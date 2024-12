EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues esta es la última edición El Redactor correspondiente al presente año 2024…Con la gracia de DIOS nos leeremos hasta la segunda semana de enero del 2025 si el jefe creador de todas las cosas así nos lo permite…La presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ presidió la última sesión de cabildo de este año en días pasados en la sala de juntas del palacio municipal…GLYNNIS se expresó muy satisfecha en plática con el que escribe por los trabajos y las acciones que se han desarrollado en estos primeros tres meses del gobierno local a su cargo…Adelantó una serie de obras que se iniciarán a partir de enero, más las que se están desarrollando al cierre de este 2024…El gobierno de GLYNNIS tiene el plus que le brinda el formar y ser parte del mismo sistema político que gobierna en Tamaulipas y en nuestro país de la mano de CLAUDIA SHEINBAUM y AMERICO VILLARREAL ANAYA respectivamente…Igual de cierto es que se espera que para inicios del próximo año se pudieran estar presentando algunos cambios en la esfera de cargos estatales de Soto la Marina…No estamos diciendo que se vayan a ir todos los funcionarios del estado que están asignados a nuestro municipio, pero en el ambiente marsoteño se siente y se percibe que la guillotina ronda con su filosa cuchilla en algunas dependencias del organigrama del gobierno estatal…Bien pudiera ser esta una valiosa oportunidad para que algunas corrientes políticas de Soto la Marina se serenen y se calmen pues hay quienes se consideran con los merecimientos para estar en la nómina y si es la del estado, pues mucho mejor…La realidad es que en el gobierno de MORENA las decisiones que se toman se parecen mucho a las que se llevaban a cabo en el viejo PRI y esto de raro nada tiene, si tomamos en cuenta que el ADN político de los guindas vive y respira un enorme tufo cuyo origen está precisamente en el PRI…Y da la casualidad que en el viejo PRI que gobernó durante más de siete décadas el estilo era el de “salpicar” los cargos estatales para los equipos que no formaban parte precisamente de las corrientes que gobernaban los municipios…De esta manera se daba el tan necesario y además justo equilibrio político que permitía al sistema seguir al frente de la gobernanza…Solamente en el PAN a la llegada de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA se rompió con el sistema de equilibrar en los puestos del estado cada tres años pues recordemos que en Soto la Marina casi el 90 por ciento de los puestos del estado estuvieron ocupados el sexenio, por los mismos funcionarios dejando fuera a otros equipos azules y ya ven como les fue…Con CABEZA DE VACA prácticamente no se dio el equilibrio interno de los azules y es que los cabecistas se apoderaron de todo el pastel nominal y cual fue el resultado al final del sexenio?…Una humillante derrota para su candidato a gobernador CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS el famoso Truko…Por comerse todo el pastel político los cabecistas fueron rechazados por miles de panistas que vieron en el TRUKO más de lo mismo y por lo tanto, le dieron la espalda…Esta ocasión me imagino que en los servicios de inteligencia de la Secretaría General de Gobierno han de tener una clara, exacta y fiel radiografía de los elementos que tienen derecho y méritos a ocupar un cargo estatal aquí en Soto La Marina…Pues tampoco se trata de que el organigrama del estado se les vaya a contaminar con la llegada de “parias” que vayan a ocupar un lugar que no les corresponde y para el cual no trabajaron…Se asegura que en la Delegación del ITAVU es una de las posiciones en las que se podría dar el primer cambio y es que se dice que se pretende ubicar en ese lugar a alguien que haya jugado al mil por ciento para la causa VERDE-MORENA-PT…Pues los ganaderos de nuestro municipio están pasando las más amargas y es que reportan que el precio en el kilo por animal cayó de manera drástica y con ello están registrando cuantiosas pérdidas en sus hatos…También es cierto que nada que ver la ganadería actual con aquella que Soto la Marina registraba desde los setentas a los noventas en que fuimos considerados entre los municipios ganaderos más importantes del país a la par del de Aldama…Eran los tiempos en los que el liderazgo de los CÁRDENAS era total…Los CÁRDENAS lideraban a los productores pecuarios grandes con quienes tejían las más firmes alianzas…Mientras que el Profr. LEONEL TAVARES y LEONARDO BARRIENTOS bajaban las instrucciones a los pequeños productores ganaderos del municipio…A los ejidatarios, pues…Casi siempre el Secretario de la Asociación Ganadera Local lo era el primo MARTIN RODRÍGUEZ INFANTE muy allegado a la familia CÁRDENAS y de manera particular a don PANCHO…Posteriormente esos liderazgos como todos en la vida llegaron a su fin y se dio inicio a una serie de cambios en la presidencia del consejo directivo…Hoy en día de manera lastimosa el padrón de ganaderos ha caído en un porcentaje que nada que ver con los viejos tiempos…Aunque este fenómeno se está presentando a nivel nacional y no es privativo de nuestro municipio…Entre los últimos dirigentes de la Asociación Ganadera de Soto la Marina tenemos que mencionar a algunos como don RICARDO VILLARREAL y don CARLOS PERALES, así como JORGE VILLAFRANCA quienes con lo que tuvieron a la mano con un sector ya alicaído hicieron lo que pudieron y con lo que estuvo en sus manos…Hace algunos años se tuvo el proyecto de darle forma a una Asociación Ganadera Ejidal, pero las condiciones no se dieron y al parecer quedó en nada…Pasé hace días por donde están construyendo la Refaccionaria AUTO ZONE y también por donde estará la tienda ELEKTRA…La primera a un lado de la Gasolinera La Marina Vieja y la segunda en la zona centro frente a BANORTE…Las dos negociaciones van a generar empleos…Y esta es una buena señal, rumbo al próximo año 2025…Las obras está comprobado que no generan en votos…Pero es una obligación de los gobernantes el mejorar a través de éstas, la calidad de vida de la gente…Hasta ahora y a excepción de LEONARDO BARRIENTOS que le entregó la alcaldía a PEPE ELIAS FLORES RAMIREZ la alternancia ha sido la constante…LEONARDO y PEPE ELÍAS eran aparte del mismo partido el PRI pero también pertenecían a la misma corriente política…De ahí a la fecha todos le han entregado ya sea a alguien de otro grupo interno o bien a alguien de un partido diferente…Para nadie es un secreto que los adversarios al equipo que lidera GLYNNIS están y seguirán estando a la expectativa del menor tropiezo político o de gobierno que ella tenga, para de ahí ellos, sacar raja…Quienes no quieren a GLYNNIS en la alcaldía marsoteña se juntan y confabulan para echarle tierra a todo lo que hace en su función de presidenta municipal…Pero esto no es nada nuevo…A todos los gobernantes de nuestro municipio les ha pasado lo mismo…Desde el mismo día que toman protesta al frente del ayuntamiento marinense los empiezan a grillar y es que Soto la Marina vive, respira y transpira política…Porque esta ocasión que gobierna GLYNNIS tendría que ser diferente?…Lo importante para GLYNNIS es que no se distraiga respondiendo de manera personal a cada ataque que recibe…Que no se enganche en explicaciones que en verdad, no tienen, el menor de los casos que las brinde…Pues cuando va a terminar…La mejor defensa en política como en la vida misma es el ataque…Pero no un ataque verbal o frontal…Un ataque con trabajo y con obras…Ese ataque dobla a cualquier oponente político porque le genera en una caparazón y un blindaje proporcionados por el sentir de la comunidad…Así de sencillo…Así de fácil…Merecido el homenaje que le hicieran a TRINI CAMACHO sus ex compañeros del equipo de futbol FERRETERA CASTRO en días pasados…TRINI es una gloria y todo un referente del futbol marsoteño y es que fue el primer profesional de esta tierra, jugando en la tercera división, enfundado en la playera del Poza Rica…Dentro del marco de este reconocimiento se jugó un partido entre sus ex compañeros y otro equipo que se organizó en el campo sintético nuevo de la unidad deportiva…Por supuesto que TRINI estuvo acompañado por su familia más cercana y muchos de sus amigos de esta comunidad y de otras poblaciones que se dejaron venir para estar presentes con él…Me reportan que ese día por la noche el festejo estuvo en grande en conocida palapa de esta cabecera municipal…Dice el dirigente del sindicato de los taxistas locales RICARDO CASTILLO que la realidad es que esta temporada vacacional de navidad y de fin de año ha estado mejor que las de años anteriores…Aunque nada que ver con temporadas muy lejanas, comparado con algunas recientes, si se mejoró en la demanda de servicios de los taxistas marsoteños, según me lo comentó…Buen numero de cabalgantes de Soto la Marina se trasladaron al vecino municipio de Abasolo el pasado jueves con motivo de la celebración de un aniversario más de su fundación…Entre ellos participaron el médico veterinario JUSTINO DEL ANGEL quienes agradecieron al ayuntamiento de Abasolo por las atenciones brindadas en su participación…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…