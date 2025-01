EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Iniciamos este 2025 con la fe y la esperanza de que será mejor que todos los anteriores y en todos los sentidos y en todos los aspectos…Que no falten la salud ni el trabajo…Con estos dos apartados la vida nos puede sonreír de la mejor manera…Pues cierto es que si se carece de salud y el trabajo no llega se complica en demasía todo lo demás…Y entrando en materia les comento que la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ ha iniciado a tambor batiente este año con el anuncio de buen numero de acciones que su administración estará realizando en beneficio de la comunidad…Son obras que por fuerza le darán un mejor rostro a nuestro municipio…Sirve y mucho el que la presidenta de Soto la Marina se encuentre alineada bajo las mismas esferas de gobierno del estado y de la federación, pues los apoyos se dejan sentir de manera más fluida lo que genera en bienestar para la comunidad marsoteña…Va iniciando prácticamente el gobierno de GLYNNIS pero ya se nota el cambio de rumbo en Soto La Marina y para empezar los dos accesos a la zona urbana que eran una verdadera vergüenza como las entradas de TOCHO RUIZ y el que está a un lado de “El Campestre” presentan ahora una imagen moderna, pero sobre todo, funcional…De igual manera sabemos que se están por iniciar algunas acciones de pavimentación en la zona urbana, entonces, con ello podemos decir que GLYNNIS está iniciando con el pie derecho este 2025…Por cierto el pasado lunes GLYNNIS dio el banderazo para la obra de rehabilitación de la Calle Hidalgo desde Obregón hasta Juárez en la zona centro la cual se realizará a base de concreto hidráulico, que incluyó rehabilitación de la red del sistema de drenaje…En otro orden de ideas, la mayor parte de los funcionarios estatales de Soto la Marina están iniciando con el Jesús en la boca pues nadie sabe que será de su futuro inmediato…Nadie está seguro en sus cargos…Como puede ser que permanezcan en donde están…Como de igual manera ronda sobre las cabezas de ellos el fantasma de la destitución…Al menos los funcionarios de Soto la Marina del organigrama estatal a excepción de la Oficial del Registro Civil, Lic. ALMA DELIA BÁRCENAS VALLE que recién entró al cargo, todos los demás ya cumplieron la primera parte del gobierno de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Se dice que el primer cambio estatal de este municipio viene por el rumbo del ITAVU…Vamos a esperar…La cuesta de enero se empieza a notar y es que la mayor parte de las familias salen de las tiendas con pocas bolsas de mercancía para el hogar…Cuando hasta hace apenas unos días salían con las bolsas retacadas de artículos para las cenas de 24 y de fin de año o con regalos… Nada que no se haya visto en fines de años anteriores…Nos dejamos caer con todo en las fiestas decembrinas…Y luego en enero, a sufrirle…Al fin, mexicanos…Por otro lado se reconoce por propios y extraños el trabajo que desarrollan el Director de Obras Públicas ALFREDO MARTINEZ RAMÍREZ y su equipo, yA que sus acciones no han tenido el menor de los descansos, ni siquiera en las pasadas fechas decembrinas…Si GLYNNIS le sigue entrando al tema de la rehabilitación de las calles en nuestra localidad estará dando un enorme paso para seguir de manera óptima pensando en proyectos políticos futuros…Y es que para nadie es un secreto ni descubro el agua tibia si les recuerdo que lo de las calles ha sido el más constante reclamo de gran parte de nuestra comunidad en los últimos años…El pasado seis de enero se celebró en nuestro país el Día de la Enfermera…Claro que a la primera en felicitar fue a mi prieta MARIFER…Por otro lado no son pocos y pocas que siguen haciendo fila para ser tomados en cuenta en la nómina de la alcaldía marsoteña…Como sucede en el inicio de cada gobierno municipal no hay lugar para todos los que se la rifaron en la campaña…Esto para nada es nuevo y quienes tenemos la milla corrida en la política bien que lo sabemos…Y es que en la presidencia siempre será mayor la demanda de chamba que los puestos laborales existentes…Pero creo que en la alcaldía local tienen tiempo suficiente para subsanar este tipo de detalles…Están GLYNNIS y sus consejeros a buen tiempo y además cuentan con los recursos necesarios a la mano para ir saldando compromisos de campaña que aún están pendientes…Después de un buen tiempo que pasó en la banca por algunos problemillas de salud nos dio gusto ver nuevamente a don JUAN LARA NUÑO en la narración de los partidos de beisbol en la catedral de la pelota caliente de Soto la Marina como lo es el coloso del Bulevar “Enrique Cárdenas González”…Don JUAN LARA jugó pelota profesional en sus años mozos y la verdad es que el rey de los deportes es su gran pasión…Igual de cierto es que en los cargos estatales de nuestro municipio se puede tener una válvula de escape para que algunos políticos que no han sido dados de alta en la nómina local, puedan tranquilizarse…Digo esto porque la mejor manera de hacer política con altura de miras es partiendo y repartiendo el pastel…Pues cierto es que mucho betún, hace daño…Empalaga…Igual de cierto es que el ex alcalde NEY TAVARES FLORES se sigue desempeñando como Director de importante área en la Secretaría del Trabajo en donde lo dejó ubicado, la ahora Senadora OLGA SOSA RUIZ…Hablando de gente cercana a OLGA SOSA es necesario mencionar al Lic. TOÑO SILVA quien fuera su coordinador de su campaña aquí en Soto la Marina…A pesar de que para el PAN en Soto la Marina como en el estado y a nivel nacional no pasan por los mejores momentos, tenemos casos documentados de militantes locales que han sabido saborear las buenas, pero que también han permanecido fieles en tiempos duros como los actuales…Me refiero a AUDELIO URBINA CONDE y ROGELIO PADRÓN, así como a don DANIEL RIVERA entre otros, así como a MANUEL y JULIA ALONSO, YOLANDA TORRES, CARMEN RIVERA, ANEL VÁZQUEZ COMPEAN, BLANCA DELIA VÁZQUEZ COMPEAN, SALVADOR MERCADO, MARISSA VÁZQUEZ IBARRA, LICHITA COMPEAN, TOMASA ALEJANDREZ, JUAN MANRIQUEZ, MARTA CASTILLO VIDAL, JAVIER CORTES, PORFIRIO CÓRDOVA, ALFREDO MARTINEZ de Nombre de Dios ALMA VILLARREAL y JUAN LUIS MENDOZA NARVAEZ, así como las familias UGARTE ZUÑIGA y la GARCIA PEREZ, por mencionar algunas más…Mientras tanto en el COBAT local a cargo de la maestra JUANA IRENE HERNANDEZ CADENA se aprestan para iniciar labores docente-educativas, de lo que será el semestre 2025 A…Hablando de docentes de este sistema educativo quien ya goza de su merecida jubilación por parte del CEMSADET del Poblado La Pesca, es el Lic. JOSE CONCEPCION CÓRDOVA ACUÑA…Felicidades!…Hablando de docentes jubilados del Colegio de Bachilleres, vaya un saludo para la maestra ROSA ELIDA ARELLANO BARRIENTOS quien dejó muchos años de su vida en el desempeño de la cátedra en el COBAT local…No se ustedes pero veo un Soto la Marina muy distinto al de hasta hace unos pocos años antes…Tiendas de auto servicio y negocios de reciente incorporación a la vida diaria de nuestro entorno…Y todas con buen movimiento de clientes…Con todo y los problemas económicos por los que pasa nuestro municipio como en las demás partes del estado y del país…Pero Soto la Marina ahí la lleva…Creo que estamos en el camino indicado que nos lleva al desarrollo tan anhelado por las pasadas generaciones…Gracias a DIOS nos está tocando a nosotros ser testigos del despegue de nuestro pueblo…Por cierto en días pasados estuvo por acá personal de la próxima refaccionaria AUTO ZONE con el tema de las entrevistas para aspirantes a un espacio laboral de tan prestigiada franquicia…Que nos falta, es cierto..…Pero que estamos en la línea de despegue es igual de verdad…Por cierto en la pasada temporada de fin de año el mercado rodante presentó un incremento muy importante en sus ventas…La mayor parte de los locatarios se mostraron muy contentos por las ventas que se tuvieron y es que aparte de que mucha gente traía sus aguinaldos, también llegaron a nuestro pueblo muchas familias de visita y esto generó en que las ganancias se incrementaran…El día 24 del mes de febrero se estará celebrando el Día del Mecánico en nuestro país…Primero DIOS nos estaremos echando la vuelta con algunos de los más prestigiados “maistros” de nuestra comunidad…A poco no pasa que cuando nuestros vehículos presentan algunas fallas, vemos a nuestros mecánicos casi como si fueran unos ángeles a los que nos hizo llegar el creador?…Cuando llegamos al taller de nuestra preferencia, le damos gracias a DIOS cuando nuestro mecánico le empieza a meter mano a nuestro vehículo…La verdad!…Y bueno pues también es cierto que como en todos los oficios, tenemos mecánicos, muy buenos, otros regulares y de plano algunos “chambones”…De todo se da en los viñedos del señor…Pero en lo general mis respetos para todos ellos…La administración municipal a cargo de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ Confirmado, si será una tienda ELEKTRA la que se instalará a un lado del OXXO de nuestra zona centro de aquí de Soto la Marina…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…