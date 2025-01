POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< A Makito le preocupa más la feria de la feria

Al alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, le preocupa más el deterioro que pudiera sufrir el Parque Cultural de esa ciudad fronteriza, que prestar auxilio a los migrantes que se ven obligados a retornar por las políticas del presidente Donald Trump. El edil no se midió para manifestar su inconformidad porque “alguien” decidió instalar ahí a los connacionales, y en ese contexto, está claro que lo ignoraron y para que no quede duda, puntualizó: “No sabemos quién escogió esa ubicación”.

No debiera de sorprenderle, después de todo donde manda capitán, no gobierna marinero. No son instalaciones del municipio, sino del Gobierno de Tamaulipas.

Peña proviene de una elección bajo las siglas de Morena, gracias a las gestiones de su señora madre, que, con habilidad extrema, saltó del PAN al partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Quizá sea falta de identidad con los principios morenistas, o porque no está al pendiente de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en esas circunstancias es que le preocupa más la ocupación del estacionamiento del Parque Cultural, que la solidaridad con nuestros paisanos que viven momentos difíciles.

La cuestión es que el estacionamiento ya está ¿o estaba? comprometido con los organizadores de la feria del presente 2025, evento que tendrá lugar a partir del 28 de febrero y hasta el 16 de marzo,

La preocupación del alcalde Peña Ortiz, es ¿dónde va a tener que realizarse la feria? Eso en el caso de que los connacionales se queden varados ahí por mucho tiempo, porque el evento ferial deberá iniciar dentro de 34 días.

VICTORIA ALINEADA AL PLAN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. – En una primera visión, de lo que será el Plan Maestro Municipal de Infraestructura Hidráulica, el alcalde Eduardo Gattás asistió a su presentación, un acto relevante por la trascendencia que tiene cuando se trata de proyectos orientados a cuidar el agua, así como el eficiente uso de este recurso.

Al frente de esta presentación estuvieron el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Ing. Raúl Quiroga Álvarez, y el Director General del Organismo Cuenca Golfo Norte de la CONAGUA, Jaime Gudiño Zárate, quienes asumieron el compromiso de trabajar con la Presidenta de México Claudia Sheinbaum y el Gobernador Américo Villarreal Anaya en impulsar los 16 proyectos estratégicos para garantizar el derecho humano al agua.

Durante la exposición se informó que el Plan es un instrumento que compromete a los tres niveles de gobierno, a destinar inversión para garantizar la sustentabilidad del recurso agua, y fomentar su manejo adecuado; así como en materia de infraestructura, saneamiento y alcantarillado para evitar mediante campañas de concientización la contaminación de ríos y cuerpos de agua.

Asistieron a este acto, el gerente general de COMAPA Victoria, Fernando García Fuentes; la secretaria de Bienestar Social del Estado, Silvia Casas González; el Auditor Superior del Estado, Francisco Antonio Noriega; el diputado local Francisco Hernández Niño, alcaldes y gerentes de organismos operadores del agua de la zona centro y sur de Tamaulipas.

LA UAT INSTALA REFUGIOS A CAUSA DE LA ÉPOCA INVERNAL. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas en un acto de solidaridad social, abrió las puertas de sus facultades en la zona fronteriza para recibir a una parte de la población migrante que ha ingresado al país por nuestra entidad, o bien a quienes carecen de un refugio ante las bajas temperaturas.

Es el caso de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales en Nuevo Laredo, que habilitó un refugio en apoyo de personas en estado vulnerable, para que se protejan en estos días ante las bajas temperaturas. Es el auditorio del plantel donde se ha recibido a familias para resguardarse ante las contingencias ambientales como las que se están enfrentando en esta temporada invernal.

INVITAN A CONFERENCIA EN EL MUSEO REGIONAL. – Este sábado 25 de enero, puede usted disfrutar de la Conferencia y Degustación Gastronómica “Tamaulipas: tierra de sabores”, a cargo del reconocido promotor culinario Cuitláhuac Córdova, quien sustentará una plática sobre la tradición de la cocina tamaulipeca; y la conservación de la misma, el acontecimiento tendrá lugar en el auditorio del Museo Regional de Historia de Tamaulipas, del 22 Allende.

La conferencia es gratuita, e inicia a las 14:00 horas y será toda una experiencia gastronómica, ya que contempla una degustación de comida típica. Este y otros eventos se estarán celebrando durante las próximas semanas, a propósito del mes de “Raíces Tamaulipecas”.