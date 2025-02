Por: Raúl Terrazas Barraza

El dos de febrero

Además de los tamales por el Día de la Candelaria este dos de febrero, también en esta fecha todo mundo se acuerda del corrido escrito por Antonio Aguilar y que habla de la carrera afamada entre el Potro Lobo Gateado y la yegua Colorada, porque tras el intercambio que hicieron de ellos un charro y un hacendado, apostaron para una carrera que dejaron pa´l dos de febrero.

El asunto es que, en esto de los tamales, a nivel familiar el pachangón pactado desde el seis de enero pasado, luego de que la suerte decidió a través del Niño Dios que les tocó a las personas en la partida de la Rosca de Reyes, tiene una duración larga, ya que, comenzó el sábado, fue el domingo y se alarga hasta el martes, porque este lunes es día inhábil, no se trabaja por la celebración del Día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que si bien es el cinco de febrero, se adelantó para el tres.

Pa´l Día de la Candelaria, la mayoría de los negocios dedicados a la elaboración y venta de tamales, suspendieron la venta del día a día, poque desde el viernes estarían dedicados preparar los pedidos que encargados por adelantado desde la semana pasada y que, entregarían de sábado a martes, porque cada quien que sacó el Niño de la Rosca de Reyes debe de invitar la tamalada.

Respecto al dos de febrero, por la carrera afamada, un intrépido charro encaró a un hacendado que tenía un potro muy brioso y nadie podía montarlo, al grado que habrían de pasarlo a la yunta para quitarle lo mañoso y, a la bravuconería del charro, el hacendado le pagó por la yegua y le regaló el potro.

Luego vino la hablada del charro, quien desafió al hacendado con apuestas que se supone fueron altas y hasta fueron a amarrar las cantidades en la oficina y la carrera la dejaron pa´l dos de febrero, por tanto, la lógica del corrido es que, durante las semanas que tardó en realizarse la afamada carrera, la expectación creció y las apuestas también, pero, todas fueron para la yegua colorada, porque al potro lobo gateado nadie la apostaba nada.

Antonio Aguilar, el Charro de México y compositor del corrido, concluye su historia con que, el día de la carrera afamada, el potro lobo gateado arrancó a tanta velocidad que no se le vio y solo dejó una polvareda, de manera que los presentes señalaron que era un caballo violento y que solo le faltaron alas para volar por el viento y desde luego, hizo perder mucho dinero a quienes apostaron por la yegua, ese dos de febrero.

La composición e interpretación está en el álbum, Corridos de Caballos Famosos, del Charro zacatecano y grabado por la disquera Musart en el año de 1972, es decir, hace 53 años.

Respecto al día inhábil, es preciso señalar que, aunque una gran parte de las personas, en especial lo jóvenes no saben y no les interesa saber porque no se trabaja o no han clases, siempre habrá que recordárselos porque en la historia del país tiene una gran connotación, porque sirve para sirve para construir un futuro más justo y equitativo para todas y todos los mexicanos, se honra al pasado y se reflexiona sobre el presente.

También deben de visualizarse algunas razones para celebrar con nacionalismo la promulgación de la Constitución Política de México que fue aquél cinco de febrero de 1917, hace 108 años, primero, porque fue trascendental para la historia del país ya que fue la primera en el mudo que incluyó los derechos sociales en su texto y plasmó garantías fundamentales como educación laica y gratuita, libertad de expresión y jornada laboral máxima de ocho horas.

La Constitución de México da la pauta para la identidad nacional al fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo nacional, implica unidad y cohesión social, porque señala a los habitantes del país que comparten un marco legal y valores comunes, los cuales indican el camino que debe de seguir la sociedad.

Al mismo tiempo da espacios para la reflexión y el aprendizaje, ya que, los mexicanos pueden evaluar los logros alcanzados y que hay todavía pendiente, por último la Constitución de 1917 impulsa la democracia, de tal manera que pasamos de las bases para este sistema, la división de poderes, garantiza la participación ciudadana mediante el voto, fortalece los principios sociales y ya, a partir de este 2025, con las reformas del año pasado, la Constitución obliga a la elección de los Magistrados y Jueces, Federales y Estatales que se encargan de la impartición de la justicia, cosa que se realizará por primera vez el primero de junio venidero.

Los otros

La Asamblea de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se reunió este domingo en el Centro de Excelencia de Tampico y aprobó cinco propuestas fundamentales para la Institución, el Plan de Trabajo en materia de Cultura de Paz y el Protocolo para la atención de casos de violencia de género y la colaboración con Universidades del Noreste del país sobre temas emergentes como migración y comercio exterior.

Asimismo, la ratificación de la Doctora María Concepción Placencia Valadez, como Secretaría General de la UAT cargo para el cual, le fue entregado el nombramiento a principios de este año, pero, debió ser confirmado de acuerdo a la Fracción VI del Artículo 22 del Estatuto Orgánico de la UAT.

Las otras dos propuestas de la Rectoría que tiene a su cargo el Médico, Dámaso Anaya Alvarado, fueron sobre el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2025 de la Institución, así como, las modificaciones del presupuesto al 31 de diciembre de 2024, las cinco propuestas fueron votadas por los miembros de la Asamblea Universitaria que provienen de las 27 Unidades Académicas Multidisciplinarias, con representantes tanto de docentes como de alumnos y aprobadas, porque sirven para dar cumplimiento a las acciones previstas en el Plan de Desarrollo Institucional de la actual administración de la UAT.

El punto que se refiere al trabajo a favor de la cultura de paz y los protocolos para la atención e casos de violencia de género, tienen relevancia porque implica ofrecer a los estudiantes espacios de armonía que fomenten este tipo de factores, mismos que deben ser impulsados con mecanismos plasmados en un documento que permitan pensar en objetivos de educación integral que vayan más allá de las clases, es decir, que en la comunidad universitaria existan personas con formación ciudadana crítica, responsable y comprometida con el bienestar comunitario.

La otra propuesta, aprobada y que implica la incorporación de la UAT al grupo de Universidades del Noreste del país, tiene que ver con la respuesta a la iniciativa presentada en el seno de la reciente reunión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, para impulsar desde la academia soluciones a las demandas sociales del país y responder al llamado que en este sentido hiciera la presidenta de México, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

La UAT comenzó las actividades académicas, docentes y administrativas de este mes de febrero de 2025, con sus asuntos al día y que corresponden a la Asamblea Universitaria para garantizar su vigencia y aplicación.