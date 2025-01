EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Vaya que la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ salió muy buena para eso del tema de la realización de obras y es que en días pasados se terminaron los trabajos de la rehabilitación hidráulica de la Calle Hidalgo en la parte con Benito Juárez y Manuel Acuña…Y siguen los trabajos de la misma Calle Hidalgo pero ahora entre Álvaro Obregón y Manuel Acuña…Querían los marsoteños una administración local que por fin le entrara de lleno al tema de las calles?…Pues con GLYNNIS se está haciendo realidad ese añejo sueño…Y va por muchas calles otras más…Lo cierto es que el trabajo de la administración marsoteña se está viendo y además se está sintiendo para bien de nuestra comunidad…Cayó una buena escarcha el pasado martes en Soto la Marina…El termómetro marcó un grado en la sensación térmica lo que generó en que las manos se nos congelaran a quienes andábamos en la calle ese día…Teníamos tiempo en este pueblo que no sentíamos tanto frio por los estragos de una escarcha como la que pegó ese día…No se reportan aún daños por la helada en el sector agropecuario local…Afortunadamente…La presidenta del sistema DIF Soto la Marina FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ se sumó a las acciones que su hermana la alcaldesa GLYNNIS llevó a cabo en diferentes sectores y comunidades de Soto la Marina en la entrega de cobijas y despensas así como alimentos calientes por la onda gélida que azotó en este municipio…De igual manera a estas nobles acciones se integró la señora IMELDA PAVÓN VALDES en su calidad de directora de tan noble organismo…Pues me reportan que se pudiera dar el primer relevo de los funcionarios estatales de este municipio…Que sería antes del día último de este mes de enero…Igual de cierto es que no todos los funcionarios estatales van a ser removidos…Se habla de que al menos un par de ellos van a seguir al frente de sus respectivas dependencias…Lo que pasa es que se asegura que aparte del buen trabajo que están desarrollando en las oficinas a su cargo, también se metieron de lo más bien en la anterior campaña política…En la esquina de Mina con Benito Juárez en el pleno corazón de Soto la Marina próximamente se instalarán un depósito de cerveza así como una panadería…Me refiero al espacio en donde por muchos años estuvo el Restaurante “El Torito” de la señora JUANITA MENDOZA…Bastante bien le está yendo al buen amigo BERNA con su venta de elotes y esquites en la plaza principal…Lo que pasa es que de por sí BERNA está bien establecido y ahora con estas bajas temperaturas pues vaya que se antojan sus productos…Pues desde el pasado mes de noviembre NORALBA HERNANDEZ JUÁREZ está a cargo de la Secretaria de Finanzas de MORENA en Tamaulipas…Vaya con este paso tan importante que en su carrera política ha dado NORALBA quien hasta antes se desempeñaba como Delegada de Bienestar en Soto la Marina…Ahora es NORALBA la encargada de la “caja de las galletas” guindas en el estado…Nada mal..Sino todo lo contario…Pues me dicen, que quien fuera el jefe de compras de la pasada administración local FREDY BERNAL CRUZ es ahora funcionario del Verde en nuestro municipio…Deben de tenerle mucha confianza para haberle cedido un cargo en este partido del tucán si consideramos que jugó un importante rol en el gobierno municipal que recién terminó su gestión…FREDY ANTONIO BERNAL CRUZ de allá del Ejido La Zamorina es a quien me refiero y quien ostenta el estratégico cargo de Secretario de Procesos Electorales del Partido Verde…Creo a no dudarlo que esta es una baja sensible para el equipo que recientemente dejó el poder municipal, pues se desempeñó durante tres años como funcionario de primer nivel al haber sido director…Igual de cierto es que la política es de sumas y allá quienes no lo quieran entender así…Hablando de gente del Ejido La Zamorina le envío un cálido y afectuoso saludo a mi amigo CHOCHO PEDRAZA…Recuerdo que CHOCHO se desempeñó como jefe de pieles y ganado en el municipio cuando ARTEMIO ARELLANO CONDE fungió como presidente municipal…En los tiempos de ARTEMIO, el Lic. GASPAR ARELLANO GALVÁN era el Secretario del Ayuntamiento y doña BETTY RAMIREZ la tesorera, XAVIER SALVADOR MOLINA síndico y luego Delegado del programa estatal Mano con Mano o Solidaridad, así como la finada ORALIA ROMERO era la oficial mayor si mal no recuerdo y JUAN LÓPEZ participó como contralor…De ARTEMIO se cuentan una y mil charras así como innumerables anécdotas sobre su desempeño como alcalde unas ciertas y otras inventadas por la vox populi, pero la realidad es que sí trabajó bien para Soto la Marina y es que la verdad era uno de los presidentes municipales consentidos, del entonces gobernador MANUEL CAVAZOS LERMA, quien por ello es que lo apoyó a más no poder…En otro orden de cosas la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ está rehabilitando el dren pluvial de la Colonia Juventud Revolucionaria que se encuentra por la Calle Aquiles Serdán y que por una crecida fue derrumbado hace cosa de más de un año más o menos…Desde entonces por esa calle no circulan vehículos ni personas a pie…Buen trabajo el que viene desempeñando el Lic. SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO en su calidad de Secretario del Ayuntamiento de la administración marsoteña…Su personalidad sencilla y de trato abierto de mucho le ayuda en el día a día con la comunidad que llega a su despacho a solicitarle la solución de diversos asuntos que son de su función…Por otro lado los artículos de la canasta básica parecen no tener control en cuanto tiene que ver con los incrementos en sus precios…La tapa de huevos rondando en los cien pesos en este pueblo…Criminal para una familia en donde el jefe de familia trabaja por el día…Cuando hay temperaturas muy bajas o cuando llueve en demasía el padre de familia no puede ir a trabajar…Las de caín pasan muchos matrimonios de Soto la Marina para acercar comida digna a la mesa con sus hijos…Si no fuera por los programas federales que acercan apoyos cada dos meses quien sabe que estuviera pasando en nuestro país…Todos sabemos que el gobierno federal de LOPEZ OBRADOR como el de CLAUDIA no han generado en desarrollo para nuestro país pero con los bimestres tienen a la mayor parte de los ciudadanos en paz…Pues el famoso GUANCHE que no es otro que OMAR RAMIREZ TORRES agarró chamba en la COMAPA en donde ahora es el bueno en la entrega de los recibos mensuales de cobro por parte de este organismo de agua…También se desempeña GUANCHE como locutor en la radio difusora local Radio 2000 por las tardes en su programa musical de complacencias…Me dio gusto saludar y entrevistar en días pasados a CHUY CONDE en la plaza principal de aquí de Soto la Marina…Me comentó que son ya 24 los años de dedicarse a su muy noble y honesto oficio de pintor…Dice que gracias a DIOS el trabajo nunca le falta porque aparte de no cobrar caro siempre lo hace de la mejor manera y con las mejores ganas…Personas como CHUY CONDE al igual que GUANCHE y CHENTITO ARGUELLO sin dejar de la lado a NINE, CARMELO JILOTE entre otros forman parte de nuestra estampa marinense…Muy conocidos y además sumamente queridos y apreciado, todos ellos, por nuestra comunidad…La maestra LUPINA TORRES TAVARES entre otras y otros residentes, de la zona centro debe de estar muy contenta por la pavimentación hidráulica de la Calle Hidalgo entre Juárez y Manuel Acuña que está precisamente frente a su domicilio particular y que se realizó por parte del gobierno local de GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ…Mucho gusto me da que nuevamente trabaja en el CBTa local mi compadre RAMIRO MORENO…El compadre RAMIRO MORENO es uno de esos personajes de excepción que son naturales fabricantes de amistades gracias a su sangre liviana y de fácil trato…Nativo del vecino y hermano municipio de Aldama, el compadr e RAMIRO MORENO cayó como anillo al dedo aquí en Soto la Marina…Hablando del CBTa el Ing. NESTOR MORALES RIESTRA es el último maestro integrante de la vieja guardia de los catedráticos de dicha institución de nivel medio superior de Soto la Marina…Si lo que ustedes buscan es construir o ampliar su casa, ni le piensen, porque los mejores y más económicos precios y materiales, los encuentra en FERRETERIA Y MATERIALES GOMANZA de esta localidad, esquina de Matamoros con Felipe de la Garza…Ahí lo atenderán su propietario ERNESTO GÓMEZ y su equipo de colaboradores…En la sindicatura del ayuntamiento marsoteño no descansan un solo instante pues es una de las dependencias locales en las que si algo sobra es el trabajo…En verdad que en el equipo de esta oficina a cargo de TOÑO HINOJOSA ARELLANO parece ser que no se cansan y esto está bien pues la gente de nuestro municipio quiere funcionarios comprometidos con la gestión pública…El 14 de febrero se celebra el día del telegrafista en nuestro país…Nos vamos a echar primero DIOS una buena plática con mi estimado amigo LALO CAMACHO quien dedicara su vida laboral como telegrafista…Y de los buenos!…Por cierto la familia CAMACHO de aquí de nuestro pueblo es muy apreciada porque son gentes de bien que solamente tienen aprecio y afecto hacia los demás…Buena familia sin la menor duda la de los CAMACHO…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…