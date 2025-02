EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues GLYNNIS le sigue metiendo todo el acelerador al tema del arreglo y la rehabilitación de las calles en la zona urbana de nuestro pueblo…En muy poco tiempo lleva un número récord de cuadras pavimentadas…Unas con recursos propios de la administración a su cargo…Y otras con el apoyo del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA… Pero va rápido…Más aparte los accesos al primer cuadro que están quedando de lo mejor… Dicen que obras son amores…Y es muy cierto…GLYNNIS está gobernando con toda la confianza que le brinda el saberse parte del sistema político y de gobierno estatal y nacional…Esto le genera un plus y una tranquilidad adicional para desarrollar de la mejor manera su delicada responsabilidad…Igual de cierto es que no faltan los adversarios que apenas al inicio de la administración municipal ya quisieran adelantar el reloj político y pretender llevar agua a su molino…Pero los actuales son tiempos de trabajo y de servicio a la comunidad…Por cierto ya que hablamos de política se ha sumado al Comité Municipal del Verde un ciudadano nativo del Ejido La Zamorina mismo que fue director de compras en la administración local pasada…Ni hablar la política es de sumas…Allá quienes no lo entiendan así…Por cierto ya casi son dos meses de este 2025 y los tan anunciados cambios estatales nada más no se han dejado venir a nuestro municipio…O todos han realizado un excelente trabajo en sus respectivos cargos o todos tienen excelentes padrinos en Ciudad Victoria…Ya están regando algunos productores del Módulo VI de la parte norte de Soto La Marina que pertenecen al Distrito VI de Riego 086…Se esperan buenas cosechas para este ciclo…El detalle serán los precios a los que en su momento van a vender sus productos por tonelada…Hablando de gente del campo vaya un saludo para ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ quien se desempeña como líder estatal de los jóvenes de la CNC en Tamaulipas…Se está poniendo candente la serie final por el gallardete municipal del béisbol…Este próximo domingo se pudiera estar definiendo el campeonato en caso de que la novena de Soto la Marina le gane un solo de los dos juegos a su similar de El Porvenir en el coloso del Bulevar “Enrique Cárdenas González”…Por cierto pude platicar con don JUAN LARA La voz del béisbol en soto la Marina a este respecto y me comento que a los juegos de esta serie final ha estado acudiendo mucha gente y no solamente de este municipio sino hasta de Aldama, Abasolo y Tampico entre otros…Espera Don RENE GONZÁLEZ JUAREZ una buena demanda de comensales este próximo 14 de febrero en su prestigiado Restaurante “Tampico” por la celebración del Día del Amor y la Amistad…Así me lo comentó en días pasados…Claro que Don RENÉ ya se está preparando con todo para atender a su clientela como se lo merecen…Las inscripciones en escuelas de educación básica de nuestro municipio iniciaron esta semana y concluirán hasta el próximo viernes 14 de febrero…Así me lo dio a saber el jefe de la oficina de regionales de la educación JUAN HERNANDEZ FORTUNA…La presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ encabezó la celebración que por un aniversario más de la constitución se celebró a nivel local el pasado miércoles en la explanada principal de esta localidad…Asistieron todos los funcionarios municipales así como los miembros del cabildo y representantes de las fuerzas de seguridad asignadas a Soto La Marina…De igual manera se desarrolló una exhibición de Bandas de Guerra por parte de algunas escuelas…Me comentaban en la red social que se debe de reconocer también el trabajo que lleva a cabo don ESTEBAN RIVERA como dirigente de la Liga Municipal de Béisbol y es muy cierto…Don ESTEBAN le invierte tiempo y hasta dinero de su bolsa a la liga local del deporte de sus amores…Y no solamente de ahora…Desde hace muchos años…Honor a quien honor, merece…Se viene y está en puerta un proyecto de reordenamiento para los comerciantes que por ahora trabajan en las plazas del primer cuadro de esta cabecera municipal…Todo será para bien…Hay algunos leones de melena de la política marsoteña que andan a la expectativa y olfateando posibles espacios de la función de gobierno…De esos grillos que sin un cargo público en sus manos no están en paz…Mucha actividad se está viendo dentro del deporte en soto La Marina por lo que se tiene que reconocer el trabajo que viene desarrollando la titular de esta área GISSELE LARA…GISSELE tiene todo el respaldo de su jefa la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Esto se tiene que puntualizar…La Directora de la Secundaria Técnica 12 “Francisco Javier Mina”, Mtra. LEYZA OLIVIA BARRERA pondera las ventajas que ofrece a los alumnos la institución educativa a su cargo…Excelente infraestructura…Personal de excelencia…Entorno seguro…Área de cómputo e instalaciones deportivas así como una moderna y funcional techumbre entre otras ventajas más…En la COMAPA a cargo de LUPITA SOSA se trabaja con la mejor intención en cuanto a brindar un servicio de calidad a los miles de usuarios integrados a la red de distribución de nuestro pueblo…Las instrucciones de la alcaldesa GLYNNIS son muy claras en este sentido…Igual de cierto es que en ocasiones los enemigos se encuentran adentro de las propias instalaciones…”Rémoras del pasado” les dicen algunos…De ese tipo de rémoras me dicen que ya están detectadas…Al parecer en la función de gobierno no todos entienden eso que se llama ser “institucionales”…A prisa avanzan los trabajos de lo que será la Refaccionaria AUTO ZONE de Soto La Marina…El Profr. HUGO MIGUEL ROJO RAMOS anda trabajando al mil en lo que tiene que ver con el tema de la afiliación a MORENA…La semana pasada lo pude entrevistar por el Poblado “Lázaro Cárdenas” acompañado por algunos miembros de su equipo político más cercano haciendo este tipo de acciones que les estoy mencionando…Pocos en este municipio pueden presumir de lealtad a las filas de MORENA en base a los hechos como es el caso del Profe HUGO y es que sobre la marcha otros que se decían morenistas de corazón abandonaron las filas guindas a las primeras de cambio…El último ejemplo lo vimos con el ex regidor HUGO ARELLANO quien en pleno desempeño en el anterior cabildo le dio la contra a los candidatos de su propio partido…con todo y que siempre se presenta como fundador de MORENA en Soto la Marina…Hablando de cuadros partidistas PANCHITA RUIZ se reafirmó como priista de convicción no hace muchos días durante una reunión que presidió acá en Soto La Marina el dirigente Estatal de este partido…Pues el edificio que albergará a la refaccionaria AUTO ZONE está programado para terminarse de construir en dos meses más de acuerdo a información digna de todo crédito…Esta nueva negociación se vendrá a sumar a las diez que de este ramo ya están instaladas desde hace tiempo aquí en nuestra zona urbana…Platiqué en días pasados con el dirigente de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA y me comentó sobre el notable abandono en el que el gobierno federal sigue teniendo al campo…Y creo que al líder cenecista marsoteño le acompaña la razón…Y es que desde que inició el sexenio de ANDRÉS MANUEL el agro mexicano ha sufrido un criminal abandono por parte del gobierno federal hasta los actuales tiempos…Con todo y que los ahora espantados y nuevos, “morenistas” antes tricolores se espanten de las corruptelas de sexenios anteriores la realidad es que los gobiernos del PRI eran muy bondadosos con los ejidatarios…Destinaban los gobiernos del tricolor recursos millonarios al agro…Que muchos campesinos no hayan aprovechado tan millonarios apoyos eso es ya otra cosa…Pero los gobiernos federales emanados del tricolor apapacharon a más no poder a las familias del campo en nuestro país…Creo que a los gobernantes del tricolor les pesaba mucho en su ánimo que su partido tenía como sus principales orígenes el movimiento revolucionario de inicios del siglo pasado, mismo, que dio origen a los principales postulados del tricolor…Bueno y en el gobierno del estado no les apura extender el nombramiento al nuevo o la nueva titular de BIENESTAR Estatal de Soto la Marina?…Tampoco sabemos que alguien esté fungiendo mientras tanto como responsable o encargado de despacho…Por cierto la anterior delegada, ROSALBA JUAREZ HERNANDEZ ahora titular de finanzas en el comité estatal de MORENA se llevó a algunos elementos de su confianza de este municipio a laborar con ella a las oficinas partidistas en la capital del estado…Normal y es que los funcionarios del nivel que sea tienen que rodearse de elementos de su entera y total confianza…Cambiando de frecuencia me hago una pregunta, EFREN ALEMAN y su cuadrilla de Servicios Públicos de la alcaldía marinense en la que funge como subdirector no se cansan?…Tan pronto se les ve en un punto de la zona urbana como al rato se les ubica trabajando en otro punto…Y no trabajan en una sola cosa pues sus tareas son múltiples y variadas pues hablamos tanto de recolección de basura, limpieza en las calles, chapoleo de áreas verdes como en la pinta de cordones y edificios del ayuntamiento entre otras actividades que realizan en el día a día…Mis respetos…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…