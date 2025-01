EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que GLYNNIS salió muy buena para el tema de la gestoría…La verdad es que desde que dio inicio la administración a su cargo no se han detenido las obras de beneficio común…La cabecera municipal por ejemplo está recibiendo acciones tanto de rehabilitación de calles como en cuanto tiene que ver con el mejoramiento de los accesos y la rehabilitación del sistema de drenaje en diversos puntos de la localidad…La ruta del aprendizaje de la gobernanza la está recorriendo GLYNNIS con particular facilidad…Los hechos están más que a la vista…Igual de cierto es que en las dependencias estatales de Soto la Marina siguen la mayor parte de los titulares, con el Jesús en la boca…Nadie está seguro en el tema de su permanencia en la nómina estatal…Igual de cierto es que si se llegan a presentar algunos cambios no es que se vayan a deber precisamente a mal desempeño en la función de su responsabilidad…Los cambios en el organigrama estatal casi siempre se dan con el pretexto válido o no de eso del equilibrio, que se tiene que presentar, según, se dice, entre los equipos políticos…En años no muy lejanos los del PRI por ejemplo, casi siempre los puestos estatales caían en grupos no precisamente afines del que gobernaba en Soto la Marina…De esta manera cohabitaban juntos, pero no revueltos los diferentes grupos políticos con el que estaba en la alcaldía…Así se cerraba la pinza para ir juntos en elecciones posteriores…Aunque se desconfiaran entre ellos…Ahora en tiempos del “Americanismo” es toda una interrogante como van a actuar a mitad de este sexenio…Aunque igual de cierto es que los de este sexenio en su gran mayoría provienen del PRI y por lo tanto nada sería de raro que pongan en práctica las costumbres de tiempos no muy lejanos y que no les dieron precisamente malos resultados electorales en su momento…El Director de la Escuela Primaria “18 de Marzo” JUAN LOMBARDO CEPEDA RODRÍGUEZ le agradeció a la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ por la obra de rehabilitación del drenaje de la calle que está en la entrada trasera del plantel a su cargo así como por la limpieza de un área que estuvo enmontada durante muchos años…De los puestos del estado de aquí de Soto la Marina la Delegación de BIENESTAR es la que más se les antoja a los políticos que aun no encuentran acomodo en la bendita nómina…Siempre el cargo de los programas del estado en este municipio ha sido tan helado por las diferentes generaciones de grillos según porque es el que tiene pos sus características una excelente promoción política…Por ello es que cada tres años son muchos los que lo buscan con ansiado anhelo…Pero igual de cierto es que con todo y que desde esta dependencia se manejan un sinnúmero de apoyos sociales la realidad es que desde este puesto solamente TEMO ARELLANO ha logrado brincar a la presidencia municipal…Desde ahí a la fecha este cargo no ha ´producido ´presidentes municipales aquí en Soto la Marina…En la época de ARTEMIO ese programa se llamaba “Solidaridad” y generó en dos etapas de alcaldes por todo México y en Tamaulipas casi era un requisito haber estado al frente de ese puesto para ser presidente municipal…Ya TEMO de presidente municipal grilló a LUPE BERNAL para que lo quitaran de ese cargo, pero hábil como es el de “La Chona” de todos modos le ganó a los candidatos de TEMO una consulta a la base y de ahí se hizo de la candidatura local y logró ser presidente municipal…En otro orden de ideas la CNC que preside MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA sigue firme del lado del PRI y en días pasados hizo acto de presencia en el evento que se desarrolló en el salón de actos de “Lázaro Cárdenas” y que presidió el líder estatal del tricolor…Cabe mencionar que las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del presidente del tricolor en Soto la Marina HUMBERTO DE LA GARZA MAR…Se necesitan en verdad que regresen al PRI miles de sus ex militantes que por ahora andan apuntados en otros partidos…Y también le faltan al PRI muchos millones de pesos que ayuden a estimular a la enorme base estructural de la que presumió hasta hace no muchos año…Titánica en verdad la tarea que tienen en frente los del PRI que sigue lamentando el abandono de muchos de sus hijos que sangraron de ese partido a más no poder..Igual de cierto es que no muy lejos de la situación del tricolor es la que se tienen por el lado de los panistas..Aunque a ojo de buen cubero pareciera que en el PAN están todavía más fuertes que los priistas y esto se pudiera deber a que los azules tienen menos tiempo de haber dejado en el poder y por ello es que aún tienen calientita la actitud política, de sus militantes…El caso es que en la actualidad es en MORENA en donde se escucha con más fuerza y potencia el grito de guerra electoral…MORENA con sus partidos satélites tiene y mantiene el poder político y de gobierno en la mayor parte de nuestro país así como en Tamaulipas…Mayoría en el senado y en los congresos estatales pareciera que de momento no hay partidos que lo puedan bajar del poder en la lucha política cuerpo a cuerpo…Creo que el mayor desafío de MORENA pudiera estar en un momento dado hacia el interior más que hacia el exterior y es que siendo sinceros el ADN de los guindas es de confrontación por lo que el ,mayor riesgo que pudieran tener en fechas próximas será entre ellos mismos por el tema de candidaturas futuras a cargos de elección popular…Ya ven el pleito en las alturas entre el líder de los senadores ADAN AUGUSTO LÓPEZ HERNANDEZ con el Presidente del Congreso de la Unión RICARDO MONREAL que se siguen dando hasta con la cubeta en la mano…De momento los morenistas ven muy chiquitos a los partidos opositores con los que hasta flojera les da debatir…Por ello es que al no haber adversarios con quienes pelear, pues mejor se pelean entre ellos mismos…Faltaba más!…Aunque en nuestro municipio la temperatura en el medio ambiente ha estado fría en ciertos días no se han presentado de manera que se suspendan las clases de acuerdo al reporte del Centro Regional de Desarrollo Educativo a cargo del Profr. JUAN HERNANDEZ FORTUNA…De uno hasta a cinco grados es opcional que los papás envíen o no a sus hijos…No se aplican las faltas…Cuando el termómetro baje de cero grados entonces si la Secretaría de Educación de Tamaulipas suspende las clases de manera definitiva por ese o esos días según sea el caso…Que se viene a instalar en nuestro pueblo en fechas próximas un negocio de la franquicia de Pollos CHURCHS…Así se comenta por parte de algunas personas que se dicen bien enteradas de este tema…No sería nada de raro que se concrete esta versión si se toma en cuenta el boom que estamos pasando en Soto la Marina en cuanto tiene que ver con la apertura de franquicias de diferentes ramos…Muy activo el equipo de trabajo de la Dirección Municipal de Eventos a cargo de JESSICA DELGADO GUTIÉRREZ…JESSICA tiene como segundo de a bordo al buen amigo JESÚS PALOMO…Igual de cierto es que ALFREDO MARTINEZ sigue rindiendo buenas cuentas a la alcaldesa GLYNNIS en su calidad de Director de Obras Públicas…Y que me dicen o que pero le ponen a EFRÉN ALEMAN GARCIA como Subdirector de Servicios Públicos?… EFRÉN es todo terreno y en donde lo pongan siempre rinde de la mejor manera…Por otra parte un saludo al buen amigo CHEMO CEPEDA del Poblado La Pesca…CHEMO es un elemento de trabajo y honesto por lo que su responsabilidad la desarrolla de manera transparente ante su comunidad…Aparte CHEMO fue de los primeros en sumarse en esa localidad pesquera al proyecto político y de gobierno de la ahora presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Por otra parte desde la Unión Americana se reporta mi gran y excelente amiga RAQUEL ALONSO CARMONA…RAQUEL fue presidenta municipal con las siglas del PAN en la segunda parte del gobierno del entonces priista EUGENIO HERNANDEZ FLORES con quien llevó una magnífica relación personal e institucional…Siempre en el ejercicio de gobierno RAQUELITO se comportó sencilla y humilde sin jamás perder el piso como en ocasiones suceden con quienes ejercer el poder…Aparte tiene el privilegio de haberse desempeñado por un lapso de su carrera política como Senadora de la República…Saludé en días pasados al buen amigo como lo es el compadre CABRIALES en su negocio DESPACHO 2 que se encuentra ubicado por la lateral de carretera nacional esquina con Francisco Sarabia…Por ahí casi enfrente del compadre CABRIALES vive otro gran amigo del que escribe como lo es el Profr. NAPOLEÓN TAVARES ARGUELLO, Director de la escuela secundaria del Ejido “Lavaderos”…Grandes amigos los dos de un servidor…Y también casi en medio del compadre CABRIALES y NAPO trabaja otro de mis muy buenos amigos AMADO CISNEROS ALMAGUER el mero Jefe de la Oficina de Correos y quien ya casi se jubila después de tantos años de trabajo dentro del servicio postal de nuestro país…Mucha confusión la que priva de momento entre los trabajadores del sector salud del gobierno federal y estatal ante la fusión que se va a dar entre ambas partes…Ahora todos los sistemas de los estados se van a convertir en un solo con el esquema federal por instrucciones de la presidenta SHEINBAUM…Que todo sea para bien…Tanto para los trabajadores de salud como para la comunidad que es atendida en el día a día en las instituciones hospitalarias…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…