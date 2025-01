ANA LUISA GARCÍA G.

< Tamaulipas, protagonista de la transformación de México

Se reconoce y valora el papel protagónico de Tamaulipas en la estrategia de transformación de México; su ubicación geográfica, y el desempeño activo que viene fortalecido desde su gobierno, que lo vincula con el segundo piso de la Transformación, prometen un papel destacado en el proyecto de gobierno que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, los signos de esta circunstancia favorable están presentes en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, cuyas mesas de trabajo se han venido desarrollando en 15 estados, entre ellos nuestra entidad.

Precisamente en ese marco, durante el foro celebrado en Cd. Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya dejó un claro testimonio al expresar: “En Tamaulipas no hablamos únicamente de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, sino que reconocemos la fuerza de un cuarto nivel, la ciudadanía. Es aquí donde radica el verdadero sustento del poder democrático, y los tamaulipecos lo han demostrado con su participación activa en los foros que buscan definir el rumbo del país”.

De esta manera el gobernador de Tamaulipas dejó constancia, de la importancia que tiene escuchar a los habitantes de esta entidad, para conocer sus puntos de vista y desde él, en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo que nos regirá en los próximos 6 años. .

También se refirió a la participación de jóvenes tamaulipecos en este proceso, lo cual no es casualidad, y deja un mensaje poderoso: “El futuro de México se está construyendo con la visión fresca e innovadora de las nuevas generaciones, que aportan ideas para avanzar hacia una sociedad más justa, incluyente y próspera”.

El doctor Américo Villarreal mencionó que “cuando los tres niveles de gobierno trabajan en armonía con la ciudadanía, no hay reto que no pueda superarse. Tamaulipas es prueba de ello”. Luego se refirió al hecho de que “8 de cada 10 mexicanos están conformes con el rumbo de la nación. Este nivel de confianza no es fortuito; es resultado de un trabajo coordinado que pone al humanismo ya la transformación en el centro”.

La participación de jóvenes tamaulipecos en este proceso no es casualidad. Es un mensaje poderoso: el futuro de México se está construyendo con la visión fresca e innovadora de las nuevas generaciones, que aportan ideas para avanzar hacia una sociedad más justa, incluyente y próspera.

LOS CIEN DÍAS DE MÓNICA . – La alcaldesa de Tampico, Mónica Zacil Villarreal Anaya tendrá lugar el próximo 27 de enero (lunes) en el espacio Cultural Metropolitano. En un principio se planeo celebrarlo en la Aduana de Tampico, pero por cuestiones del clima, se modificó la sede.

Los contenidos de las acciones realizadas por cualquier gobierno, son actos bien conocidos por los ciudadanos, enterados están de lo realizado y sobre todo, de lo no realizado. Sobre todo cuando están frescos, por tratarse de un breve lapso de poco más de 3 meses, no es lo mismo el informe anual en que es bueno recordarle al ciudadano lo que se ha hecho en una gestión de largo plazo.

Pero en esta ocasión hay expectación entre la clase política del sur porque se espera, que por primera vez, acudan los homólogos de la Jefa Edilicia, es decir los alcaldes de Madero y Altamira. Imposible que desaíren a la hermana del gobernador.

La circunstancia es que históricamente los 3 alcaldes de la zona conurbada en muy, pero muy raras ocasiones han ayudado a los informes de sus homólogos. Cada uno de ellos montados en su trono, interpretaban que no era conveniente acudir al informe de su vecino, obviamente tampoco enviaban representante porque el asunto sería peor. Así que será interesante ver como Mónica logra escribir una historia diferente.

GESTIÓN DE LA UAT, PARTEAGUAS EN LA TRANSFORMACIÓN. – En 2 meses 15 días, el rector Dámaso Anaya Alvarado cumplirá su primer año al frente de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; su gestión es la parteaguas en la transformación de la institución, que por primera vez ha hecho frente a los desafíos de una demanda en crecimiento, y ante la falta de espacios físicos, la oferta de licenciaturas en línea ha resuelto la alta demanda de educación superior , particularmente en la zona sur. En esas condiciones fueron creadas 16 carreras nuevas en 2024.

La UAT además de atender la demanda educativa en una zona pujante y de alta demanda como lo es el área conurbada en el sur, tiene que satisfacer las necesidades de la parte norte de Veracruz, donde no existe una oferta por parte de la Universidad Veracruzana, cuya oferta más cercana de esa región es Poza Rica, a 220 kilómetros de la división con Tamaulipas.

Si bien la UAT en sus últimos años creció orientando sus esfuerzos en los posgrados con oferta sabatina y de viernes por la tarde, lo cual le permitió disponer de los espacios físicos, no hubo desarrollo importante en sus edificios como ahora se observa.

En el inicio del ciclo escolar 2025-1, el crecimiento de la matrícula es de 1.5 por ciento; hijo 47 mil estudiantes los inscritos; y frente a esta alta demanda la Universidad está recurriendo a ofertar licenciaturas en línea.

El rector tiene confianza en que pronto concluirán las obras de infraestructura que se realizan en la Universidad, lo cual le permitirá aceptar un mayor número de solicitudes de ingreso, particularmente en las facultades de Medicina y Enfermería que son las que presentan mayor demanda en la zona. sur del estado.

Dámaso Anaya tiene muy claro el papel de la universidad dentro del desarrollo regional, y por tanto la alineación de los contenidos académicos y políticas institucionales con el desarrollo regional, la casa de estudios es parte de ese motor que impulsa la economía de Tamaulipas, de ahí el compromiso de mejorar la calidad de los espacios educativos que establece el Plan de Desarrollo institucional 2024-2028.