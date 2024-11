EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la presidenta municipal, GLYNNIS JIMENEZ VAZQUEZ inauguró la rehabilitación de la Calle Álvaro Obregón entre lateral de la carretera nacional y Pedro José Méndez, la cual verdaderamente tenía muchos años de presentar serias deficiencias y se hundía muy seguido para molestia de los automovilistas que usan esa arteria vial. así como para los vecinos de ese sector de la zona urbana de Soto la Marina…Pero bueno la joven alcaldesa le entró al tema de la rehabilitación la cual fue a todo lo que da por lo que se espera que dicha calle ahora si va a ser de verdadera utilidad para los que la usan de manera continua…Un diez para GLYNNIS a decir de Don TOCHO RUIZ y otros vecinos de esa parte de nuestro pueblo…Igual se tiene que decir que el ayuntamiento marsoteño le está entrando al mil al tema del bacheo y por lo pronto ya quedó la Calle Benito Juárez entre Mina y Felipe de la Garza…En otras se sigue con los trabajos previos al bacheo del que serán objeto…Uno de los principales retos de GLYNNIS tiene que ver precisamente con la rehabilitación de cientos de calles que recibió el uno de octubre, realmente hechas un asco…Pero con el apoyo del gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA por medio de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, poco a poco se está cambiando la imagen de nuestra localidad…En otro orden de cosas un saludo para la ex alcaldesa RAQUEL ALONSO CARMONA quien nos envía cálidas felicitaciones desde la Unión Americana con motivo del 30 aniversario de esta casa editora que se cumplen, precisamente este 29 de noviembre…RAQUEL fue presidenta municipal bajo las siglas del PAN y en su momento llevó una excelente relación personal con el gobernador de esa época EUGENIO HERNANDEZ FLORES…Es decir, haber sido electa por el PAN cuando en el estado gobernaba el PRI no fue mayor impedimento para que hubiera un buen acuerdo entre ambos personajes…De igual manera se tiene que resaltar que RAQUEL fue la primera alcaldesa de nuestro municipio en llegar por medio del voto directo de la comunidad de Soto la Marina…Antes ANGELITA ALFARO BARRIENTOS (+) fue presidenta municipal, pero de manera interina cumpliendo el periodo de su primo LEONARDO BARRIENTOS GARZA (+) quien tuvo que pedir licencia para fungir como diputado local en esos años cuando gobernaba con el látigo en la mano MANUEL CAVAZOS LERMA…Pues muchas ganas le está echando la nueva mesa directiva de la liga local del beisbol encabezada por Don ESTEBAN RIVERA DEL ANGEL como presidente, quien es acompañado por CONCEPCIÓN CÓRDOVA ACUÑA en la tesorería y RAMIRO GUERRERO secretario…El pasado domingo anduvo por estas tierras la Senadora de la República OLGA SOSA RIOS, quien fue recibida por la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VAZQUEZ y un buen número de marsoteños en la explanada principal…OLGA dio a conocer las bondades de la reforma judicial, la cual explicó en varios pasos a la concurrencia…Por ahí pudimos saludar a varios marsoteños que tienen una muy buena relación personal y política con ella, como los casos de NEY TAVARES FLORES, TOÑO SILVA MENDIOLA y HUGO MIGUEL ROJO RAMOS entre otros, a quienes saludó la Senadora con particular afecto…Por cierto NEY TAVARES tiene en su historial político haber sido presidente municipal, mientras que TOÑO SILVA y HUGO MIGUEL ROJO tienen ya la milla corrida y además recorrida dentro del tortuoso mundo de la política marsoteña…Es bueno que el sistema Morenista que gobierna en Tamaulipas los considere y los tome en cuenta si caemos a la razón de que la política nunca termina…Por cierto en el evento de OLGA SOSA también pudimos estrechar la mano del buen amigo del que escribe como lo es el Profr. PANCHO SILVA CISNEROS, quien en la anterior campaña cruzó todas las boletas a favor de MORENA…Se escuchan rumores en cuanto a la existencia de un serio proyecto que podría ser aterrizado en la cancha de la CNC local a cargo de MARIO CRUZ OCHOA y que sería en apoyo del desarrollo económico y comercial de nuestra comunidad…Ya platicaremos con el joven líder de esta organización campesina a este respecto para ver la posibilidad de que nos amplíe el panorama en este sentido…Pues el transporte que lleva a los alumnos de la zona urbana a la telesecundaria de Tampiquito ahora se para en la parte norte de COPPEL y es que en el espacio anterior al otro lado de la carretera se está construyendo la Refaccionaria AUTO ZONE…Así me lo comentó el director de esta prestigiada institución educativa FRANCISO JAVIER DE LEÓN ARRATIA…La Delegación Sindical D-I-41 de trabajadores de la educación de Soto la Marina que preside EDGAR ALEJANDRO GALVÁN RUIZ se reunió con la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ, con quien acordaron llevar a cabo acciones en conjunto para beneficio de la comunidad de alumnos de las escuelas pertenecientes a dicha delegación adherida a la Sección 30 del SNTE…El pasado mes de noviembre, el día 5 para ser más precisos, se celebró el día del payaso y la verdad es que en Soto la Marina no contamos en la actualidad, con alguno de estos personajes que nos hacen reír y sobre todo a nuestros pequeñitos…Se nos fueron al eterno celestial, dos personajes muy queridos en Soto la Marina como “CHIRRIMPLIN” que era el entrañable amigo MOY FONSECA y MANIGUIS que personificaba el buen DAGO MANRIQUEZ y que eran muy solicitados también en estas épocas navideñas y de posadas…Recuerdo que en una fiesta infantil cuando MANIGUIS iba a iniciar una de sus tandas de chistes al momento de anunciarla se levanta una niña invitadita de unos seis años y le dijo “ya se me todos tus chistes, no traes otros”?…Inmediatamente MANIGUIS saca su celular y le dice “no te preocupes ahorita busco unos nuevos en el face”!…Por cierto ya se tienen muchos casos de domicilios particulares adornados con las tradicionales luces de navidad…Es la navidad la más hermosa de las épocas del calendario anual…Le preguntaron unos amigos a cierto ex alcalde de nuestro municipio, que si era estresante ser ex presidente municipal, a lo que les contestó que si “aunque es más estresante dejar de serlo”!…Dicen los que han probado para bien o para mal las delicias y maravillas del poder que llega el punto en el que ellos mismos se la creen eso de que son perfectos e infalibles y le echan la culpa a la nube de aduladores que con tal de seguir en la nómina a todo les dicen que sus decisiones son las mejores y no se atreven jamás a comentarles sus errores pues saben que los pueden echar del cargo…Creo que ahí la culpa es compartida entre el gobernante y sus colaboradores…El gobernante porque en el éxtasis del poder no tolera que lo cuestiones y de los funcionarios que no se animan a “sugerirle” al jefe que tome tal o cual decisión…Así que con esto tenemos que es difícil ser gobernante, “pero es más difícil dejar de serlo”…Hay casos documentados de algunos que al dejar el poder tienen que pagar los servicios profesionales de sicólogos para que les vuelvan a acomodar el cerebro y ubicarlos en su nueva, justa y exacta realidad…”Está cañón” como dicen los jóvenes de hoy en día…En otro orden de ideas, los comerciantes establecidos de esta localidad esperan que se incrementen sus ventas en este próximo mes de diciembre, que es cuando la mayor parte de la gente regala o les regalan presentes de diferente tipo…En diciembre de manera tradicional es cuando en mayor cantidad se mueve el circulante que es tan anhelado durante el resto del año…Esperamos que esta vez no sea la excepción…Pues todo indica que los funcionarios estatales de Soto la Marina van a terminar este 2024 en sus respectivos cargos…A no ser que en estos últimos quince días del año se realicen algunos relevos…Ya un año de que falleció el buen amigo JORGE LOZANO BARRIENTOS…Ejidatario en Tepehuajes y apasionado de las actividades relacionadas con las artes de la pesca durante la mayor parte de su vida….Le gustaba también la política pues incluso llegó a formar parte del Comité Municipal Campesino cuando era dirigente municipal su compadre GUADALUPE GOMEZ GARCÍA…Anduvo en pie hasta casi el momento que se fue a reposar a nuestra madre tierra…Se reactivó a todo lo que da el tema del beisbol en nuestro municipio y al menos en el parque de esta cabecera municipal la gente ya empieza a acudir en mayor cantidad a los juegos del rey de los deportes y reportan que en las comunidades rurales en donde se desarrollan otros partidos, también la gente está abarrotando con su asistencia los campos de juego…Quienes digan que Soto la Marina no presenta desarrollo o que se está tardando el progreso creo que no tienen la mayor parte de razón…Soto la Marina con todo y las dificultades propias de nuestro complicado mundo actual tiene de un tiempo para acá que está encarrilado en el tren del desarrollo…Que faltan muchas cosas en las que se debe y tiene que mejorar es completamente una realidad…Pero de que ahí la llevamos, no es una mentira…Desde muy temprano podemos ver en las gasolineras todo un mundo y barullo de camiones y personas listas para salir a trabajar en sus respectivas actividades y otros en las salidas esperando ser trasladados a ranchos particulares en donde sacan el pan de cada día…Falta mucho, pero Soto la Marina ahí la lleva…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contario…