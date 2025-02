Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Sufragio efectivo

*Noticia buena para los actuales diputados y alcaldes

Es un hecho que este 5 de febrero la presidenta con “a”, Claudia Sheinbaum Pardo, presente la iniciativa de reforma con la cual pretende acabar con la reelección de senadores, diputados federales, diputados locales y alcaldes en todo México, y la propuesta ya la tiene la Secretaría de Gobernación (Segob) como parte de las prioridades legislativas de su gobierno.

Peroooo, como a los actuales legisladores esa propuesta les perjudica en sus propias aspiraciones, Sheinbaum cedió un poco de tal forma que lo que estará proponiendo es que la medida se aplique a partir de la elección federal del 2030.

De tal forma que, por ejemplo, aquí en Tamaulipas, los actuales diputados locales y los actuales alcaldes que estén ocupando el cargo por primera ocasión, si podrán aspirar a la reelección en 2027; obviamente con un final en el 2030.

Ojo, esto no incluye la postura de Sheinbaum sobre el nepotismo, en donde impedirá que los cónyuges, hijos, hermanos, y primos, hasta el cuarto grado, no puedan ser candidatos, ni repetir en puestos de elección popular.

El término no reelección se aplicará lo más amplio posible, para no dejar dudas que por ahí se pueda colar la corrupción que tanto se ha mencionado, por lo que este 5 de febrero se confirma la no reelección para diputados y alcaldes, que en su tiempo se aplicará.

Lo que sería muy buena para los actuales legisladores y ediles recién electos y podrán permanecer hasta el 2030; obviamente tendrán que hacer muy bien la chamba para tener posibilidad de participar de nueva cuenta en el 2027.

Además de la iniciativa de no reelección, Sheinbaum tiene planeado presentar dos propuestas adicionales como parte de las reformas prioritarias de su administración:

1. Beca universal para niñas y niños: Este programa garantizará el acceso a apoyos económicos para la infancia en todo el país.

2. Apoyo para madres de 60 a 64 años: Un nuevo esquema que ampliará la red de protección social para mujeres en esta franja de edad.

1.- 100 días de gestión por el altiplano tamaulipeco:

Las alcaldesas de Bustamante, Palmillas y el alcalde de Jaumave, es decir, Maricela Rodríguez González, Sindy Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, respectivamente, reconocieron que estos primeros días de gobierno no han sido fáciles, pero aseguraron que se han cumplido compromisos importantes gracias al trabajo conjunto con su gabinete, regidores y todo el personal del Ayuntamiento que presiden. Además, agradecen a la ciudadanía por su confianza y destacan que los comentarios y sugerencias de los habitantes de sus municipios han sido clave para mejorar los servicios y tomar decisiones acertadas, “sus comentarios han sido fundamentales para mejorar los servicios y tomar mejores decisiones”, afirmaron los ediles.

Obviamente estos logros han sido posibles gracias al firme respaldo del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien los impulsa a construir un municipio mejor para todos.

2.- Desde el municipio de Casas nos informan que el alcalde Beto Hinojosa le cumple a su gente y con gran entusiasmo lo hace. Así recientemente entregó paquetes productivos del Programa S107, Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico, un esfuerzo conjunto que dota a las familias de herramientas y capacitación para fortalecer su economía. Gracias al apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, y del Profr. Iram Gutiérrez Pérez, Director de PYMES, en representación del Ing. Antonio Varela Flores, Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura. Este programa incluye huertos de traspatio, tinacos, carretillas y acompañamiento técnico, porque creemos en el potencial de nuestra gente y en el trabajo que transforma nuestro municipio, dijo el edil casense. Lo que hace: #HechosQueTransforman #CasasConFuturo¡

Así mismo la educación es el motor del desarrollo en nuestro municipio, dijo Beto Hinojosa, ya que estamos comprometidos en apoyar a nuestras y nuestros estudiantes. Por eso, facilitamos el acceso al transporte escolar para quienes vienen de la sierra a la cabecera municipal, asegurando que lleguen a sus escuelas de manera segura y puntual. Este servicio sale todos los días desde el Ejido Felipe Ángeles, pasando por varias comunidades, por lo que seguimos trabajando por el bienestar de nuestra juventud y su futuro, concluyó el alcalde, lo cual son: #HechosQueTransforman #CasasTam. Qué bueno por el alcalde.

