EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ dio el banderazo para la rehabilitación a base de concreto hidráulico de la Calle Miguel Hidalgo entre Sarabia y Venustiano Carranza de la zona centro de nuestra cabecera municipal…Ante la presencia de vecinos de ese sector y funcionarios de la administración local la presidenta municipal reiteró el compromiso de su gobierno de realizar obras con materiales de calidad para que éstas duren como lo exige la comunidad…Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de IMELDA CAMACHO quien resaltó el reconocimiento de las familias de ese sector hacia el trabajo que está llevando a cabo GLYNNIS en beneficio de la sociedad…También por ahí estuvieron LALA HERNANDEZ y WITO CASTRO entre otros…Dicen que las obras por lo general no son garantías de votos…Pero si no se hacen obras, pues menos votos se generan para los equipos en el poder sea cual sea el nivel de gobierno…El o los grupos en el poder deben de trabajar en el cumplimiento de compromisos y de obras con sus representados…Y es que de por sí nuestra comunidad es inconforme por naturaleza…Pero bueno GLYNNIS está trabajando pero de gran manera y es que en estos apenas casi cuatro meses de su gobierno está haciendo que la comunidad le reconozca su labor..Y claro que sus adversarios en varias calles del pueblo voltean la vista hacia otro lado cuando les toca pasar por las calles que se están arreglando y con concreto hidráulico…Pues por lógica los adversarios políticos de GLYNNIS que también los tiene y se debe de puntualizar esto se les retuerce el estómago de ver calles en mejores condiciones que las que había hasta hace poco tiempo…Los que piensan en política, por lo general quieren que al equipo en el poder le vaya mal en cuestión de obras para tener argumentos de golpeteo a la hora que se vienen las campañas…Pero al parecer y por el arranque de gobierno que se está teniendo en Soto la Marina GLYNNIS no les va a dar ese gusto de criticar por falta de obras a quienes se encuentran en la acera de enfrente con el cuchillo político bien afilado…Cambiando de rumbo para comentarles que ya empezaron a llegar a algunas comunidades rurales del sur de Soto la Marina algunos de los paisanos que fueron víctimas del racismo del Presidente de Estados Unidos DONALD TRUMP…No fueron esposados ni encadenados por la policía gabacha, pero me comentan algunos conocidos de algunos de ellos que si fueron sacados de sus trabajos con lujo de violencia…A ver si TRUMP no desencadena la tan temida tercera guerra mundial y es que ya hasta le ha mandado recados belicosos a presidentes poderosos como PUTIN de Rusia entre otros…Quiere el vecino racista del norte que no solamente México se postre a sus pies, sino que así lo haga todo el mundo…Mientras nuestra presidenta CLAUDIA SHEINBEUM sigue haciendo uno y mil malabares para no despertar aún más el odio del maldito güero…Un saludo afectuoso para el personal de los OXXOS de Soto la Marina…La verdad es que atienden de la mejor manera…Muy diferente a los modos que se tienen en otros OXXOS de poblaciones de otros municipios y del país…Muy difícil comparar a los trabajadores de nuestros OXXOS con los de otras ciudades..La verdad, nada que ver…Se nos fue de este plano terrenal nuestro amigo ARMANDO ROMERO GARCIA con solamente 67 años de edad…Un peladazo de la A a la Z…Buen ser humano…Amigable…Siempre con una sonrisa y una excelente charla…Ni modo así son los designios del gran patrón…Apasionado de la música y del baile norteño hasta el último día de su vida…Su familia lo fue a sepultar con música norteña…Exactamente como a él le hubiera gustado…Que en Paz Descanse…Sin la menor de las dudas que los primos MARIO BARRIENTOS y LALO GARZA siguen siendo los monarcas de la música norteña en Soto la Marina…En fechas recientes tuve la oportunidad de grabarlos en plena acción y la realidad es que las visitas y felicitaciones en nuestra pagina digital se dispararon con buenos y excelentes comentarios en torno al trabajo que desarrollan desde hace muchos años…No se pone en tela de duda que las nuevas generaciones de músicos marsoteños vienen empujando muy fuerte…Pero los lugares de mis parientes MARIO BARRIENTOS del Ejido La Piedra y de LALO GARZA de El Saladito son realmente sagrados y dignos de respeto y de admiración…Entre los músicos de la vieja guardia local también tenemos que mencionar a otro de mis primos como lo es ANWAR GARZA…Hablando de filarmónicos de la vieja guardia local se me hace que no prosperó el proyecto de revivir las glorias del grupo MILLÓN…Solamente se les pudo admirar hará cosa de un año en una quinceañera de la hija de la dueña de la Florería D´ KAMILA y ya no volvimos a saber que tocaran…Lástima porque después de esa presentación los ochenteros nos emocionamos pero en serio con eso de su reencuentro…Anduvo por acá el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES en el evento de la Expo Orienta de la Secundaria Técnica 12 a primarias…Se le nota tranquilo y de lo más sereno…Estuvo platicando unos momentos con funcionarios de educación de aquí de nuestro municipio en lo que iniciaba dicho evento…CHUCHO acudió en representación del Supervisor de Secundarias Técnicas de la zona centro del estado FLORENTINO CASTRO ALVAREZ….Bastante movimiento de obras se puede ver en la zona centro de Soto la Marina…GLYNNIS le está metiendo todas las ganas del mundo en cuanto a la realización de obras de interés social algunas con recursos de la administración municipal a su cargo…Y otras tantas que se vienen desarrollando con el apoyo del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA…Claro que a sus adversarios políticos cada obra que se lleva a cabo se les convierte en un serio malestar de estómago…Normal y es que no a todos les cae bien que GLYNNIS esté fortaleciendo su imagen a todo lo que da ante nuestra comunidad…En días pasados se certificó de manera oficial a un importante numero de alumnos y alumnas de la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” en el idioma inglés…El director ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ felicitó a los alumnos así como a los Teachers asesores y por supuesto a los padres y madres de familia por su incondicional apoyo hacia sus hijos…La gente del campo allá por la zona de riego en verdad que son de lucha y de carácter y es que apenas en días pasados la helada le dio una fea entrada a los cultivos…Pero desde unos días a la fecha se les puede ver en sus tractores trabajando la tierra con todas las ganas del mundo, pensando ya en este ciclo de siembra…Felicidades a mi gran amigo el Médico Veterinario JUSTINO DEL ANGEL PÉREZ por su proyecto comercial que tiene que ver con su farmacia veterinaria que abrirá este próximo sábado ante la comunidad marsoteña…El médico JUSTINO se ha ido abriendo paso a paso dentro del sector pecuario local en base a su sobrada y además demostrada capacidad y amplios conocimientos dentro de su profesión…Éxito en su nueva faceta!…Me comentó la Directora de Bienestar del Ayuntamiento marinense ANGELES SALAZAR CARRILLO que en estas próximas fechas nos va dar a conocer una serie de programas y proyectos de apoyo en beneficio de las familias de Soto la Marina y que serán entregados en su momento con todo el respaldo de la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Se nota de repente la ausencia de algunos cuadros políticos de la vieja guardia de nuestro municipio y que no están teniendo el protagonismo de tiempos anteriores…Será que están destinados a la fría banca…Será que están por entrar de relevo en el municipio o en la esfera estatal…Será el sereno pero la marca gobernante en cualquiera de sus niveles no puede prescindir del todo de los “santones” de la grilla…Conviene siempre a los “dinosaurios” de la política darles algo con que entretenerse para que no estén pensando o ideando cosas a la inversa…Honestamente, a los viejos de la política, es mejor tenerlos ocupados…En serio…Algunos espacios del organigrama estatal serían los idóneos para que algunos dinosaurios estén dentro de su hábitat y que por ello estén en calma…Me dio mucho gusto saludar en días pasados a mi estimado amigo TRINI CAMACHO nuestra máxima gloria futbolística…Y no solamente me dio gusto por saludarlo, sino también por verlo muy recuperado de su estado de salud, gracias a DIOS…Saludos TRINI!…Callado pero realmente muy efectivo el trabajo que viene desarrollando ALFREDO MARTINEZ RAMIREZ en su calidad de Director de Obras Públicas en el Gobierno de Soto la Marina…Todo esto se ve reflejado, para que los resultados de ALFREDO en su delicada función sean los mejores …Aparte de sus conocimientos, el apoyo que en esto tiene por parte de su patrona la alcaldesa GLYNNIS JIMNENEZ VÁZQUEZ es fundamental…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…