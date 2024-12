Por: Raúl Terrazas Barraza

Elección judicial, decir y hacer

Siempre habrá una gran diferencia entre el decir y el hacer, por eso, en el momento que, aquellos que dicen tienen que hacer las cosas, se percatan de que estaban muy equivocados, obvio a la inversa no sucede, porque los que tienen que hacer, cuando aparecen en el escenario del hacer, son hasta generosos, para que el trabajo salga a pedir de boca.

Es evidente que también aquello más recomendable será costear bien las cosas y, ante las propuestas técnicas bien confeccionadas, los que tienen la oportunidad de apoyar con fondeo de recursos para llevar a cabo cualquier tarea, si no hicieron nada para la entrega del presupuesto necesario, al menos, no deberían de atizar la hoguera con frases lapidarias hacia quienes tienen que hacer las cosas con limitaciones extremas.

En el momento que el Diputado presidente de la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública del Congreso del Estado, Diputado Isidro Vargas Fernández, dijo que el Instituto Electoral de Tamaulipas tendrá dinero suficiente para llevar a cabo la elección judicial del 2025, de entrada, al no ser considerada la propuesta sugerida, se asesta un duro golpe anímico a los que deben de organizar el proceso.

La lógica debiera funcionar un tanto a la inversa, si Tamaulipas es una de las primeras entidades del país que realizará la elección de Magistrados y Jueces, porque ya armonizó su Legislación Judicial con la Federal, para que las cosa salgan bien y que el IETAM no ande de pediche con los Diputados, debieron de respetar la propuesta financiera.

Es de mal gusto estimar presupuestos en base a suposiciones Legislativas, cuando los expertos que costearon el proceso de acuerdo a su magnitud y lo hicieron con honestidad, señalaron una cantidad y de un plumazo desde la Comisión de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, les aprobaron una cantidad menor, en el entendido de que, si les hace falta les autorizarán más.

Así que, de la misma forma que a nivel nacional se suprimirán actividades, por falta de recursos, como la no actualización del padrón electoral para el proceso federales y los locales, en el IETAM tendrán que bajarle una o dos rayitas a su intención de cumplir al cien, ya que, la disponibilidad de recursos para la ejecución de las acciones previstas en la Constitución Local a partir de la reforma Judicial, es proporcional en forma directa al resultado, así que, si es menor al 100, nadie debe de reclamar nada.

Además, sonaría lógico que, desde las oficinas de finanzas, los funcionarios redujeran la propuesta del IETAM, porque ellos no saben de la importancia de que tiene la organización de las elecciones con inversión pública, pero, las y los Legisladores, en especial Vargas Fernández, sabe que una buena elección requiere de recursos, muchos recursos, porque todo cuesta y cada año cuesta más.

Bajo este esquema, en virtud de que el financiamiento quedó rabón, ningún responsable de la organización del proceso para elegir a Magistrados y Jueces estatal, está obligado a cumplir al cien, así que, el resultado será rabón.

Mucha presunción en el Senado de la República porque las y los Diputados de Tamaulipas fueron los primeros en incorporar las reformas federales judiciales a la Legislación local, pero, a la hora de facilitar los recursos para el proceso, enseñan la otra cara, es decir, la ilógica.

Los otros

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, siempre ha mostrado atención y ha respaldado todo aquello que tiene que ver con el abasto de agua potable a los habitantes de la capital de Tamaulipas, por ello, quisiera que, todo cuanto pueda llevarse a cabo para mejorar, se llevara a cabo en un tris.

El asunto es que, siempre del dicho al hecho hay mucho trecho, la capacidad financiera de la COMAPA, no es la adecuada, porque todavía no funcionan las estrategias encaminadas a lograr que los usuarios moros paguen sus adeudos de uno, dos o más años, por tanto, los recursos con los que, si pagan, no serán suficientes para que el organismo operador tenga números negros en sus finanzas.

Que se reparan fugas todos los días es cierto y que van poco más de 850 desde que el contador Fernando García Fuentes se hizo cargo de la COMAPA, también es real, pero, que este tipo de acciones deben de incrementarse al doble o triple, también ayudará a la reducción del desperdicio de agua y en automático al ver el trabajo eficiente de las cuadrillas de trabajadores los ciudadanos mejorarán su participación en el cuidado y buen uso del agua que ha planteado el alcalde Gattás Báez.

Son instalados más medidores, casi mil 500, dan a conocer la cantidad de usuarios, 128 mil, hablaron de las fugas arregladas, pero, no aparece por ningún lado la publicación de los usuarios morosos que deben a la COMAPA más de 300 millones de pesos

Los docentes de las Universidad Autónoma de Tamaulipas, participan a través de plataformas virtuales en el entrenamiento para el manejo de herramientas esenciales como el desarrollo de habilidades blandas que les permitan mejorar el aprendizaje del estudiantado y cumplir con la mística institucional de la educación integral y humanista para que los nuevos profesionistas incidan en el desarrollo de las regiones en las que les toque trabajar.

Con la presencia del rector, médico Dámaso Anaya Alvarado, se puso en marcha la preparación contenida en los módulos de conciencia social, comunicación socioemocional y educación para el desarrollo sostenible, el primero de ellos, en tanto que, temas como el pensamiento estratégico fue para el segundo módulo y el tercero versó sobre diversidad, inclusión, cultura de paz y derechos humanos.

En la última sección del Diplomado, se referirá a los tipos de inteligencia y sus facultades asociadas, los pensamientos analítico, crítico, divergente, creativo y estratégico, además de los formatos de enseñanza aprendizaje por los que pueden optar los docentes para mayor comprensión de los temas contenidos en los programas educativos de cada licenciatura que se imparte en las 26 unidades Académicas Multidisciplinarias de la UAT.