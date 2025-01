Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Se crea la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

*Ante las bajas temperaturas que se dejaran sentir en todo el estado, Américo Villarreal Anaya dice: Abríguense bien

A finales de noviembre del año pasado se acordó la creación de la nueva secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que sustituye a la antigua secretaría de la Función Pública; todos los nuevos elementos que se incorporen al gobierno de Claudia Sheinbaum, tendrán que protestar en el cumplimiento estricto de nuevas normas de fiscalización, control y buen gobierno que deberán de seguirse en la contratación, desempeño y ejercicio que obliguen el ejercicio de recursos públicos, lo que evitará la corrupción y promoverá el buen gobierno como compromiso de la administración pública que empezó ya; todo esto de acuerdo a nuevas normas de control financiero e integridad, ética y buen gobierno en el que se compromete a llevar a cabo la nueva administración.

Si vemos el compromiso del gobierno de Claudia Sheinbaum, esto puede ser al mismo tiempo garantía de transparencia y razón de confiabilidad de todas las acciones públicas que habrán de hacerse en los próximos 6 años. La figura clave será Raquel Buenrostro, quién manejo primero el SAT y más tarde la Secretaría de Economía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Habrá ahora de revisar los movimientos que realice el actual gobierno en todas las dependencias del gobierno de la República; de ello y de lo que se haga ahí dependerá en mucho que este nuevo gobierno funcione y dé buenos resultados, por lo que es lo mismo que lo haga igual como en los 6 años del gobierno anterior. Apretar las tuercas y no dejar nada a la opacidad o a la falta de controles.

También aquí es tiempo de mujeres, las que tendrán que saber exigir a todos un buen desempeño a tiempo de las funciones que a cada quien le corresponda. Aquí abundarán los cambios a formato digitales de procedimientos y de formas de revisar, rendir cuentas públicas y cada organismo tal y como lo ordene la ley, no será tarea fácil pero de esto dependerá que se realice la 4T, tal y como lo ha anunciado. Desaparece el INAI y todo pasa a esta nueva secretaría.

NOTAS CORTAS

1.- Con el objetivo de estrechar la coordinación entre las diversas instituciones federales, estatales y municipales por las bajas temperaturas que se dejaran sentir en la entidad esta semana, el área de meteorología de la Coordinación Estatal de Protección Civil del gobierno del estado, que preside Américo Villarreal Anaya, comparte información relevante al descenso térmico, por lo que se recomienda a seguir las recomendaciones durante esta temporada infernal para evitar enfermedades y afectaciones en tu patrimonio.

En caso de emergencia o si observa una persona expuesta a las bajas temperaturas, no deje de llamar al 911 y solicite ayuda, por lo que Villarreal Anaya, exhorta a todas las instituciones a estar muy pendientes de las condiciones climáticas para proteger a las y los tamaulipecos.

También el mandatario estatal incita a que se abriguen bien y sino tiene a nada que salir de casa no lo haga, porque para este gobierno primero es la salud de todas y todos los tamaulipecos.

Así mismo nos informan que los 43 alcaldes de Tamaulipas, se declararon listos para las labores preventivas y de reforzamiento en las acciones de seguridad para apoyar a personas vulnerables y evitar decesos por la onda gélida. Qué bueno.

2.- Por cierto, muy contentos se les vio en la Ciudad del Smog a varios alcaldes y alcaldesas tamaulipecos, entre ellos y ellas, Carmen Lilia Cauturosas Villarreal, Nataly García Díaz, Miguel Ángel Almaraz Maldonado, Lorenzo Morales Amaro, Lalo Gattás Báez, Manuel Báez Martínez, Marisela Rodríguez González, Sindy Monita Ramírez, Mónica Villarreal Anaya, Erasmo González Robledo, Glynnis Jiménez Vázquez, entre otros, es decir, de Nuevo Laredo, Díaz Ordaz, Rio Bravo, Güemez, Victoria, Jaumave, Bustamante, Palmillas, Tampico, Madero y Soto La Marina, respectivamente. Y cómo no estarlo, si llegaron puntuales a la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presumiendo que les va a ir muy bien en sus municipios y por ende a sus representados. Ojalá que así sea.

