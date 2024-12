POR: ANA LUISA GARCÍA G.

En un acto que reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar de los tamaulipecos, el gobernador Américo Villarreal Anaya participó en la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum en el puerto de Acapulco. Un escenario donde la mandataria pidió llevar soluciones concretas para combatir la violencia y anunció un próximo acercamiento con alcaldes para iluminar zonas de violencia, asimismo propuso llevar empleo y educación en aras de construir entornos de paz.

El evento fue espacio para tomar importantes acuerdos y reforzar la estrategia de paz en beneficio de México y eso incluye a nuestra entidad.

Además de la participación de los mandatarios de los 31 estados y la Cd. De México, asistieron a ese encuentro de trabajo, líderes que son claves en ese rubro, entre ellos el fiscal general de la República y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En esta ocasión se tomaron importantes acuerdos para reforzar la estrategia de paz en México.

En ese acto, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la importancia de que los gobernadores presidan las reuniones de seguridad en sus respectivos estados, les hizo ver, que la ausencia de esos liderazgos, suele ser un factor determinante en los problemas de coordinación. En este caso, hay que destacar que por iniciativa propia el doctor Américo Villarreal es uno de los mandatarios más comprometidos en este tema, presidiendo regularmente dichas reuniones y liderando los esfuerzos diariamente, marcando así la diferencia en Tamaulipas.

En su llamado a los gobernadores y alcaldes, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó la importancia de recorrer los territorios, visitar las comunidades y llevar soluciones concretas a los problemas que generan violencia. Este enfoque, ya adoptado por el gobernador Villarreal en Tamaulipas, confirma el compromiso del Estado, de atender las causas estructurales de la inseguridad y promover un desarrollo urbano integral en las zonas más vulnerables.

Un punto importante en la agenda de trabajo marcada por la presidenta de México, es la implementación del programa “Senderos de Paz” y tiene como objetivo iluminar los municipios más afectados por la violencia y fomentar entornos más seguros. En ese tenor, Sheinbaum Pardo manifestó que el año próximo convocará a los representantes de los municipios para implementar este proyecto que consiste en proporcionar la iluminación donde sea necesario

Finalmente, la presidenta Sheinbaum se refirió al compromiso del gobierno federal, de construir la paz desde la raíz, llevando educación, empleo y dignidad a las familias.

EL PRIVILEGIO DE CARMEN LILIA. – Por cierto en la reciente visita de la presidenta Sheinbaum a Tamaulipas, son varios los alcaldes que hubieran querido ser los anfitriones de tan especial acontecimiento, pero fue la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, quien tuvo ese privilegio, el cual la instala de alguna manera en la antesala de los alfiles que la primera morenista del país va sumando en su tablero político. El hecho de ser identificada por la jefa del Poder Ejecutivo Nacional abre un abanico de posibilidades futuristas para la jefa edilicia.

Sobre todo, porque la mandataria nacional está mirando mucho hacia los municipios, los entes territoriales que dan fuerza a su partido y a los que considera como el mejor camino para aterrizar el espíritu de la 4ª. Transformación.

Por otra parte, la presidenta de México tiene muy claro quienes son los Canturosas de Nuevo Laredo, hace unos cuantos días el hermano de la alcaldesa, Carlos Enrique, que es diputado federal, defendió en la tribuna una propuesta de Palacio Nacional referente a la vivienda.

Ambos, alcaldesa y diputado federal, son hijos de Carlos Enrique Cantú Rosas (asi separado) una de las piezas claves en el movimiento de izquierda de 2006 que apoyaron a AMLO en su intento de ser presidente y que en esa ocasión no lo logró. La cuestión es que para Sheinbaum no es desconocido este capítulo y ubica en su magnitud a los hermanos Canturosas que hoy están en la jugada morenista, aunque en áreas distintas.

LA ENTREVISTA DEL RECTOR DE LA UAT CON MONREAL. – En busca de los recursos que hagan posible la creación de una nueva Facultad de Medicina que sería construida en Cd. Victoria y la edificación de un Hospital Universitario en Tampico, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado sostuvo una entrevista con el presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, al que planteó aspectos importantes del presupuesto y de estos proyectos de los que depende el crecimiento y desarrollo de la máxima casa de estudios de Tamaulipas.

El rector expuso el peso que estas iniciativas de expansión representan no sólo desde el punto de vista académico, sino su impacto en la atención médica y el desarrollo social de Tamaulipas. Precisó que se trata no sólo de un tema de educación, sino de respuestas a las demandas de su entorno social; son propuestas que prevén no sólo el crecimiento académico, sino el desarrollo de la ciencia y la tecnología, puntualizando que estas metas, han empezado a cristalizarse gracias al apoyo del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal.

A través de un diálogo con el mandatario estatal, se han sentado las bases para la construcción de una universidad más equitativa e inclusiva, y precisó, que para los proyectos mencionados, se requiere un presupuesto de alrededor de 2,500 millones de pesos que se distribuirían en tres años, de los cuales 300 millones de pesos serían para la Facultad de Medicina de Victoria y el resto para el Hospital Universitario.

La UAT viene asumiendo la política de austeridad del gobierno federal, y destacó que, como universidad estatal, están implementando medidas para generar ahorros que permitan continuar con su crecimiento. Gracias al cuidadoso manejo de los recursos fue posible la adquisición de más de 5 mil computadoras que fueron donadas a los mejores estudiantes y a personal docente