  Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Pa’trás los filders, dijo mi mamá que siempre no, absolutamente y en todos los casos no se va a poder. Se aplicará esta nueva regla siempre y en todos los casos para todos los partidos políticos, géneros y situaciones, nadie podrá reelegirse, ni en 2027 ni en 2030. Total, la regla es general, o sea, para todos y en todos los casos la que será aprobada seguramente la próxima semana. No agregamos más, esto deberá de cumplirse.

1.- Sufragio efectivo, no reelección.

2.- Medidas contra el nepotismo en todos los casos. Nadie podrá heredar ni recibir cargo alguno en ningún caso, o situaciones. Esto se subraya que no tendrá vuelta de hacia atrás para evitar confusiones, titubeos o equivocaciones; la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, confirmó este miércoles 5 de febrero por la mañana desde Querétaro, dos medidas inalterables:

1.- Insisto, Sufragio efectivo, no reelección.

2.- Ningún familiar podrá repetir en ningún cargo, todos absolutamente todos no serán aceptados en una nueva elección. No conviene ni proponer, ni escoger ni sugerir a nadie; esto viene generalizado y acabará en todos, sin excepción alguna. Más claro ni el agua.

Por cierto, el asesor número uno y más cercano al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil Zuarth, quedó eliminado completamente para ser candidato a un puesto de elección popular en la próxima elección del primero de junio, debido a su mal comportamiento y crímenes cometidos recientemente en Madrid España, donde volvió a ser detenido desde ayer, queda fuera de la contienda totalmente y con muchas cuentas que liquidar. Así termina el asesor primerísimo del ex gobernador tamaulipeco, actualmente prófugo de la justicia éste. Sin duda son los mismos, uno busca al otro y por algo se juntaban.

Ya está anunciado. Entre los 10 mil elementos que llegarán a la frontera norte para cumplir el compromiso de la presidenta Sheinbaum, sobresalen los más de 700 efectivos que están llegando ya a Tamaulipas a Nuevo a Nuevo Laredo, Ciudad Mier, Reynosa y Playa Bagdad en Matamoros, en donde habrá cruces fronterizos que serán muy vigilados por su preferencia de los grupos que vienen del sur y en este caso es para que más bien llegarán de los Estados Unidos, para radicar en nuestro país.

Se ha dicho que se les va a dotar de todas las ventajas posibles: Educación Salud, Seguros y Bonos, para regresar hasta sus lugares de origen; esto incluye a todos los connacionales de diferentes generaciones que durante mucho tiempo fueron el soporte de miles de familias en todo el país. Habremos de verlos llegar en próxima fechas, será histórica esta fecha del 5 de febrero de 2025, así como lo fue en 1910 con Francisco I Madero y José María Pino Suárez, en primer término que hoy volvió a expresarse: Sufragio efectivo, no reelección y en casos de nepotismo o de apoyos familiares nadie será beneficiado. Todos van para fuera, nadie será beneficiado.

Anuncia CFE proyectos del Plan Expansión del Sistema Eléctrico Nacional para Tamaulipas

Querétaro, Querétaro, febrero 05 de 2025.- Como parte del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2027-2030, la Comisión Federal de Electricidad anunció tres proyectos que se desarrollarán en Tamaulipas con una inversión de más de 750 millones de dólares.

Durante la conferencia de prensa, en Querétaro, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Esther Calleja Alor, anunció que el municipio de Altamira, Tamaulipas, está considerado como uno de los puntos estratégicos del Plan Nacional de la CFE.

Entre estos proyectos se encuentra una planta fotovoltaica con capacidad de 180 megawatts, con una inversión estimada de 309 millones de dólares, teniendo de la mano una planta de batería con capacidad de 62 megawatts.

Así mismo una planta de Ciclos Combinados (gas y vapor) con una generación de 565 megawatts y una inversión de 451 millones de dólares.

La funcionaria federal explicó que estas plantas entrarán en operación a partir del 2027 y 2028.

TAMAULIPAS CONSOLIDA SU POTENCIAL ENERGÉTICO

El secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, José Ramón Silva Arizabalo señaló que este anuncio se suma a las inversiones anunciadas por la CFE y la Secretaría de Energía durante la administración del gobernador Américo Villarreal.

“Esto se suma a las inversiones anunciadas por CFE y SENER en la administración de nuestro gobernador Américo Villarreal para el fortalecimiento de infraestructura eléctrica y líneas de transmisión, consolidando el potencial energético de nuestro estado”, destacó.

