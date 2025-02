EN OPINION DE

Por. Fernando Infante Hernández

Pues Soto la Marina ya tiene mercado municipal…Este próximo martes será inaugurado por la presidenta GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Hacía falta que se regulara de manera formal el tema de los puestos de comerciantes que durante muchos años estuvieron trabajando en las banquetas de las plazas de la zona centro de la localidad…Como todo proceso estos en ocasiones son dolorosos o difíciles, pero es cuestión de tiempo en algunas ocasiones…Todo va a ser para bien…Tanto para los comerciantes como para la comunidad…El mercado está ubicado en la cancha de la CNC y una buena área está incluso techada…Nadie antes le había querido entrar al tema de la regulación del comercio de este tipo pero ahora la administración de GLYNNIS se decidió ponerle el “cascabel al gato” y esperamos, es más estamos seguros que todo será para bien…En otro orden de cosas el Lic. JAIME GUADALUPE CASTILLO YPIÑA recibió nombramiento como Gestor de SEBIEN Estatal en nuestro municipio…No sabíamos que existiera la figura jurídica de Gestor por parte de esta dependencia del gobierno tamaulipeco…Tenemos que subrayar que el cargo de Gestor es muy diferente al de Delegado…Pero no faltan los que le quieren hacer al saurín y aseguran que éste cargo a favor del Lic. YPIÑA es la avanzada para recibir en próximos días el nombramiento como Delegado estatal de BIENESTAR…Total que con su nombramiento el Lic. JAIME YPIÑA tiene a la clase política marsoteña sin atinar a lo que sigue…Es decir se cruzan comentarios y apuestas en torno a que YPIÑA asciende a delegado…Como otros que aseguran que su nombramiento así se va a quedar en solamente Gestor…En estos días próximos, se develará tan socorrido misterio…La última palabra a este respecto la tiene el que manda en Tamaulipas que no es otro que el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Lo cierto es que por sus particulares características el cargo de delegado de BIENESTAR es de un rango cien por ciento político por el trato que a diario se tiene con las familias más desprotegidas que son la mayoría en el padrón electoral…También es verdad que no cualquiera se puede desempeñar de manera óptima en tan importante responsabilidad pues esa área para nada es de principiantes…Están equivocados quienes piensen o crean que el puesto de Delegado de Bienestar del Estado es solamente entregar despensas o tinacos rotoplas…Este es un cargo cien por ciento político social…Una noticia muy triste fue el fallecimiento de mi gran amigo TOÑITO BARRERA LOZANO el pasado martes…Mis condolencias para su familia su esposa CLAUDIA y su hijita ANGY así como a sus demás hermanos…A pesar de su relativa juventud siempre embonó al máximo nuestra amistad…Fue despedido el pasado jueves y antes de su cristiana sepultura fue trasladado su cuerpo a su amado sindicato de camioneros de la CTM de aquí de Soto la Marina…Que en paz descanse…Ahora TOÑO sigue al pie del acelerador de su camión pero en los aposentos y en los caminos celestiales del padre creador…AMEN…Bueno cambiando de rumbo y de frecuencia para decirles que en el Ejido La Piedra están muy contentos con la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ pues les reconstruyó el puente del vado de esa localidad de la zona sur del municipio…Con la reconstrucción del vado se vuelve a reactivar como en los años anteriores el tráfico vehicular pues por ahí se conectan aparte del Ejido Lavaderos, también algunos ranchos y parcelas que generan movilidad importante sin dejar de lado a los estudiantes que se trasladan en ida y vuelta a La Piedra…En lo político municipal creo que la alianza VERDE-MORENA debe de seguirse trabajando de la mejor manera para bien de ambos partidos…Es imposible que en política los desencuentros internos no se den…Son normales…En el caso de Soto la Marina hasta el momento no sabemos que exista por ahí un desencuentro de ideas o de proyectos entre ambos partidos…Y es lo mejor para los miembros de estos dos partidos y es que lo más seguro es que para próximas elecciones van a seguir cabalgando juntos dentro de las extensas llanuras de la grilla local…La buena amiga LUPITA OYERVIDES sigue trabajando a todo lo que da en su calidad de integrante de la nómina de Bienestar Estatal en nuestro municipio…La pude saludar el pasado jueves cuando se dirigía a su centro de trabajo a un lado del Tecnológico de Soto la Marina…El popular además de muy eficiente colaborador de la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento marsoteño, “EL CHULO” tiene ya la extraordinaria cantidad de 24 años como empleado de esa dependencia local …24 años…Sus inicios en el Ayuntamiento se remontan a los tiempos del entonces alcalde GUADALUPE BERNAL BARRETO quien le dio su primera oportunidad laboral en el municipio…Desde entonces a la fecha ahí sigue fiel a sus diarias rutinas en el camión recolector de basura…HOT DOGS “EL GORDOGS” cambió su ubicación en días pasados…Ante el cambio en la regulación de trabajo de los vendedores de la plaza principal que ordenó el Ayuntamiento ahora atiende a un lado de la notaría del Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN…Se cambió a menos de media cuadra de donde operó durante muchos años…Pero con el mismo y tradicional sazón, que le ha generado en cientos de clientes de este y de otros municipios vecinos…En días pasados saludé a la Ing. HERANDY GARZA DELGADO en los pasillos de la alcaldía marsoteña…Andaba con directivos del Instituto Tecnológico Regional de ciudad Victoria y se disponían a entrar con la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ a quien aparte de saludar le habrían de presentar algunos proyectos educativos y de trabajo…La Ing. HERANDY es Coordinadora del Tecnológico Regional de Cd. Victoria, Campus Soto la Marina en donde ha escrito con letras mayúsculas el trabajo que ha desarrollado al frente de este plantel de educación superior de nuestra localidad…Se viene un excelente proyecto vial para esta cabecera municipal…Se está trabajando en un cambio próximo de la circulación del tráfico vehicular en la zona centro…Me dicen que se habrá de retomar el anterior sentido de la circulación automotriz…Se pretende que la parte centro de nuestro pueblo tenga una mayor y más óptima circulación de las unidades automotrices…Ya tengo más o menos el proyecto en mis manos, pero será la autoridad municipal quien en su momento la de a conocer de manera oficial…Pues me dicen que tiene un buen tiempo que Cruz Roja ya no funciona como Delegación aquí en Soto la Marina…Me dicen que esta institución a cargo de MARI GARZA CRISANTO opera ahora con un menor rango pues ahora es algo así como un puesto o estación de socorro…Buena la gestión de don ESTEBAN RIVERA como Presidente de la Liga Municipal de Béisbol…Por lo pronto la pasada campaña se generó que la afición regresara en buena cantidad a las gradas del parque del Boulevard “Enrique Cárdenas González”…Los partidos de la serie final por el gallardete presentaron extraordinarias asistencias de amantes del rey de los deportes…Hermosas se veían las gradas atestadas de familias enteras disfrutando del deporte de los deportes…Muy activa es como ha andado LEYY MAGDALENO con el tema de la reubicación de los comerciantes en el nuevo mercado municipal…Es a LETY a quien en su calidad de recaudadora de impuestos del municipio le corresponde lidiar en el día a día con los comerciantes de puestos fijos y semifijos del municipio por lo que tiene a su cargo el delicado tema de la reubicación en este nuevo espacio…Igual de cierto es que LETY tiene ya experiencia en el trato con los miembros de ese sector del comercio local pues este cargo del Ayuntamiento ya lo ha desempeñado durante varias administraciones marsoteñas…La altruista Asociación “Regala Una Esperanza” se sumó de todo corazón a una campaña del DIF local que preside FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ y que tiene que ver con el tema de aporte de artículos de invierno para familias en estado de vulnerabilidad…Pues todavía podemos ver que hay no pocos elementos que están esperando que se les de una oportunidad dentro del organigrama municipal o estatal aquí en Soto la Marina…Cierto es que nunca ha habido espacios laborales en la presidencia municipal para todos los que se creen o se sienten con derecho a una chamba…Pero la esperanza es la que muere al último por ello es que tenemos casos de algunos elementos que todavía siguen haciendo su lucha…Igual de cierto es que por lo general los que no son tomados en cuenta en una nueva administración al paso de los meses que ven que no son tomados en cuenta en automático se convierten en detractores de ese mismo equipo al que apoyaron para llegar al poder…Así es y así seguirá siendo por los siglos de los siglos…Ni como cambiar esa tendencia…Igual de cierto es que en todos los equipos políticos cada tres años se van unos y lo mismo llegan otros…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…