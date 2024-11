POR: ANA LUISA GARCÍA G.

Este lunes 25 de noviembre concluye el plazo de registro para quienes aspiran a presidir el Comité Directivo Estatal del PRI, y será de las 11:00 horas a las 13:00 horas el último espacio de oportunidad, aunque el horizonte Tricolor se ve despejado para Bruno Diaz Lara y Juliana Garza, que están encaminados para ocupar la Presidencia y la Secretaría General del CDE respectivamente.

Bruno, quien tiene 30 años de edad, se convertirá en el dirigente más joven que ha tenido el Partido Tricolor en Tamaulipas, un paisano de él, Abraham Rubio Canales también bastante joven, aunque no tanto, ocupó la presidencia estatal. En sus mejores tiempos el PRI no hubiera dado esa oportunidad juvenil, actualmente son pocos los priistas que asumen con responsabilidad su compromiso con el partido que les dio mucho y ahora necesita de ellos.

La nueva dirigencia recibe un partido desmantelado, al que habrá que reconstruir, desde sus organizaciones a las que hay reactivar, sumar los organismos políticos y especializados, y organizar a los regidores que funcionan en los municipios, tratar de volver a sumar a quienes abandonaron al partido y que no se han sumado a otras corrientes políticas. Mucho trabajo por hacer.

Por lo que respecta a Juliana de 37 años de edad, ocupará la secretaría general, de tal suerte que es tiempo de jóvenes, y esto de alguna manera va a oxigenar al PRI, que requiere de vitalidad, entusiasmo e ideas nuevas.

Dónde estaban y que hacían ambos, hasta antes de este lunes 25 de noviembre. Díaz Lara ocupaba la dirigencia de la organización juvenil del PRI en Tamaulipas; mientras que Juliana se viene desempeñando como dirigente del Instituto Jesús Reyes Heroles, ella proviene de San Fernando.

Cabe mencionar que la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal salió hace más de diez días, en ese espacio se desarrollaron los actos de rigor, es decir se cubrieron los protocolos de ordenanza y en ese periodo la mancuerna que conforman Bruno y Juliana recibieron los apoyos necesarios que aseguran su ascenso a los dos puestos más importantes del CDE, no llegan con unanimidad, pero sí con el apoyo de la mayoría, estamos hablando de firmas nacionales de sectores y organizaciones.

De tal manera que se da por hecho, que ellos serán los nuevos dirigentes al contar con apoyos decisivos; en esas circunstancias, vienen a sustituir a Mercedes del Carmen “Paloma” Guillén Vicente en la presidencia del instituto político y a Luis Enrique Arreola Vidal, en la secretaría general. Ambos eran dirigentes provisionales por un periodo que concluyó el pasado 8 de octubre.

Paloma quien se desempeñaba como delegada del CEN asumió la presidencia del partido luego de la renuncia de Carlos Solís Gómez, quien a su vez era relevo de Edgar Melhem Salinas, ahora ella es diputada local.

La cuestión es que, durante su encargo, a Guillén Vicente le correspondió estabilizar las fuerzas hacia el interior del partido y poner orden a las finanzas, fue un periodo provisional, mientras que, la nueva dirigencia será de 4 años que concluyen en 2028, un lapso suficiente para reconstruir al partido, uno de los retos es hacer regresar a los elementos que se fueron, y se vislumbra mucho trabajo en un escenario donde la paz hacia el interior del instituto será fundamental.

Por su parte Bruno Diaz trae un buen cartel, quienes lo conocen tienen una buena impresión de él como orador, una práctica que en todos los tiempos ha sido fundamental para llegar al pueblo. No sabemos qué tan cercano sea a Arturo Núñez Ruiz, ex dirigente juvenil 2002-2005, ex candidato a Senador de la República y con aspiraciones a dirigir precisamente el CDE priista, por lo pronto son paisanos y hace unas cuantas horas, él había manifestado su interés en la dirigencia partidista.

En fin, este lunes 25 de noviembre se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia del partido, que en diferentes tiempos ha mostrado capacidad para reinventarse, como la mitológica Ave Fénix de larga vida, el PRI tendrá que resurgir de sus cenizas.

Un resurgimiento por el que clama un sector de la ciudadanía, que tiene avidez por tener el mayor número de opciones para elegir a sus representantes populares en las urnas.

FORTALECE GATTÁS EL ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA. – Para fortalecer la educación y cultura, ejes fundamentales para integrar una sociedad con valores, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, extendió nombramiento al profesor Héctor Valles Fuentes, quien incorporará su conocimiento y experiencia en esas áreas, que son fundamentales para la formación de la niñez y juventud.

En el acto de entrega de dicho nombramiento, Gattás dejó claro que su gobierno siempre ha estado abierto al diálogo con el sector educativo, extendiendo un puente de comunicación efectivo y favoreciendo de esta manera la colaboración

Entre su gobierno y docentes, una relación que es fundamental en la restauración del tejido social.

En esa alianza se fomenta una cultura de paz y respeto, una aportación invaluable de la educación, que el alcalde hizo resaltar en presencia del secretario general de la Sección 30 del SNTE, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño, quién asistió como invitado.

Al recibir el nombramiento como jefe del Departamento de Educación y Cultura del Municipio, el profesor Valles, dejó testimonio de su compromiso para cumplir con la encomienda que se le ha asignado, expresó que lo hará con lealtad y humildad, “para que la educación y cultura en Victoria, sean la fortaleza que lleve a mejores oportunidades y condiciones de vida a nuestros niños, adolescentes y jóvenes”.

El evento efectuado en la explanada de la Presidencia Municipal fue atestiguado por regidores y funcionarios del Ayuntamiento victorense, así como por maestros y maestros.