Dialogando

Se vende por una Cuera y hasta eso de imitación

Por Roberto Olvera Pérez

Si como dicen los que saben y que va en serio el proyecto guinda de lograr un padrón de diez millones a nivel nacional, el más numeroso según en la historia de los actores políticos, algo que no pudieron conquistar ningún otro partido que se encumbraron en su momento en el poder y ahí están ahora para el arrastre, ya nadie les cree, los sigue y muchos menos son confiables electoralmente hablando.

Bueno, la idea es unidos en una estructura sólida, colonia por colonia y barrio por barrio de comités municipales en cada uno de los municipios y seccionales para lo que se deja venir más adelante, por lo que se estarían creando una maquinaria electoral pesada en los próximos procesos electorales, así como fue en su tiempo el PRI y el PAN. La imagen de Morena si sigue así, de no robar, no mentir y no traicionar estaría bien, sería el

otro componente para conservar el poder, aunque algunos no le hacen caso a estos principios que dejó como legado AMLO y se los pasan por el arco del triunfo.

Bueno, según platicas internas de Morena Nacional, la idea es armar grupos de Morena en los municipios en todo el país y darles capacitación política, así como sacar los consejeros y posteriormente armar los Comités Municipales de Morena.

Pero ojo; la encomienda es que los ediles no tomen cartas en el asunto, que no se metan y que no se vuelvan absolutos como en los viejos tiempos y que se dediquen a hacer un buen gobierno, compromiso de la Primer Morenista de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Peroooooo…….! René Lara Cisneros, el perfumado alcalde del devaluado Pueblo Mágico de Tula!, contactó directamente con el Secretario Estatal de Organización de Morena encargado de las actividades de capacitación política, y le obsequió una Cuera de imitación, bueno, eso dicen los chismosos de allá y en aras de que le de preferencia de manejar a su antojo el Comité de Morena en su municipio.

Lo curioso es que el propio Sergio Huerta en mención y encargado de esta función, ingenuamente lo ventiló y salió al aire, por lo que nos preguntamos que, ¿En este instituto político joven habrá transparencia o seguirá con las viejas prácticas de otros partidos políticos? Que conste que solo es pregunta y es tarea para la flamante dirigente estatal, la Matamórense María Guadalupe Gómez Núñez.

Cabe destacar que, justo de quienes hacemos referencia, el alcalde de Tula no tiene ni en el cabildo ni en las direcciones del Ayuntamiento a un solo morenista. Nada más cheque el dato y lo comprobará.

Programa de Homologación 2024, Sector Poderes

En ceremonia oficial se hizo entrega del documento de Homologación 2024 a 35 compañeros de un total de 126; ello como un reconocimiento a la entrega y dedicación por los años de servicio se autorizó al personal femenino con más de 20 años y el masculino con más de 25 años la aplicación del nivel más alto en el grupo que tienen asignado que implica un aumento directo al salario.

El evento lo presidió la dinámica Secretaria General del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, quien estuvo acompañada de los Secretarios de Trabajo y Conflictos del Sector Poderes, Educación y Salud, es decir, Noralba Saldívar Anaya, Herminia Abundis Márquez y Antonio Chávez Cárdenas, respectivamente.

Al hacer uso de la palabra, la dirigente del gremio sindical afirmó que, “siempre han trabajado para servir a los demás, gente de servicio, y ustedes son los pilares fundamentales para el Gobierno del Estado de Tamaulipas, por ello es que el Gobernador del Estado, el Dr. Américo Villarreal Anaya, cuándo le platicamos nosotros de continuar otorgando este beneficio de la homologación, no dudó en decirnos que sí incluso expresó que cómo no iba a apoyar a quienes jugaban un papel importante en el Gobierno del Estado”, manifestó la dirigente estatal del SUTSPET.

Al final en un ambiente de alegría y agradecimiento, se tomó la foto del recuerdo de este gran evento que reunió a compañeros de varias delegaciones sindicales locales y que, “Con el orgullo de ser SUTSPET, trabajamos siempre para Usted”, por lo que se constata que Blanca Valles es de resultados palpables en bien de la burocracia estatal.

Por cierto, la líder sindical informó que continúan las negociaciones para definir los ajustes salariales y prestaciones para el próximo año, con un incremento estimado del 12 por ciento. Blanca Valles destacó que el objetivo principal es equilibrar el presupuesto disponible, priorizando el aumento salarial de acuerdo con las políticas federales de la presidenta Claudia Sheinbaum, y las estatales impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

“Estamos avanzando en el tema del salario y las prestaciones. Lo primero que debemos hacer es analizar los presupuestos disponibles para determinar el monto a asignar. Ya llegamos a un acuerdo preliminar sobre una cifra, la cual se distribuirá entre salario y prestaciones”, señaló la dirigente.

NOTAS CORTAS

1.- Un municipio sólido viene dejando la alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, afianzando la economía y despegando con proyectos sociales que se aprecian y se admiran en todo el estado. Los municipios vecinos y el resto de la entidad lo ven como un ejemplo a seguir. Ciudad Victoria no se queda atrás.

2.- Tamaulipas le apuesta a la Educación y se analiza con autoridades federales y municipales instalar para el 2025 planteles de la Universidad “Rosario Castellanos” y Universidad de la Salud en Tamaulipas. Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación en la entidad, dijo que, gracias al trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, dirigidos por Claudia Sheinbaum Pardo y Américo Villarreal Anaya, respectivamente, Tamaulipas tiene importantes expectativas en materia educativa, una de ellas el aumento de la matrícula universitaria para el próximo año.

3.- La prestigiada Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), estará ofertando para el semestre de agosto a enero de 2025 nuevas carreras, una nueva opción para los estudiantes de la región centro, sur y norte del estado, dichas carreras vendrán a fortalecer el nivel superior, ya que se suma a las que ya tienen en marcha. Bien por su Rector FCM, quien anuncia que en 2025 vendrán más proyectos para seguir creciendo en educación de calidad y ser ejemplo nacional.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.