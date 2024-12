Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Enlace de ‘AVANZADA’ en Miquihuana apoya a familias

*Agradecen a Héctor López Becerra compromiso cumplido y gracias al apoyo del Gobernador AVA

*Los habitantes de los Ejidos “Estanque de los Eguia”, “San José del Llano”, “Estanque de los Walles” y “Servando Canales” por fin tendrán agua

Debido a que se dañó el pozo de agua que suministra el vital líquido a las familias de los Ejidos “Estanque de los Eguia”, “San José del Llano”, “Estanque de los Walles” y “Servando Canales” por fin tendrán agua y gracias a la pronta intervención del enlace de la ‘AVANZADA tamaulipeca’ en el municipio.

Las familias de esas comunidades rurales antes habían acudido a solicitar el apoyo de la Presidencia Municipal panista, cuya alcaldesa Gladys Magalis Vargas Rangel no los atendió y no hubo respuesta inmediata a dicha problemática, pues se ve que hay favoritismo de unos tantos, sobre todo a los que tiene maiceados, dijeron algunos inconformes campesinos.

Por lo que optaron buscar apoyo del humanista Héctor López, quien es el enlace de ‘AVANZADA tamaulipeca’ en el municipio, para que los apoyara en la reparación de la instalación eléctrica y bombas del pozo de agua que abastece a dichas comunidades.

En tanto gracias a su labor de gestión que hiciera con personal de la Secretaria de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado, estos acudieron al Ejido “Estanque de Eguia” hacer la reparación inmediata de las instalaciones del pozo de agua que abastece a dichas comunidades.

Dicha problemática tenía dos semanas sin solucionarse, afectando a las familias que habitan en estos lugares, las cuales agradecieron al atento y servidor público Héctor López Becerra, por su apoyo incondicional e inmediato apoyo en beneficio de las familias Miquihuanenses. Manifestando el líder de la ‘AVANZADA Tamaulipeca’ en el municipio que, con estas acciones reitera su compromiso de transformar Miquihuana y con todo el apoyo del Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Cabe mencionar que esta administración municipal panista no atiende el clamor de los que menos tienen, sobre todo de estas comunidades y más por la falta de agua, así se expresó un habitante del Ejido Servando Canales, que por razones de entender omitimos su nombre para que no haya represalias en su contra.

Ahora con esta reparación del pozo para este sector y otros, las familias que residen en estos ejidos, finalmente contaran con el suministro de agua por parte de la Secretaria de Recursos Hidráulicos del Gobierno del Estado y por instrucciones inmediatas del Mandatario Estatal y gracias a la valiosa intervención de Héctor López, como lo prometió desde un principio que lo fueron a ver, donde dijo: Primero el pueblo y después el pueblo, lo que se tradujo en hechos, no palabras.

Hay que recalcar que Héctor López Becerra, sigue atendiendo las necesidades más prioritarias de todos los Miquihuanenses, pues sabe escuchar y enfrenta los desafíos para que a Miquihuana le vaya mejor.

NOTAS CORTAS

1.- Sabía usted que?… a Gladys Magalis Vargas Rangel y a su amado esposo Roque Sánchez Carrizal, les dicen en Miquihuana el “nopal”, porque todos los días le descubren nuevas propiedades, tanto ahí como en Ciudad Victoria y en San Luis Potosí.

Gladys y Roque, en lo particular son millonarios, muestran un

comportamiento social, que en un inicio los hace conectar con los ciudadanos.

Aunque infortunadamente después, advierten, aparece su falta de empatía social, que lo hace cometer abusos de poder y usar como propios, los recursos públicos, en un acto de “chiflazón” y más cuando Roque anda hasta atrás, pues el alcohol lo domina.

2.- Una buena y una mala en Mquihuana:

La buena, es que, hay un pozo de agua que suministra el vital líquido a las familias de los Ejidos “Estanque de los Eguia”, “San José del Llano”, “Estanque de los Walles” y “Servando Canales”.

La mala, es que, cuando tiene un desperfecto el pozo las autoridades ni hacen caso al llamado y que se las arreglen como puedan.Uffff.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.