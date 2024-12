Imprescindible, Fiscalía de Justicia para combatir impunidad: Américo Villarreal

-Por primera vez, en 20 años, un gobernador visita instalaciones de la FGJT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Diciembre 09 de 2024.-En Tamaulipas, la Fiscalía General de Justicia del Estado es una institución imprescindible y vital para cumplir la legítima demanda de las y los tamaulipecos de vivir en un estado de derecho pleno, “donde se cumple y se hace cumplir la ley”, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al presidir la ceremonia cívica de honores en las instalaciones de la FGJT, lo que representó la primera visita de un mandatario tamaulipeco a estas oficinas a 20 años de su apertura, el gobernador destacó que la contribución de la fiscalía y su participación cotidiana en la Mesa de la Coordinación para la Construcción de la Paz ha traído experiencia, profesionalismo y resultados concretos que se expresan en la reducción firme y progresiva de los índices de los delitos y con pasos sustantivos en el combate a la impunidad.

“Quiero extender este reconocimiento por lo que están haciendo hacia el interior de la fiscalía y que ha fortalecido su capacidad operativa, por ejemplo, a través de las instancias que atienden de manera especializada las denuncias de los delitos contra niños, niñas, adolescentes y mujeres o por las acciones tomadas para modernizarse”, expresó.

DENUNCIA DIGITAL FORTALECE TRANSPARENCIA Y AGILIZA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Tras reconocer la puesta en marcha de la Denuncia Digital, el gobernador afirmó que esta herramienta fortalece la transparencia y agiliza la atención a la ciudadanía para poder presentar una denuncia.

“Porque si no hay denuncia, repetimos hacia la ciudadanía, si no hay denuncia, ¿Qué perseguimos? Entonces, ¿Cómo se puede hacer justicia?, ¿Cómo se investiga, se procesa y se castiga a un transgresor de la ley si no tenemos una denuncia de quien está transgrediéndola? ¿O cómo se puede exigir la reparación del daño a las víctimas? Por todo esto es sumamente positivo que estas herramientas ya estén aquí”, indicó.

Al referirse a la visita que realizó el día de ayer la presidenta Claudia Sheinbaum, Villarreal Anaya afirmó que se refrendó la colaboración del Gobierno de Tamaulipas y se recibieron buenas noticias: “ella nos confirmó su apoyo para las obras prioritarias en materia de agua, carreteras, modernización del transporte público, así como apoyo para la continuación del puerto Norte en Matamoros. Además, se hará realidad un tren rápido de pasajeros desde Nuevo Laredo hasta la Ciudad de México”.

FGJT PARTICIPA EN LA TRANSFORMACIÓN QUE VIVE TAMAULIPAS

Por su parte, el fiscal general de Justicia en el estado, Irving Barrios Mojica, aseguró que, desde la responsabilidad de los ministerios públicos, la policía de investigación, peritos y personal administrativo de esta dependencia, son partícipes de la transformación que vive Tamaulipas, para lo cual se han esforzado en cambiar el rostro a la institución a través de un relevo generacional que toma en cuenta sus principios básicos enfocados a dar atención a la ciudadanía con un personal especializado, capacitado y confiable.

Barrios Mojica dio a conocer que el pasado 15 de noviembre entró en funcionamiento la Fiscalía Digital, en donde las y los tamaulipecos pueden presentar una denuncia accediendo vía remota a través de una plataforma, lo que también permite actualizar el sistema de procuración de justicia y combatir la impunidad, continuar con la reducción de la incidencia delictiva, profesionalizar la función del ministerio público y dar seguridad y certeza a la población.

Tras reconocer el apoyo brindado por el gobernador Américo Villarreal desde el inicio de su administración, agregó que la fiscalía actualmente realiza los ajustes al protocolo de feminicidio, incluyendo la reforma realizada por el Congreso a la Ley Orgánica de la institución que da paso a la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Feminicidio y de Homicidio Doloso en agravio de mujeres.

“Por nuestra parte refrendamos nuestro esfuerzo para alcanzar los objetivos que nos hemos trazado: una justicia cercana, eficaz y eficiente que responda a la sociedad tamaulipeca”, apuntó.

En esta ceremonia cívica acompañaron al gobernador Héctor Joel Villegas González, secretario general de Gobierno; magistrado Hernán de la Garza Tamez, presidente del Supremo Tribunal de Justicia; diputada Guillermina Magaly Deándar Robinson, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado; diputado Marco Gallegos Galván, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso del Estado; Francisco Alvarado Terán, coordinador de la Guardia Nacional en Tamaulipas; coronel José Marín Peñaloza, en representación de la 48 Zona Militar, y Sergio Hernando Chávez García, secretario de Seguridad Pública, así como personal de la Fiscalía, integrantes de la Mesa de Seguridad y funcionarios del gabinete estatal.