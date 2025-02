Por: Raúl Terrazas Barraza

El No hay, de Héctor Suárez, en elección judicial

El inolvidable comediante Héctor Suárez Hernández, tuvo un personaje en su programa Qué nos Pasa, llamado El no hay, resolvía todo en forma agría con esas dos palabras, es decir, no hay y luego las repetía con gestos que a cualquiera daban risa, para señalar, no hay, no hay y no hay, por tanto, las demandas o necesidades que las personas planteaban, quedaban en nada, porque no había.

Este es el caso de la operatividad de las elecciones federales y estatales para que los ciudadanos acudan a las urnas a elegir el primero de junio a los Magistrados y Jueces, como resultado de la reforma Judicial que aprobada por el Congreso de la Unión ya casi para terminarse el sexenio anterior.

Porque no hay, no hay presupuesto suficiente, el Instituto Nacional Electoral, INE, determinó colocar solo una parte de las casillas electorales requeridas para que los ciudadanos vayan a sufragar, de manera que, en Tamaulipas,, en lugar de casi cuatro mil 500 casillas, serán colocadas dos mil 463, porque es para las que alcanza, al no haber dinero suficiente para que la elección Judicial, como la de las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos, pueda llevarse de forma normal.

Y eso que, había menos, para las casillas, porque según el titular de la Junta Local Ejecutiva del INE en la entidad, Sergio Ruiz Castellot, se cubre esa cantidad de casillas gracias a la ampliación del presupuesto que logró el INE, esto es, pudieron ser menos, porque no hay, no hay recursos suficientes para la elección.

En el caso de Tamaulipas el presidente del Instituto Electoral, Juan José Ramos Charre, ha dicho en repetidas ocasiones que no hay suficiente para la organización de las elecciones de forma normal, por eso viven preocupados, ya que, a la hora de no autorizar el presupuesto solicitado al Congreso del Estado en noviembre pasado, quedó claro que será una elección con graves limitaciones.

Sobre todo, si se parte de la base que los costos de todos los insumos para la organización y operación del programa electoral, cuesta más por el aumento generalizado en los precios desde el pasado mes de enero.

El bien recordado personaje del No hay, de Héctor Suárez, retrataba una realidad del México anterior, que sigue vigente y, para el caso de la elección algo que no es concebible, es que, la reforma Judicial fue anunciada y gritada como el gran logro de esta década, ya que, cambia los paradigmas respecto a la impartición de la justicia, porque ahora quienes lleven a cabo esa tarea, serán electos por los ciudadanos en las urnas, pero, con un proceso rabón, porque, No hay, no hay, no hay suficiente.

Los otros

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas cada vez son más los estudiantes y docentes incorporados a los programas de movilidad internacional, es decir, que vayan a otros países para fortalecer su instrucción y formación en las carreras que cursan tanto en licenciaturas como en posgrados.

Un reporte dado a conocer por el Rector de la Universidad, médico Dámaso Anaya Alvarado, quien ha avivado el interés en la comunidad universitaria para que se piense en las estancias en otras latitudes, indica que el año pasado, un centenar y medio se movieron de la UAT a otras Universidades del mundo y del país, la gran mayoría correspondieron al nivel de licenciatura, aunque también fueron dos docenas de estudiantes que cursaron postgrados.

Relevante es que, por decisión del Rector de la Máxima Casa de Estudios, la promoción de estadías en otras Universidades, se mantiene y su tramitación no es nada complicada, solo hay que llevan un buen promedio por delante y, como en todos los casos en que se refiere a los profesionistas, sus calificaciones hablan por ellos.

El otro punto que no se dice en los documentos de trámite, pero que bien se aprende en el día a día de la estancias, es que, la oportunidad lograda es de gran valía, de tal manera que marcan la vida de los estudiantes en positivo y hasta llega a suceder que, por su dedicación al estudio y la investigación hasta llegan a quedarse en los países a los que fueron o bien, llegan de nuevo a la UAT y a sus ciudades, con un espíritu renovado, porque se aprende mucho y de otra forma, al no estar en la zona de confort que crea el hogar y la familia.

La idea es que, durante los dos semestres de este 2025, la movilidad de estudiantes de licenciatura y de postgrado no solo se duplique, sino que se triplique, porque de ese tamaño sería el crecimiento de la estrategia del Rector Anaya Alvarado en el sentido de que, la comunidad estudiantil y académica se desarrollen en un contexto global, además, eso hará crecer a la UAT más allá de las fronteras tamaulipecas.