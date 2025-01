POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La Defensoría Pública en tiempos de la Transformación

En Tamaulipas, no siempre se han cumplido los principios que marca la Ley en el tema de Defensoría Pública, que tiene como fin garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas, que en estado de indefensión por su condición económica, social o cultural, carecen de la posibilidad de contratar los servicios de un abogado para proteger sus derechos. Hubo una época en que este servicio sólo contó con un defensor que era precisamente el titular de órgano autónomo de la Función Judicial para el caso, deseamos que esto haya mejorado.

Por eso celebramos que la titular del Instituto de Defensoría Pública, Mariela Estefanía Zurita Lugo, haya establecido contacto directo con los reclusos en una primera de varias visitas carcelarias.

Y lo hizo precisamente en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Cd. Victoria. Este acto no es una iniciativa personal, sino que refleja de alguna manera el compromiso del Gobierno de Tamaulipas de llevar a cabo acciones precisas en busca del fortalecimiento de la justicia y el bienestar social, movido por la vocación humana, solidaria y de justicia que promueve el doctor Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas.

Esta es una de varias acciones emprendidas por el Gobierno de Tamaulipas para dar un trato constructivo a los internos, el otro aspecto es la rehabilitación con tareas constructivas que les genere ingresos durante el internamiento, y una oportunidad de sostenimiento en su excarcelación.

Los gobiernos de todos los tiempos han trabajado en la rehabilitación al ofrecer actividades constructivas, que eviten el regreso a prácticas delictivas. Pero afuera, la sociedad no está convencida de esa rehabilitación y evita dar trabajo a estas personas, hombres y mujeres, que han purgado una condena y que al recobrar su libertad, ya pagaron lo que podían deber a la sociedad.

Esa es la etapa más difícil, y en la que, indudablemente, le falta trabajar al gobierno para lograr totalmente la reinserción social. De otra manera, los ex convictos estarán expuestos a condiciones que los pueden hacer volver a practicar actividades delictivas.

Convencer a la sociedad de que un “error” no puede ser castigado eternamente. Hay ciertas condiciones que en un momento dado orillan a un individuo a actuar equivocadamente. Cerrarles las puertas, es regresarlos a prácticas delictivas que construyen historias que no tienen buen final.

Sería bueno que la Secretaría de Seguridad Pública, de la que dependen los penales, diera seguimiento a estas personas puestas en libertad, para confirmar su rehabilitación, un acompañamiento que puede ser de gran utilidad, sobre todo en el caso de los excarcelados que no tienen familia y lo amigos escasean en esas condiciones.

En pocas palabras estamos proponiendo un trabajo totalmente acabado y que no quede a medio camino.

RÓMULO “N” Y OTROS CASOS DE CORRUPCIÓN. – El caso de Rómulo “N”, ex titular de la Secretaría de Bienestar en el sexenio anterior, es el botón de muestra que nos da una visión de que los programas de política social, son los que presentan mayor oportunidad para la sustracción de recursos institucionales. Un ejemplo es el programa de apoyo a adultos mayores, uno de los que más se presta para desviar parte del presupuesto a destinos muy diferentes de los que se proponen.

Este ejemplo no pretende acusar a nadie, pero es un programa, que, en cualquier estado de la República, presenta conductos para realizar sustracciones que no tienen que ver con los destinatarios. Así como hay familiares de adultos mayores que frente a un deceso, no lo reportan y siguen cobrando el apoyo del finado, lo mismo pueden hacer los administradores institucionales.

La corrupción es uno de los grandes males en nuestro país, y se practica desde la “modesta” cuota para agilizar un trámite, hasta para modificar documentos de todo tipo, entre ellos la falsificación de títulos profesionales que ha sido un tema muy difundido. Y qué decir de la venta al menudeo, de medicamentos de los institutos de seguridad social a particulares que carecen del derecho a la atención médica.

Desgraciadamente ese es uno de los grandes males, que se acrecienta conforme aumenta la pobreza; quienes hoy tienen 80 años, incluso 70, pueden recordar como la servidumbre del hogar, no se robaba ni un pañuelo; y esto es aplicable a todas las actividades económicas.

Desde el robo hormiga, hasta las grandes sustracciones a las arcas de los organismos públicos, es el cáncer de nuestro tiempo.

AVANZA LA UAT EN RANKINGS BAJO EL RECTORADO DE ANAYA. –

En 2024 la UAT ha escalado una mejora notable en su posicionamiento en diferentes mediciones de indicadores nacionales e internacionales, resaltando en áreas de la salud, citaciones (resoluciones) académicas, investigación e impacto social. Por ejemplo, en el Ranking SClmago del año pasado logró una mejora de ocho espacios respecto a 2023, logrando posicionarse en el número 36 de 54 universidades.

SCImago muestra el rendimiento científico, en cuanto al volumen, impacto y calidad de la producción de investigación e innovación, así como el ranking social que mide el servicio de la web oficial de la institución y sus redes sociales.

Otro caso es la clasificación UniRank 2024 en México, que fue publicada en la guía de universidades Mextudia. En este caso la UAT pasó de la posición 44 a la 43, destacando la preferencia de usuarios en las áreas de medicina, enfermería y nutrición, en un referente de 540 instituciones de educación superior.

A nivel América Latina, SCImago ubica a la UAT en el lugar 263 de un total de 422 universidades, lo que representa haber escalado 85 espacios respecto a 2023. A nivel Iberoamérica la ubicó en el lugar 348 de 500 universidades evaluadas.

Estos y otros resultados de mejora en 2024, refleja los efectos de la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, quien busca facilitar e implementar acciones de mejora continua para llevar a la UAT, en el mediano y largo plazo, a escalar espacios en el posicionamiento nacional, regional e internacional de los principales rankings de universidades.