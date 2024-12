EN OPINION DE

POR: FERNANDO INFANTE HERNANDEZ

La presidenta municipal, GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ se ha propuesto hacer historia de la buena en su gestión y entre las acciones que se notan de manera importante están las que tienen que ver con el arreglo de las calles…Se pueden ver cuadrillas de trabajadores en diferentes calles de la zona urbana en el tema de la rehabilitación de arterias…Desde la campaña política, una de las necesidades más apremiantes que se le expresaron a la hoy joven alcaldesa tenía q ue ver con el arreglo de las calles…Y la verdad es que GLYNNIS le está poniendo todas las ganas en tan importante problemática de nuestra comunidad…En entrevista que nos concedió en el inicio de la presente semana adelantó que media docena de obras colectivas se estarán poniendo en marcha antes de que cierre el presente 2024…Por cierto encabezó GLYNNIS las mesas de trabajo para la integración del Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027 que es una obligación realizarlo por parte de los ayuntamientos…Por ahí entre los presentes por parte de la sociedad local pudimos saludar a Don RENÉ GONZÁLEZ JUÁREZ, quien resaltó la importancia de que la comunidad participe en estas temáticas y es que la sociedad es quien mejor tiene la radiografía respecto a las necesidades de nuestro municipio…Don RENÉ goza del respeto de la sociedad marsoteña y es que ese de ese tipo de personas que son bienvenidas en cualquier parte del mundo pues llegan de manera honesta a contribuir al desarrollo del pueblo mediante la generación de los tan anhelados empleos y siempre preocupados por el diario acontecer de las comunidades como en este caso de Soto la Marina…Igual de cierto es que GLYNNIS encabezó el encendido del precioso pino navideño que está instalado en la plaza principal…Luce maravillosa también nuestra plaza principal con los motivos de navidad que se han instalado también por parte de la administración marsoteña…En otro orden de ideas vino el líder del Partido Verde en Tamaulipas MANUEL MUÑOZ CANO a Soto la Marina, ya que presidió la asamblea local en la que se ratificó la dirigencia a cargo de ALBITA QUINTANILLA RUIZ y en donde también se hizo entrega de nombramientos a la estructura en la que algunos son nuevos y otros apenas tomaron posesión de sus cargos partidistas…ALBITA goza de la entera confianza del equipo en el poder político marinense por lo que a nadie le sorprendió lo de su ratificación…Los trabajadores pensionados y jubilados del sector educativo cuya dirigencia preside el Profr. PEDRO MARES JUAREZ tuvieron su tradicional posada navideña el pasado miércoles en el salón “Gema” del Hotel Los Primos…Se llevó a cabo un sorteo de regalos y asimismo se les ofreció una sabrosa comida, todo dentro de un escenario de alegría y de unidad…Hablando de jubilados de la educación le hago llegar un afectuoso saludo al Profr. APOLONIO VERDIN SÁNCHEZ quien ha estado pasando por algunos detalles de salud de los que pronto se habrá de recuperar, primeramente DIOS…La pregunta que sigue acaparando al medio político marsoteño es en cuanto a quien será el próximo o la próxima titular de SEBIEN estatal en lugar de NORALBA HERNANDEZ JUÁREZ, quien ahora funge como Secretaria de Finanzas del Comité Estatal de MORENA…Claro que en este tema en el alto mando tamaulipeco también le habrán de pedir el visto bueno a GLYNNIS en su calidad de líder política en el municipio…Los taxistas de Soto la Marina que encabeza como secretario general el buen amigo RICARDO CASTILLO tuvieron su tradicional convivio de navidad en el edificio de este importante gremio sindical…Platicando con RICARDO y otros de sus compañeros manifestaron, su confianza en cuanto a que en estos días les pueda ir mejor en razón a que es la época del año en que se presenta una mayor movilidad de familias que llegan a nuestro municipio…Igual de cierto es que en la Secundaria Récnica 12 también llegó la navidad a todo lo que da y para ello es que se llevó a cabo el encendido del pino el pasado martes por la tarde noche en un emotivo evento que estuvo a cargo de la directora, Profra. LEYZA OLIVIA BARRERA SALAZAR…Con atractivos descuentos en recargos y algunos otros rezagos, se está trabajando en la Dirección de Catastro a cargo de la contadora ROMELIA SOTO ARELLANO…Así me lo comentó al inicio de la presente semana, en los pasillos de la alcaldía…Pues a ver que estrategias se implementan el próximo año por parte de la dirigencia municipal del PAN a cargo de JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ, pues la realidad es que de momento este instituto partidista pasa por uno de sus peores momentos, aunque no solo en Soto la Marina sino también a nivel estatal y en la escala federal…Por cierto parecer que la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM es una extensión del ex presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y es que hasta las ocurrentes frases del tabasqueño las sigue ella utilizando en algunos de sus discursos…No puede la presidenta hasta ahora zafarse de la sombra del caudillo de la cuarta transformación e incluso hay ocasiones en las que no solo parece que no puede, se nota que tampoco quiere zafarse de su creador…Igual de cierto es que durante la pasada visita de CLAUDIA a Tamaulipas fue notorio el afecto personal y político que le tiene al gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA pues las flores que mutuamente se echaron en público son las mayores pruebas de esto que les comento…Hablando de morenistas tamaulipecos que le juegan al futurismo no faltan los que aseguran que la Senadora OLGA SOSA trae el permiso del altiplano, para pasearse por nuestro estado…Respetando claro está la jerarquía del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA, quien la tuvo como Secretaria del Trabajo al inicio de su administración y con quien tiene una magnífica relación…Muy bonitos los arreglos navideños que lucen en Plaza Lora de aquí de Soto la Marina…Se resaltan por las tardes noches…La mayor parte de los grupos musicales de nuestro municipio andan muy contentos pues los están contratando para fiestas particulares y posadas en esta recta final del presente 2024 de acuerdo a lo que me han comentado algunos de ellos como el primo MARIO BARRIENTOS entre otros…Lo cierto es que en esta época hay lana para casi todo mundo y es que aumenta de manera significativa el circulante…Claro que para el que no trabaja y no le echa ganas pues todo el año le significa lo mismo…Hay algunos casos de personas de nuestra comunidad marsoteña que para las cinco o seis de la mañana ya andan por las calles ofreciendo sus productos como avena, café y atole entre otros y a esas horas encuentran clientes que ya van rumbo a sus trabajos…Tenemos que salirle al toro y vencer nuestras propias carencias con chamba y actitud…En otro orden de ideas me comentan que los funcionarios estatales de Soto la Marina andan muy contentos y es que al menos por este año ya no hubo cambios en el organigrama por lo que ya hasta cobraron algunos sus respectivos aguinaldos y otros están por recibirlos…”Si te encariñas con un gatito imagínate con la nómina” decía un viejo político de la fronteriza Ciudad de Reynosa…”Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error decían otros”…Una vez que cierto político cercano a LEONARDO BARRIENTOS GARZA (+) en sus tiempos de alcalde de nuestro municipio se quejó con él porque ya iban seis meses de su administración y no le había dado cargo alguno cuando le reprochó por esa razón LEONARDO le contestó “es que nunca me pediste y acuérdate que en esto el que no llora no mama”!…Muchos políticos que no saben pedir y solo trabajan en campaña no saben pedir y por esa razón algunos quedan fuera del pastel nominal…Los equipos de obras públicas y servicios públicos del ayuntamiento local están marcando la pauta y dando la cara de buena manera y con resultados para la administración de GLYNNIS…No quiero decir que las otras direcciones o áreas no estén presentando buenos resultados…Lo que digo es que se nota mucho más el desarrollo de las actividades de esas dos direcciones …En la Dirección de Obras Públicas está a cargo ALFREDO MARTINEZ RAMÍREZ…Mientras que en la de Servicios Públicos está a cargo de MARGARITA FLORES GOMEZ y ahí el caballo de batalla es EFRÉN ALEMAN GARCIA con los trabajadores de “campo” en su calidad de Subdirector…El Director del Hospital Rural IMSS BIENESTAR de esta localidad JESUS VELAZCO MURATALLA sigue exhortando a la población para que acudan a aplicarse las vacunas contra la Influenza por la temporada de invierno así como la del COVID que con su tenebrosa sombra sigue acechando de mala manera a la humanidad…Saludos a NINE CONDE…NINE es todo un personaje dentro del escenario y entorno marsoteño siempre con su barba y repartiendo saludos a diestra y siniestra a su paso…Persona buena y de trabajo…Quien anda muy gustoso es mi buen amigo DAVID MEDINA pues casi siempre en esta época del año las damitas sobre todo y algunos caballeros le solicitan sus servicios como estilista profesional pues desean lucir de lo más presentables en las posadas y eventos sociales…Si de por si la agenda casi siempre la tiene saturada…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…