EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya se ve a lo cerca el año 2025…Como pasan los años…En el caso de un servidor la realidad es que no he tenido tiempo de ver pasar los años y la realidad es que no magnifica uno el paso de los años cuando te encierras en tu mundo de trabajo y preocupaciones así como alegrías que te llegan en el día a día…Pero uno se da cuenta que los años están pasando cuando ves a tus hijos ya recibidos o en estudios profesionales, así como a los hijos de tus hijos ya trabajando o haciendo labores que tu mismo hacías no hace mucho tiempo…Te das cuenta que los años te están atropellando cuando por las mañanas ya no despiertas a la primera o sin la energía de antes…Cuando ya tus amigos juegan en los torneos deportivos de veteranos te cae el veinte de que ya eres y formas parte de la generación pico de la humanidad…En fin hay muchas cosas que podemos detener o sacarles la vuelta…Pero a los años no les puedes huir aunque trates de mil maneras de sacarles la vuelta…Lo importante es que hayas vivido tu vida de acuerdo a las expectativas bajo las cuales la planteaste y si no fue así no te amargues y aprovecha el tiempo que DIOS te sigue dando, pues la realidad es que no sabemos la fecha de caducidad que nos pone en este plano terrenal…No te sientas si el de enfrente tiene la casa o el carro que tu no tienes…No te aflijas si tu tarjeta quizás tenga poco dinero y no bastante como el de enfrente…A lo mejor el de la tarjera llena de dinero anhela la paz espiritual o el amor que tu tienes con tu familia…Todo en este mundo es relativo…En pocas palabras, vive!…En la presidencia municipal de Soto la Marina salieron de vacaciones este jueves 19 de diciembre por motivo del periodo navideño y fin de año…Me comentó el Secretario del Ayuntamiento SERGIO BALANDRANO RUIZ que de todos modos habrá guardias en algunas áreas en las que se debe de seguir atendiendo como en Catastro, Obras y Servicios Públicos así como Protección Civil, entre algunas otras…Se pueden considerar estos tres meses de gobierno local de GLYNNIS como de muy buenos resultados para la comunidad pues en primer lugar la está entrando duro al tema de la rehabilitación de calles…Se ven trabajadores de la alcaldía realizando trabajos en este renglón en diferentes calles de la localidad y esto es algo que propios y extraños nos van a dar la razón…Pues para el próximo viernes 27 de este mes de diciembre la INFANTADA del Ejido La Peñita nos vamos a reunir en la casa que fuera de mi tío LUIS…Primero DIOS la descendencia de la fundadora estirpe INFANTE de La Peñita nos vamos a reunir en una fiesta que promete estar, pero en grande…Una vaca en barbacoa que de nada es culpable de nuestra celebración será degustada en el referido ágape así como en suculento guiso todo esto aderezado con refrescantes bebidas que satisfacen hasta los más exigentes paladares y música norteña amenizada por un par de grupos de la región nos harán pasar una hermosa e inolvidable fiesta INFANTE 2024…Por mi parte muy orgulloso de mis orígenes en el Ejido La Peñita y sobre todo, orgulloso de mi apellido INFANTE hasta el último día de mi existencia en este plano terrenal…La pertenencia INFANTE que para la posteridad plasmara mi viejo FERNANDO en mi mente y en lo más profundo de mi corazón…De la unión americana así como de diferentes ciudades de Tamaulipas y de nuestro país arribarán parientes a La Peñita aprovechando las vacaciones de fin de año…Primero DIOS!…El Jefe de la Oficina Fiscal del Estado en Soto la Marina GUADALUPE CONDE VÁZQUEZ anuncia que en la dependencia a su cargo se trabajará con personal de guardia durante este periodo vacacional de navidad y de fin de año…Lo que pasa es que en estas temporadas mucha gente aprovecha las vacaciones así como sus aguinaldos para ponerse al corriente en los pagos por concepto de derechos fiscales…Este viernes se van de vacaciones los alumnos y los trabajadores de la educación de nuestro municipio según me comentó el Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, JUAN HERNANDEZ FORTUNA…Igual de cierto es que al inicio de la presente semana se entregaron las becas del gobierno de Tamaulipas AVANZA por parte de representantes del área educativa de Tamaulipas en ceremonia en la que estuvo presente la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ y en la que fue anfitrión el director de la Primaria “Felipe de la Garza”, ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ…En días pasados saludé al buen amigo CHITO RODRÍGUEZ ESPINOZA quien es el Delegado Municipal de la Colonia “Miguel de la Madrid” y uno de los más fervientes partidarios del proyecto político de la ahora alcaldesa marinense GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…CHITO trabajó y se la partió pero en serio a favor del ahora proyecto que manda en Soto la Marina…Por cierto creo que la administración de GLYNNIS se está ganando el respeto de la comunidad pues se nota y además se ve el buen trabajo que está desarrollando en estos primeros casi tres meses de que inició…Pero a mi parecer el trabajo de gobierno debe de ir acompañado del trabajo político a ras de tierra…Es decir que la administración marsoteña no pierda el contacto directo y la relación personal con los liderazgos que están sembrados a lo largo y ancho del municipio y que mucho tuvieron que ver con la victoria electoral del mes de junio…Si GLYNNIS embona y genera compromisos ahora en su calidad de presidenta municipal con quienes la ayudaron a ganar creo que estará en el camino indicado que conduce a la reelección…Y es que una cosa fueron los compromisos o promesas de campaña y muy diferente ahora que ya es la presidenta municipal…Es bueno en lo político que la joven alcaldesa abra el círculo y busque atraer a muchos de quienes le dieron la contra en la pasada elección local y es que en la grilla como en todo, las sumas siempre serán positivas…Pero igual o más importante es que no deje ir a los que se la jugaron con ella y que por alguna razón aún no son llamados a la mesa donde se reparte la nomina municipal…Pero en fin GLYNNIS ha estado dando muestras de que demasiado pronto le entendió al tema de la política y de la gobernanza y si a ello le sumamos que tiene en sus manos el manejo presupuestal del municipio podemos caer a la razón de que está poniendo manos a la obra a este respecto…Pues a un lado del OXXO de la zona centro se asegura que pronto iniciará la construcción del edificio de alguna franquicia comercial nueva que se sumará a las que ya existen en nuestra localidad…Que será una farmacia Guadalajara dicen unos y otros aseguran que se instalará una ELEKTRA…Creo que en estos próximos días ya tendremos a la mano la información real y verdadera de los trabajos que se empezaron a realizar…Pero de que se viene otra negociación importante a Soto la Marina de esto podemos todos estar completamente seguros….Primero DIOS claro está…Pues los aseadores de calzado de nuestra plaza principal empiezan a tener mas demanda de su trabajo y por ello es que en días pasados los pudimos ver de lo más atareados en su honorable y honrosa chamba…Recuerdo ya que los menciono al buen amigo TITO BARRÓN quien durante su trabajo como bolero aquí en nuestro pueblo fuera considerado por muchos años como el número uno…Ahora o desde hace unos años mejor dicho forma parte del sistema educativo en el estado de Guanajuato…Hablando de personajes populares de Soto la Marina en días pasados coincidí con el as de los tacos CHON JILOTE y con el reconocido pintor CHUY CONDE…Ambos estaban en franco dialogo en el negocio de tacos del primero…Pues los alumnos integrantes de la escolta de la Escuela Telesecundaria “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” del Poblado Tampiquito a cargo de FRANCISCO JAVIER DE LEÓN ARRATIA dieron la nota de la semana pues se ganaron el derecho de participar en el certamen estatal a desarrollarse a principios del próximo año en Ciudad Victoria…Se medirán a los ganadores regionales de los demás sistemas de secundarias de Tamaulipas…Éxito!…Ya que andamos con el tema de planteles educativos el personal de telesecundarias que encabeza el Profr. JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO cerraron los trabajos de esta parte del ciclo escolar y finalizaron con un convivio navideño en la casa del Profr. TITO HERNANDEZ CÓRDOVA en la zona urbana de aquí de Soto la Marina…Vemos muy activo al Lic. TOÑO SILVA MENDIOLA en temas de la administración marsoteña pues se le confieren asuntos de suma importancia y que tienen que ver en su mayor parte con los de carácter jurídico y legal…Sabemos también y de muy buenas fuentes que el Lic. TOÑO SILVA está en el radar de probables próximos funcionarios, del estado de este municipio…Pero bueno de esto ya se podrá tener información a la mano a partir del mes de enero que es cuando se pudieran presentar cambios en algunas de las dependencias del gobierno de Tamaulipas…Dice un viejo dicho que en algunas ocasiones o acciones “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”…Y esto aplica a la perfección en el tema de la gobernanza…Me refiero a que por decir en el tema de la gobernanza es muy buena idea el abrir espacios de participación a elementos jóvenes para que se vayan abriendo paso en la función de gobierno o en el quehacer político…Los jóvenes deben de recibir oportunidades y ya de ellos depende si las aprovechan o se estancan…Pero igual de cierto es que siempre se deben de plantar algunos cuadros de experiencia que tengan la malicia político y el olfato electoral necesarios que se ganan y adquieren solamente en el fragor de la batalla…Y es que cierto es que nadie nace aprendiendo, pero si a los jóvenes se les lleva poco a poco bajo la tutela de algunos “tiburones” de la política entonces la curva de aprendizaje suele ser más corta…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…