los 147 funcionarios ya mencionados; así como 351 juezas y jueces, estimándose que candidatos federales habrá 318.

La jornada del 1º de junio inicia a las 8 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Después de las 18:00 horas no habrá acceso a las casillas de votación como usualmente ocurre en los comicios constitucionales. Quienes lleguen antes de esa hora tope, podrán ingresar al área de votación, en caso de que hubiera fila, todos serán atendidos no importando el horario.

El coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, Francisco Cuellar Cardona, este viernes dio una explicación sobre lo que llamó una elección múltiple, porque concurren varios candidatos para cada cargo y también de multiplicidad decisional porque los de mayor votación presidirán órganos de autoridad.

Esta elección se realizará sin la participación de los partidos políticos, y no cuenta con financiamiento público, ni privado. La mecánica electoral será instrumentada por el INE en el ámbito federal y por el IETAM en el ámbito estatal.

Cuellar Cardona explicó el marco legal para las campañas respecto a propaganda, y la mecánica a seguir, lo hizo de una manera muy detallada como a continuación exponemos.

Primero, las participaciones en medios de comunicación tipo entrevista están limitadas a una invitación por escrito por parte del medio de comunicación; segundo, Los aspirantes podrán difundir su trayectoria profesional méritos y visiones acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como propuestas de mejora o cualquier otra manifestación amparada bajo el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, siempre que no exceda o contravenga los parámetros constitucionales y legales aplicables.

Tercero, respecto a la propaganda solo será impresa en papel, la cual deberá ser reciclada fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas conocidas para la salud o el medio ambiente; atendiendo al periodo legal de las campañas (la propaganda), deberá suspenderse y retirarse tres días antes de la jornada electoral.

Cuarto, queda prohibida la contratación por sí mismos o por interpósita persona, de tiempos de radio y televisión para fines de promoción de las personas candidatas, así como de espacios publicitarios y de promoción personal en medios de comunicación impresos o digitales.

La última y quinta, las personas candidatas podrán hacer uso de redes sociales o medios digitales para promocionar sus candidaturas siempre y cuando no impliquen erogaciones para potenciar o amplificar sus contenidos.

Finalmente se invita a los ciudadanos tamaulipecos, a que se interesen por conocer la formación profesional y trayectoria de las personas candidatas, para que estén en las mejores condiciones de realizar su mejor elección en los cargos de elección del Poder Judicial.

LAS ADUANAS DE MÉXICO Y LAS ARMAS. – En la Mañanera de este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer su postura referente a fabricantes y comerciantes de armas de EUA, ya que pueden ser cómplices de grupos delictivos, esto ante la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos declaré a ciertas organizaciones delictivas como grupos terroristas, decisión que primero debe pasar por el Senado estadounidense.

Lo que dijo de la presidenta Sheinbaum es que:“México tiene una demanda internacional contra fabricantes de armas y distribuidores de armas en Estados Unidos, si llegarán a decretar a grupos de la delincuencia organizada como terroristas pues tendríamos que ampliar la demanda en Estados Unidos porque entonces, como ya reconoció el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos que el 74% de las armas de los grupos delictivos vienen de Estados Unidos.

Luego dijo que ¿cómo quedan las armadoras y las distribuidoras frente al decreto? Tal vez los abogados lo están viendo, pero pueden ser cómplices”, comentó desde su conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

En lo particular apoyamos la postura de la presidenta Sheinbaum, pero no podemos pasar por alto, que, si las armas aludidas ingresan a nuestro país, es por las aduanas, porque no pasan volando. Entonces para ser justos y equitativos, debe de haber un doble mensaje, uno para Estados Unidos y otro para las instituciones gubernamentales mexicanas, que también tendrían que ser medidas con la misma vara de complicidad.

DESCUENTOS DE COMAPA, REGULARIZA ADEUDOS. – A partir de febrero la COMAPA puso en marcha la campaña “Regulariza tu recibo”, que incluye la condonación del 100% de descuento en recargos en tarifas domésticas, comerciales e industriales, además del 30 y 40% en caso de rezago de siete meses o más en el recibo.

Además, el Gobierno de Victoria, a través de la Secretaría de Bienestar del Municipio y Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), instalará 10 mil medidores a bajo costo y de manera gratuita, para de esta manera garantizar el consumo controlado de agua en tomas domésticas.

Al respecto el presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, avaló la medida durante la tercera sesión del Consejo de Administración del organismo operador, que tiene como objetivo detectar fugas al interior de la red de distribución de la vivienda y reducir el consumo de agua en beneficio de la económica del usuario.

Para obtener este beneficio, el interesado puede adquirir el medidor a bajo costo en la Secretaría de Bienestar Social del Municipio o negocio de su preferencia, y presentarlo en la oficina matriz de COMAPA para, a solicitud del usuario y cubriendo algunos requisitos, programar la instalación gratuita por parte de personal técnico.