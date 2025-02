POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Los reclamos de los trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad de ciudad Victoria pronunciados hace unos días, no son los únicos, algo está ocurriendo en estas unidades de salud de las que existen 6 en todo el país, porque en los últimos dos años se han generalizado eventos en diferentes instituciones que manifiestan descontento laboral; los reclamos van desde la falta de insumos para realizar sus responsabilidades, hasta incumplimiento en el pago de sueldos y otras percepciones salariales.

Hasta ahora las protestas han sido gritos en el desierto porque sus voces no llegan hasta la capital del país. Estos hospitales de los que se construyeron 6 en todo el territorio mexicano, nacieron dependiendo directamente de la Presidencia de la República, ni siquiera de la Secretaría de Salud del sistema federal, ahora se encuentran en transición y quedarán dentro del sistema IMSS Bienestar.

Así nacieron los hospitales de Alta Especialidad, que por lo pronto viven sus últimos momentos de dependencia directa a la figura presidencial, y quizá la propia presidenta Claudia Sheinbaum, desconocía esta responsabilidad que de manera directa tendría, y no decimos tiene, porque hay un decreto que realiza modificaciones que como ya dijimos está en transición.

El único presidente que conoció esta dependencia financiera de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad a la figura presidencial, es el que los creó. Los sucesores conforme arribaron al poder se enteraron de este procedimiento un tanto extraordinario, que en lugar de ser una ventaja al depender de quien manda en este país, resultó todo lo contrario.

Porque aun con sus limitaciones, no es lo mismo reclamarle a un secretario de Estado, que “sugerirle” al presidente en turno una posible solución. Usted recordará aquello de: “¿Qué horas son? R= Las que usted quiera señor presidente.

EL HRAE PASA A DEPENDER DEL IMSS-BIENESTAR. – La cuestión es que los trabajadores de ahora y de mañana que realicen alguna protesta por diferentes razones, o gestionen algún acuerdo, deben empezar por confirmar con las autoridades locales cual es la situación actual, y luego hacer gestiones en ese nivel, porque tocar en una puerta equivocada no los va a conducir a nada.

Referente al decreto de 2023, establece que los recursos humanos y presupuestarios, así como otros de tipo financiero propios y materiales de los hospitales de alta especialidad “pasarán al nuevo organismo de salud”, además de que “las obligaciones y derechos que tenían estos centro y unidades de atención a la salud, serán asumidos por el IMSS-Bienestar”. Lo cual pinta un horizonte aún más indefinido.

La realidad es que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd, Victoria, como sus otros 5 homólogos, se encuentran en un proceso de transición y en lo sucesivo van a depender del Organismo Público Descentralizado (OPD) IMSS Bienestar.

En cuanto a las acusaciones de los trabajadores por acoso laboral y abuso de autoridad, son de total competencia de la dirección del hospital. Por lo que se refiere a las necesidades en insumos, y diversas carencias de recursos para realizar su trabajo, tienen que ver con los suministros financieros federales, que son los mismos que desde 2024 y algunos casos desde 2023, enfrentan otros hospitales de Alta Especialidad, así como otras unidades de seguridad social dependientes de la Federación.

El panorama a nivel nacional en las instituciones de salud federal, principalmente ISSSTE y hospitales de alta especialidad, es de carencias en equipos, algunos obsoletos y que han dejado de funcionar; falta de medicamentos e incluso material de curación.

Algo anda mal, porque las unidades de Alta Especialidad tienen un gran movimiento, y los usuarios pagan, algunos con descuentos importantes por carecer de recursos, quizá requieran poner límites a las condonaciones, y sobre todo transparentar los manejos de la caja registradora, como recurso para preservar saludable las finanzas, lo que les podrá permitir proporcionar mantenimiento a sus equipos e incluso modernizarlos, de otra manera el deterioro puede acabar con este importante servicio.

UN NUEVO DIRECTOR PARA EL NOSOCOMIO. – El apunte final es para comentar que el Dr. Vicente Enrique Flores Rodríguez, durante 12 años ha dirigido la institución hospitalaria, y lo ha hecho con acierto y emoción por el servicio; el permanecerá al frente de la unidad de salud todo el mes de febrero para luego hacer entrega a su sucesor, el doctor Daniel Durán Perales quien asumirá el cargo a partir del 1º de marzo.

De tal manera que, en esta etapa de transición, se dificulta tomar acuerdos que van a impactar a largo plazo, y los trabajadores que emprendieron un movimiento en días pasados seguramente quisieron aprovechar la coyuntura de una administración que concluye para obtener beneficios en sus peticiones, que justas o no, tendrán que ser afrontados por la nueva administración.

RATIFICA GATTÁS PRIVILEGIAR A CONSTRUCTORAS LOCALES. – El alcalde Eduardo Gattás, confirmó que su gobierno continuará privilegiando la contratación de empresas locales, para que el recurso que se invierta se quede en Victoria. El pronunciamiento lo hizo frente a directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), a los que reiteró su disposición de continuar con la contratación de empresas locales en coordinación con el Gobierno del Estado, de tal manera que el recurso que se invierta se quede en esta ciudad capital.

Quizá a las nuevas generaciones esto les suene lógico, pero hubo tiempos en que esto no ocurría así, por intereses personales y aduciendo que se obtenían mejores precios, se asignaban obras a constructoras ajenas incluso a Tamaulipas, no sólo al municipio.

Por eso esta confirmación del municipio, que va de la mano con el Gobierno del Estado, es favorable para los victorenses, porque el ramo de la construcción es un vehículo que conduce la derrama económica a sectores diversos de la economía local.

Este compromiso del alcalde Gattás tuvo lugar durante una reunión con integrantes del Consejo Directivo de la CMIC que encabeza Jorge Adán Contreras Galván, donde fue presentado el Plan de Obras Municipales para 2025 que se llevará a cabo en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas.

TODO UN ÉXITO EL PRIMER FESTIVAL DEL CABRITO. – Este evento que se inició con buenos augurios, bajo el auspicio de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, puede ser el principio de una tradición que permee más allá de las fronteras tamaulipecas, si se arma una estrategia mediática eficiente. Quizá estamos frente a un proyecto de Turismo Gourmet, un nicho del turismo gastronómico que ha tomado auge a partir de 2009 con resultados satisfactorios.

Dicho de otra manera, la gastronomía mueve al turismo, es una opción de viaje, como son los chiles en Nogada en Puebla, los salbutes y la cochinita pibil en Yucatán, el chilpachole en Veracruz, etc. Porque en todos los casos una receta no hace cocina, si no se tienen los ingredientes porque no son propios de los cultivos locales; ni se posee la experiencia que da el sazón.

Y eso ocurre en el caso de Tamaulipas, el cabrito no se encuentra en cualquier lugar, y como todo, debe de tener su secreto el manejo de esa carne para obtener el mejor resultado culinario y es lo que hay que explotar.