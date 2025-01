  Dialogando

Se esperan bajas temperaturas en el centro de Tamaulipas

*Victoria preparado en un solo frente con instituciones

Por Roberto Olvera Pérez

El presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo ‘Lalo’ Gattás Báez no se despega de la tarea que tiene como funcionario, pues está al pendiente del trabajo de sus colaboradores y todo lo hace por #VictoriaTeQuieroMás. Es así que ante la onda gélida que impactará según el Servicio Meteorológico Nacional la próxima semana al centro del estado, las autoridades municipales ya se encuentran preparadas para brindar atención a la población más vulnerable, sobre todo a los más desprotegidos.

Por lo tanto, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva, afirmó “que se encuentran monitoreando la situación, pero que será el jueves a más tardar de la próxima semana cuando tengan una mayor certeza de la magnitud de este fenómeno meteorológico, por lo que dijo, “estamos ya listos con los albergues, hemos estado monitoreando a través del SMN el tema de esta posible masa polar que pudiera estar llegando a impactar el centro del estado”, expresó el funcionario municipal.

Además de tener listos los diferentes albergues también continuarán con la distribución de cobertores en las diferentes colonias. Dijo que los meteorólogos les darán información más precisa el día jueves, “que es cuando ya vamos a tener con exactitud el tamaño del meteoro para estar al pendiente”. Y agregó: “Nosotros como gobierno municipal estamos en activo para que podamos atender a las personas que requieran un refugio como los refugios temporales que tenemos en la Buena Vista, en la Enrique Cárdenas, en Las Flores, que dan servicios de alimentación, medicamento, cobijo, comida, estamos preparados”.

Reséndez Silva mencionó que también cuentan con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional con el plan DNIII, así como de la Guardia Estatal, “estamos debidamente coordinados y tenemos la capacidad para poder generar el refugio necesario para las personas que lo ocupen”. Hasta el momento los pronósticos indican que después del 24 de enero, habría bajas temperaturas hasta de -4 grados centígrados en la zona centro de Tamaulipas, por lo que hay que estar pendientes y abríguense bien; acuérdense que la salud es primero, agregó.

Y hablando de la onda gélida o masa polar como usted le quiera llamar, se imagina usted lo que ocurriría aquí en la capital del estado, Ciudad Victoria, qué no pasará en la región del altiplano tamaulipeco, donde son las partes más altas del estado, sobre todo en Miquihuana, Bustamante, Tula, Palmillas y Jaumave, donde el frío será intenso, campea más y con ello traerá lluvias engelantes, vientos fuertes, incluso nevadas, que ya no es novedad allá en Miquihuana, sobre todo la parte más alta de su municipio, por lo que hay que tomar las debidas precauciones, abríguese bien, evite salir lo menos posible y si no tiene a qué salir no lo haga y no se exponga a cambios bruscos de temperatura ya que se puede enfermar.

También tenga cuidado con lo que use para calentarse, ni por error deje algo encendido dentro de sus viviendas. Tenga mucho cuidado con el manejo de todo tipo de calentadores, prepárese bien, si no tiene gas butano súrtalo ya, hágalo por el bien de usted y por los que lo rodean y por lo que se deja venir en estos días de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, ya que se espera una semana sumamente fría e intensa que a lo mejor nunca antes visto y sentido en el cuerpo.

Insisto, cuide a los suyos, usted también cuídese bien; de tal manera que ante esto, las y los alcaldes de esta región semiárida, han instruido ya a todos los elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y demás para que se mantengan alerta, atentos, desarrollando operativos correspondientes para auxiliar a quien lo requiera y atender a los más vulnerables, sobre todo a los más desprotegidos, los adultos mayores.

Por tal motivo, ya se preparan los albergues necesarios para quien necesite de protección, por lo que así vienen cerrando filas para estas bajas temperaturas la alcaldesa de Bustamante, Palmillas y el alcalde de Jaumave, es decir, Marisela Rodríguez González, Sindy Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, respectivamente, ya que para ellos la salud es primero, instrucción y compromiso del gobernador del estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, quien estará al tanto de todo ello y en sesión permanente de lo que acontezca. Ojalá y no sea tan grande todo esto.

También en Güemez y Casas, están alerta por la onda gélida que se dejará sentir y que podría llevar la temperatura hasta -4 grados centígrados, además existe la posibilidad de hielo negro en el pavimento, por lo que la recomendación de las autoridades municipales, es decir, al frente de estos municipios, José Lorenzo Morales Amaro y Beto Hinojosa, tomar precauciones, especialmente con adultos mayores y niños; sugiriendo abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura, y de ser posible, permanecer en casa. No salga sino tiene a nada que salir, agregaron ambos ediles; además los albergues ya están listos para el que lo requiera.

Por cierto, el alcalde de Casas, según nuestras fuentes confiables, está internado en un nosocomio local y en recuperación de una enfermedad respiratoria que le paso hace días, pues no deja de estar atento de lo que acontece en su municipio y así gira instrucciones a sus colaboradores que atiendan a sus representados y más por el fenómeno meteorológico que viene.

NOTAS CORTAS

1.- Aproveche aun los descuentos en trámite de placas a contribuyentes cumplidos en Tamaulipas. La Oficina Fiscal del Estado tiene un 30 por ciento de descuento en el pago de placas, engomado y tarjeta de circulación; es así que el Gobierno del Estado de Tamaulipas en conjunto con la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, a través de las oficinas fiscales informa que tiene el descuento del 30 por ciento en el pago de placas, engomado y tarjeta de circulación tanto de automóvil como de motocicleta.

De tal manera que, en ese sentido, a través de una publicación en sus cuentas oficiales de redes sociales, hicieron un llamado a la ciudadanía. “Si cuentas con tu licencia de conducir vigente y solo adeudas el año 2025; acude a tu oficina fiscal o a través del portal https://finanzas.tamaulipas.gob.mx/pago-de-contribuciones/control-vehicular/iniciar-tramite.php”.

“Al hacer tu trámite en línea y por un costo adicional; te mandamos tus nuevas Placas, Engomado, y Tarjeta de Circulación hasta la comodidad de tu hogar”, señaló la Secretaría de Finanzas. Cabe señalar que el programa del descuento para contribuyentes cumplidos tiene vigencia hasta el día 31 de marzo.

En tanto que en la oficina fiscal de Victoria se ve un ordenamiento y atención al contribuyente por parte del personal que labora ahí y por instrucciones precisas del gobernador del estado. Que bueno.

2.- Desde Hermosillo, Sonora, se reportó el dinámico líder de migrantes, Román Bock, quien dijo fue un honor participar en las mesas de trabajo del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, donde los migrantes con las propuestas que presentamos seremos parte medular del gobierno de nuestra Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.