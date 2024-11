Por: Raúl Terrazas Barraza

Elección a la vistaaaa….de juzgadores

Como dirían los pescadores, Ya picó, en referencia a que con su caña lograron que un pez mordiera el anzuelo, pero, aquí el Ya picó, va para el Instituto Electoral de Tamaulipas, IETAM, porque este inicio de semana su Consejo llevó a cabo la sesión de inicio del proceso electoral extraordinario 2024-2025, mediante el cual habrán de elegirse a las personas juzgadoras del Poder Judicial de Tamaulipas.

Algo nunca visto, desde luego, innovador, también, inédito, desde luego que sí, con todas sus letras es un parteaguas en la historia del IETAM, porque nació para organizar elecciones de Ayuntamientos, Diputados locales y de Gobernador del Estado y ahora, por el cambio que hubo en la Legislación Judicial, se estrena como organizador de elecciones judiciales.

Ahora sí, ni modo que la elección vaya a judicializare, como se decía cuando el compromiso era elegir a políticos para que desempeñen los cargos públicos que, de acuerdo con las Leyes deben de ser pasados por las urnas, para que sea el escrutinio ciudadano el que resuelva sobre los responsables de conducir los destinos de los municipios y del Estado.

El inicio del proceso electoral, tiene su fundamento en el Decreto del Poder Ejecutivo aprobado por el Legislativo el día 18 de los corrientes y que otorga nuevas atribuciones del IETAM, consistentes es llevar a cabo el proceso de votaciones para las y los responsables impartir justicia en esta entidad, misma que, será una de las primeras que hagan suyos los principios marcados en la Constitución General de la República tras la reforma Judicial de hace unas semanas.

El presidente del IETAM, licenciado Juan José Ramos Charre, hizo ver que la elección será el primer domingo de junio para la renovación de todas las Magistraturas del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, asimismo, la Magistratura Supernumeraria, todas y todos los Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, quienes llevan a cabo su trabajo en las oficinas Regionales del STJT, además de todas y todos los Jueces de Primera Instancia y quienes trabajarán en los Juzgados Menores.

Por demás está decir que el Consejero Presidente del IETAM y sus colaboradoras y colaboradores, Mayra Gisela Lugo Rodríguez, Italia Aracely García López, Deborah González Díaz, Marcia Laura Garza Robles, Eliseo García González y Jerónimo Rivera García, está más que preparados para llevar a cabo la elección judicial y, en el entendido de que ahora no tendrán que lidiar con representantes de los partidos políticos, porque eso implica mucha paciencia y manejo correcto hasta del lenguaje no hablado.

Obvio, como no se trata de una elección política, los representantes de los partidos nada tienen que hacer y además así está asentado en el Artículo Segundo Transitorio del Decreto 66-67.

Para la preparación del proceso con el que cambiará a Magistrados y jueces panistas que se quedaron enquistados en el Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, hay cosa que deben de manejarse en positivo, como el tiempo, que la apertura del proceso se da cuándo falta 189 días para la votación ciudadana.

Además, será complejo, porque los Distritos Judiciales no son los Distritos Electorales y no votarán por una persona, fórmula o planilla, sino que, deben hacerlo por un grupo de cinco mujeres y cinco hombres para el Supremo Tribunal de Justicia y, el otro punto es el presupuesto, que, ya fue modificado y se espera que la operatividad no supere la disponibilidad de recursos.

Por otro lado, y, por si fuera poco, el proceso eleccionario de Magistrados y Jueces tamaulipecos, será concurrente con el proceso federal, porque también el INE andará en acción para la elección de Magistrados y Jueces Federales, por el mismo motivo de la reforma Judicial en México.

Ramos Charre, cree que están a la altura del reto judicial y es de reconocerse que saben bien cómo hacer para llevarse una alta calificación, así que, es válido comentar que cumplirán con creces y ya cuándo en otras entidades del país se deba de realizar este proceso, hasta podrían asesorar a sus homólogos.

Este proceso se da, a pocas semanas del cierre del realizado para las alcaldías y Diputaciones Locales y después de casi cinco votaciones muy seguidas, sin olvidar que, después de las votaciones del dos de junio llegó a pensarse que serían más de dos años de asueto en el IETAM, porque la elección política que sigue es la local del 2027, para renovar otra vez espacios en Ayuntamientos y las curules del Congreso del Estado.

A nivel Federal ya ha miles de prospectos a los cargos del Poder Judicial de México, en tanto que, por esto rumbos, todavía no llegan ni a decenas, pese a que hay nombres de profesionales del derecho que se dicen con capacidad suficiente para lograr que los ciudadanos voten por ellos para ocupar Magistraturas y Juzgados.