Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Año nuevo, look nuevo en Miquihuana

No me lo crea, pero se afirma que la alcaldesa de Miquihuana, la que se dice enfermera y no sabe poner una inyección, Gladys Magalis Vargas Rangel, está pensando seriamente cambiar de look en este nuevo año que ya empezó, pues tiene la gran oportunidad de renovar el armario con las diferentes opciones de moda vanguardista que le ofrecen varias tiendas de ropa mexicana e incluso americana o ya de perdido surtirse en los diferentes tianguis de la capital de estado.

De tal manera, descubre las últimas tendencias con colecciones pensadas para todos los gustos y estilos, donde cada detalle está diseñado para que te sientas única y poderosa, como lo vienes haciendo allá en tu municipio, por lo que el momento ideal para renovar tu guardarropa ¡Es ahora!, o nunca y lana te sobra y demás. Además tienes un esposo que comparte lo que haces, pues son cómplices del saqueo de ese municipio indefenso.

Es así que en este mes de enero, renueva tu guardarropa sin preocuparte por el precio, pues billetes te sobran y ya quisieran tus amigas tener lo que tú tienes y como lo has conseguido. A costillas del pueblo.

‘Potra’, imagínate un armario lleno de prendas que no sólo te hagan sentir cómoda y segura, sino que además resalten lo mejor de ti y que lo presumas como lo has hecho siempre, pitorreándote de las y los demás paisanos. ¡Porque un buen y nuevo look va mucho más allá de la moda! Y a ti te gusta presumir lo bueno, aunque a veces le despistas con atuendos que quieres dar a notar que no tienes, pero la gente ya no es tonta y no la vas a hacer que te crean.

NOTAS CORTAS

1.- Algo hay que resaltar de que algunos alcaldes del estado, sobre todo los de menos población y que acudieron la semana pasada a la reunión en la ciudad de México, con la presidenta Claudia Sheinbaum, se divirtieron como si fuera el Día del Niño, pues las fotos no mienten y las compartieron antes de entrar a la cita con la mandataria nacional.

De las que captamos y tuvimos acceso a ellas se les vio contentos, alegres y de excelente humor y camaradería, con otros compañeros de ellos. Total que no se la esperaban y trajeron buenas noticias a sus municipios.

2.- Pues cayó el primer ratón en la trampa del gobierno cabecista, Rómulo Garza Martínez, a quien se le acusa por presuntos delitos cometidos en nuestro estado de Tamaulipas cuando fungió como titular de la Secretaría de Bienestar Social. La falta o el manejo discrecional de más de 120 millones de pesos en despensas sería el motivo de tal arresto y al parecer no hay quien lo salve de esta, ni el propio Cabeza de Vaca.

La pregunta obligada de la columna es: ¿Quién sigue? ¿A caso alguien del Congreso, o la mira esta puesta allá en Nuevo Laredo quien también fungió como tal?

3.- Desde la UNEME DEDICAM Victoria, que preside el Dr. Jorge Luis Quintero Salinas, nos reportan que están festejando las primeras 150 prótesis fabricadas y otorgadas a las que la necesitan; coincidiendo con la política del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, por ser un gobierno HUMANISTA, por lo que se seguirá trabajando arduamente por las que menos tienen. Qué bueno y muchas felicidades a todas y todos los que hacen posible dar lo mejor de sí para aquellas personas que necesitan este tipo de apoyo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.