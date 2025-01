Entrega ITEA certificados de educación secundaria a trabajadores de maquiladora

Matamoros, Tamaulipas.– Enero 21 de 2025.- El Instituto Tamaulipeco de Educación para Adultos (ITEA), entregó certificados a más de una veintena de trabajadores de la empresa Sensormatic Manufacturing by Johnson Control de México, ubicada en el municipio de Matamoros, quienes culminaron su educación secundaria.

La directora general del ITEA, Gloria Guadalupe González González, destacó la labor que las empresas maquiladoras tienen con sus trabajadoras y trabajadores para que continúen con su formación educativa mediante el Instituto, lo que es un reflejo de su compromiso social.

Agradeció al director de Operaciones de Sensormatic Manufacturing, Erick Pacheco, y al líder del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora (SJOIIM), Juan Villafuerte Morales, por apoyar este programa educativo.

Felicitó además a quienes recibieron su certificado por haber culminado su educación secundaria y reiteró el compromiso que tiene el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, para continuar impulsando sus carreras a través de la política humanista y de oportunidades para las y los tamaulipecos.

“Muchas felicidades a todos ustedes por haber decidido continuar con sus sueños de vida, hoy tienen una segunda oportunidad y el gobierno de Américo Villarreal, que es un gobierno humanista, nos permite tener en las familias una sociedad con bienestar”, precisó.

Reiteró el compromiso que tiene el ITEA para llevar educación básica gratuita a quienes así lo deseen, mediante diversos mecanismos, entre ellos la colaboración con empresas maquiladoras comprometidas con la educación de sus trabajadores, como es el caso de Sensormatic Manufacturing by Johnson Control de México.

Una de las trabajadoras que recibieron estos certificados fue la señora Eustolia Mata, quien agradeció a sus maestros por concluir su secundaria y a su familia por el apoyo: “a la edad que tenía no lo pensé dos veces para tomar este paso, me siento muy orgullosa al igual que mi esposo y mis hijos que me dicen ‘mamá me siento orgullosa de ti, a pesar de tu edad, tú le vas a echar muchas ganas a la secundaria’. Así que estoy muy contenta y muchas gracias por todo”, expresó.