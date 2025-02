Por: Raúl Terrazas Barraza

Auditoría a tres tiempos

Cuando el titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Noriega Orozco habla de que la dependencia que tiene a su cargo no será tapadera de nadie, queda claro que el enfoque son en primer término los Ayuntamientos y los Organismos Públicos Desconcentrados de la Administración, entendidos, además, los tres de tiempos, pasado, presente y futuro.

Tan sencillo que es, responder a las observaciones en tiempo y forma para que las revisiones completen el proceso establecido en la Legislación tanto federal como estatal, sin embargo, la mayoría responsables de los también llamados organismo autónomos, pierden la noción de los tres tiempo y terminan por incumplir.

En el otro extremo de la afirmación respecto a que la ASE no será tapadera de nadie, es clara la referencia al período anterior reciente de la Institución, porque quien estuvo a cargo de su funcionamiento, Jorge Espino Ascanio a quien sacaron casi a fuerza, porque era tapadera de infinidad de casos que jamás pudieron solventarse.

Luego de que, los Diputados se deshicieron de él por la vía de la sustitución, hubo evidencia de que, el panista tenía la consigna de proteger a los alcaldes azules, funcionarios de los organismos autónomos estatales y de paso hasta a los funcionarios de primero y segundo nivel de la administración, no le hace que no fuera su competencia, el asunto era que, si la ASE del estado validaba, la Auditoría Superior de la Federación ya no tenía por qué intervenir.

Los resultados de la revisión de cuentas públicas del ejercicio presupuestal del 2023 que serán entregadas a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado que tienen a su cargo el Diputado Eliphaleth Gómez Lozano en su calidad de presidente y la Diputada Ana Laura Huerta Valdovino como secretaria, el día 20 de los corrientes, implicaron la dedicación por muchas horas de los equipos de auditores a fin de revisar la coincidencia entre aplicación del casto y su comprobación.

También dieron tiempo, de acuerdo al procedimientos para que las observaciones encontradas fuesen solventadas por los responsables del manejo de los recursos. Recordar que, en el 2023 todavía muchos Ayuntamientos y Órganos autónomos estaban en manos panistas, por tanto, podrán existir datos muy reveladores desde la instancia fiscalizadora que maneja Noriega Orozco.

Además, es garantía no se trata de cuentos, como los que acostumbraba a realizar el anterior Auditor, Espino Ascanio, quien decía que tenía los resultados de las revisiones, pero, las manipuló, negó y nunca entregó a los Diputados, por su afán de tapadera que tenía con los panistas, en cambio, ahora, si le fecha para poner en manos de los diputados los expedientes revisados, es el 20 de febrero, será el 20 de febrero.

Cuando el Diputado Gómez Lozano los tenga en su poder y tras analizarlos en la Comisión, podrían pasarlos al Pleno Legislativo para su discusión y proceder a la aprobación o el rechazo según sea cada caso.

Los otros

La Universidad Autónoma de Coahuila fue sede para la reunión de instituciones de educación superior de la Región Noreste del país, allí, el Rector de la Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado, puso sobre la mesa el compromiso de la UAT para la mejora continua de los programas académicos, la inclusión educativa y el desarrollo de acciones que favorezcan el bienestar de los estudiantes y docentes.

Consideró que el trabajo en equipo entre quienes conducen las Universidades fortalece la educación superior y da pue a más oportunidades de colaboración que permitan nuevas estrategias para el crecimiento de la educación superior acorde a la demanda de profesionistas requeridos para el desarrollo de las entidades del Noreste del país

Para dar vigencia a los acuerdos establecidos en la reciente reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, celebrada en enero, fue integrado el Consejo Regional Noreste de la Asociación y es presidido por el Rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Doctor Alejandro Zermeño Guerra, con la anfitrionía del Rector coahuilense Jesús Octavio Pimentel Martínez, quien se pronunció a favor de fortalecer la educación superior con equidad y pertinencia.

Los rectores de las Universidades Autónomas del Noreste de México, acordaron la creación de la Red Regional de Comunicación, la de Innovación y Desarrollo Tecnológico y la de Inclusión y Bienestar Universitario.

Con ellas, se busca fortalecer la investigación, transferencia de conocimiento y la accesibilidad entre las instituciones de educación superior, según da fe el documento establecido con motivo de la reunión derivada de las directrices tomadas en la Asamblea Nacional de la ANUIES