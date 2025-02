POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Los problemas, por no saber repartir el poder

En todos los tiempos, los conflictos en el interior de los grupos que hacen política, provienen por el incumplimiento de una vieja máxima: “saber repartir el dinero hacia arriba y hacia abajo”, de igual forma el poder, no debe concentrarse “siempre en los mismos”, hay que rolarlo. De ese reparto equilibrado de poder y de recursos financieros, depende la tranquilidad de la organización.

El tema lo traemos a este espacio por las protestas de militantes del PT, que reclaman una auditoría financiera a sus dirigentes, Alejandro Ceniceros y Arsenio Rodríguez, cuyo principal pecado, tienen que reconocerlo, es mantenerse al frente del partido por más de un cuarto de siglo. Si fueran empleados, estarían por tramitar su jubilación. Si bien hay que reconocer que sostener a un partido de ligas menores por 30 años, no es tarea fácil.

En este caso, las acusaciones es en torno al dinero de las prerrogativas, el cual seguramente está bien sustentados ante la autoridad electoral, porque de no ser así perderían el financiamiento; no hay reclamo del manejo de cuotas que provengan de la militancia, porque la realidad es que nadie aporta, ni los que han hecho fuerte a partidos, como lo fue el PRI, luego el PAN y ahora Morena, no son de mano suelta, es decir no hay indicios del pago de cuotas de la militancia de manera regular y que tengan significación.

La circunstancia es que la protesta se llevó a cabo en la sede estatal del PT, con reclamos que exigen transparentar las prerrogativas, de las que dijeron ascienden a 1.2 millones de pesos mensuales, lo hicieron con mantas y declaraciones a la prensa. El movimiento lo encabezan Armando Sánchez y Silvia Salas, que son dirigentes municipales de ese partido en Díaz Ordaz y Güemez, respectivamente, quienes denunciaron que las actuaciones de los dirigentes (Ortega y Ceniceros), “agravian la justicia y la equidad”.

Por lo pronto la equidad de género efectivamente brilla por su ausencia, algo que en pleno 2025 no puede soslayarse, cuando por ley, en todo organismo que recibe recursos públicos, debe cumplir con este precepto.

Esto quiere decir que cuando menos el segundo puesto en importancia debe de ser asignado a una mujer, lo cual no basta, hay que alternar los demás puestos, siempre en razón de género. En este caso, no sabemos de qué manera el INE o el IETAM, vigilan el cumplimiento de equidad, que debe ser condición para mantener los privilegios financieros en todos los institutos políticos.

El PT es uno de los partidos que fue en alianza, con Morena y el PVEM en 2018 para abanderar a Andrés Manuel López Obrador, como candidato a la Presidencia de la República, con el desenlace que todos conocemos.

Ese es el Partido del Trabajo que ahora fue exhibido, poniendo en duda el manejo de sus finanzas, por cierto, en 2025 y 2026 que no habrá elecciones constitucionales, serán años de vacas flacas para los partidos minoritarios, y estarán algo castigados los apoyos para sostener una estructura por modesta que sea, quizá ese es el caso del conflicto del PT.

AMPLÍA ESTADO VIALIDAD EN CD. VICTORIA. – El Gobierno de Tamaulipas ejercerá 26 millones de pesos para hacer más funcional y fluido el tráfico vehicular en esta capital con la ejecución de obras que van a reordenar la movilidad urbana, para proporcionar mayor seguridad vial, más fluidez al tráfico vehicular, y con ello contribuir a resolver el congestionamiento en las horas “pico” de mayor demanda en el sector de la rotonda del Libramiento Naciones Unidas a la Avenida Tamaulipas.

El proyecto contempla la construcción de un tercer carril y obras complementarias para acceder a estas vías, como son ampliación de retornos, modernización de la semaforización y de acceso a la Casa Hogar San Antonio, con la creación de un carril de aceleración y desaceleración que hará más segura la entrada y salida al referido lugar.

Al explicar este programa de acciones, el secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya, consideró que esta reordenación de la movilidad urbana, traerá mejores condiciones de vida a los victorenses.

LLEVA MUNICIPIO OBRAS DE BACHEO A 130 COLONIAS. – Los victorenses tendrán acceso a mejores vialidades a través del programa implementado por el gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya y secundado por la administración del alcalde Eduardo Gattás Báez, que en su último capítulo llevaron beneficios a las colonias La Presita, San Francisco y Fracc. San José.

Además, la secretaría de Obras Públicas municipal, intensificó a partir de este martes, el programa de bacheo rehabilitando las calles del 12 Olivia Ramírez a Veracruz; asi como la Alejandro Prieto del 12 al 16; y las avenidas Zeferino Fajardo y Las Torres en el fraccionamiento Familias Fuertes.

Los datos duros los proporciona el titular de Obras Públicas, el arquitecto Eusebio Alfaro Reyna, quien precisó que de octubre pasado a la fecha, fueron reparados casi 8 mil metros cuadrados de baches, en beneficio de 18 mil 114 habitantes de 130 colonias y fraccionamientos de esta ciudad capital, con esto se avanza considerablemente en la transformación de Victoria, haciendo funcional su vialidad.