Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Noviembre 27 de 2024.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, en coordinación con la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), llevó a cabo una capacitación con el objetivo de reforzar las acciones para la prevención del gusano barrenador en Tamaulipas.

Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, destacó que las y los ganaderos organizados de Tamaulipas, con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, están preparados para cumplir con las disposiciones y dar seguimiento a los protocolos que fortalezcan la ganadería en el estado. Subrayó que, gracias a estas acciones y al trabajo coordinado, Tamaulipas se mantiene libre del gusano barrenador.

Esto se deriva de un caso detectado en la frontera en un embarque en Chiapas con Guatemala de un animal afectado, el cual no era de origen mexicano, identificado a través de los filtros de SENASICA. En Tamaulipas no se ha registrado ningún caso de esta problemática, y se descartaron afectaciones en la exportación de carne o productos bovinos. El secretario reiteró que hasta el momento no se han reportado problemas relacionados con este tema.

Como medida precautoria, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA, por sus siglas en inglés) pausó temporalmente la internación de ganado mexicano a su país. Sin embargo, tanto Estados Unidos como México trabajan en la implementación de medidas que permitan retomar el flujo normal de las exportaciones mexicanas de ganado en pie.

El Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura informó que, durante el ciclo de exportación 2023-2024, Tamaulipas envió 70 mil cabezas de ganado bovino a los Estados Unidos.

En el curso estuvieron presentes Francisco Escobar Banda, coordinador de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales; Rubén López Acevedo, en representación del presidente de la UGRT; Francisco Aguirre Pace, en representación de la SADER en Tamaulipas; Antonio Nogales Bautista, gerente general del Comité para el Fomento y Protección Pecuaria; Cuauhtémoc Amaya García, subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal; Sergio Eduardo Uriel Camargo, epidemiólogo estatal de la Secretaría de Salud; Eduardo Rocha Orozco, Vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, y Luis Eduardo García Reyes, Vocal Ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva.