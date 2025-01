Dialogando

Padres irresponsables

Por Roberto Olvera Pérez

Mientras la Secretaria de Educación en Tamaulipas se preocupa por la salud de las y los niños y jóvenes estudiantes, con la suspensión de clases por las bajas temperaturas, muchos padres de familia irresponsables los llevan a distraerse del frio; léase hielo o nieve en los lugares altos de la capital del estado y otras regiones de la entidad en lugar de que los resguarden en casa.

Quiérase o no de quienes salieron a divertirse con el hielo o la nieve habrán de sufrir las consecuencias con gripa o resfriado.

Por lo que no entendemos a los pares de familia, primero que sus hijos no van a la escuela por las bajas temperaturas que estamos viviendo y vaya que cala hondo, pues no lo soportamos y no estamos impuestos a este tipo de clima.

Muy frio esta y hasta congelados andamos, tan es así que muchos o muchas ni siquiera se quieren bañar en este tiempo; pero resulta, insisto, que a través de las redes sociales, padres de familia acompañados con sus hijos andan como si nada por diferentes rumbos del estado, disfrutando del hielo o la nieve, pero no vaya a pensar usted que es de limón, piña o de coco, sino más bien de lo que se producen por un enfriamiento importante del aire o una invasión de aire muy frío sobre una zona extensa.

Además el Servicio Meteorológico Nacional nos alertaba de esto que se dejaba venir para resguardarnos, abrigarnos y así proteger la salud de nosotros, los padres de familia no hicieron caso a este llamado, tal parece que no entienden o simplemente no les interesa el cuidado de los suyos. Ojalá y no andén por ahí consultando al Doctor Simi, y así menos van a ir la escuela. Pues de que se trata.

Hugo Reséndez Silva un funcionario humanista e identificado con la 4T

El Secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva punteó, que sin importar las inclemencias del tiempo están ayudando a la ciudadanía, sobre todo a los más vulnerables, siguiendo las instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, del Gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya y del alcalde Lalo Gattás, anteponiendo el humanismo siempre.

De tal manera que el funcionario municipal remarcó que por instrucciones precisas del alcalde capitalino se encuentran todas las corporaciones municipales en coordinación para resguardar a la ciudadanía en situación vulnerable en los albergues municipales.

Reséndez Silva destacó, que por parte de Protección Civil se están realizando recorridos por las colonias de la periferia y del primer cuadro de la ciudad, al igual que tránsito municipal con la intención de atender las necesidades ciudadanas, por lo que explicó que están en alerta y en coordinación con autoridades federales y estatales para atender esta inclemencia climatológica provocada por el frente frío. Bien por ello.

Reunión de trabajo del SNTE en Victoria

Este jueves por la mañana se llevó a cabo una reunión de trabajo encabezada por el Secretario General de la Sección 30 del SNTE Tamaulipas, Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, quien estuvo acompañado por miembros de su Comité Ejecutivo Seccional y el Profesor Juan Antonio Rodríguez Gonzales, Representante del CEN del SNTE Nacional. El encuentro tuvo como principal objetivo atender y dialogar con el Nivel de Preescolar, representado por la Profesora Dora Elsa Banda González, Secretaria de Trabajo y Conflictos de Preescolar.

A la reunión asistieron Jefas de Sector, Supervisaras, Secretarias Generales y representantes de centros de trabajo de Ciudad Victoria, quienes se congregaron para fortalecer la unidad y el compromiso con la labor docente. Durante el evento, el Nivel de Preescolar otorgó un reconocimiento especial al Profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, por su inalcanzable labor en defensa de los derechos del magisterio y su dedicación incansable hacia la mejora de las condiciones laborales del sector educativo.

Este encuentro resalta la estrecha colaboración entre los distintos niveles educativos y la firmeza del liderazgo del Profr. Rodríguez Treviño, en la búsqueda de bienestar para los trabajadores de la educación en Tamaulipas. Una vez más, se refrenda el compromiso de la Sección 30 con la protección y el fortalecimiento de los derechos del magisterio.

NOTAS CORTAS

1.- Regidor activo y porque Te Amo Victoria:

Quien no deja de andar activo en Victoria es el regidor Oscar Narváez Ramos, quien no es por nada, pero tiene bien atendido su sector correspondiente a las colonias que representa y comunidades rurales. Prueba de ello es que recientemente estuvo en El Ejido “El Huizachal” e hizo entrega de cobijas para todos de dicha zona, así como atendió reportes. Tuvo también una reunión con vecinos de dicha comunidad, mismos que están contentos con su actuar. Y bueno hay que destacar que Oscar Narváez agradece el respaldo que tiene del presidente municipal, Lalo Gattás, para llevar a cabo todas estas acciones y en bien de sus representados. Qué bueno.

2.- Adivinanza:

A ver, a ver, ¿Quién de los tultecos anda pendiente del celular, se mantiene alerta por si llega una llamada del Ayuntamiento de Tula? Según el susodicho tiene la promesa de integrarse al gobierno municipal, y comienza a mostrar ya, según los amigos de siempre, signos de depresión, ante la inactividad en que se encuentra. ¿Quién será?, por lo que creemos que ahí se quedará esperando ya que esta administración es de pura familia y ya nadie entra.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.