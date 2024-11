EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

La presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ encabezó la ceremonia del desfile revolucionario el pasado miércoles 20 de noviembre en la plaza del Poblado “Lázaro Cárdenas” y posteriormente hizo lo propio frente a la alcaldía en donde culminaron su participación los alumnos y las alumnas participantes…El desfile de la revolución mexicana sigue siendo una celebración que reúne a las familias de Soto la Marina sin importarles temas de la política o de otros asuntos…Ahí se congregan familias de todos los partidos e ideologías con el deseo de ver participar a sus hijos o sus familiares ataviados con las tradicionales prendas de esa época tan nuestra como la de la gesta heroica de 1910…Participó con los cabalgantes el papá de la presidenta municipal como lo es el empresario JORGE JIMENEZ SALINAS…Total que podemos considerar que el desfile revolucionario fue todo un éxito tanto por la cantidad de participantes pues me comentó el Director de Educación del Ayuntamiento, RAFITA LOZANO que fueron más o menos unos 1,900 alumnos, así como por los números que las 23 escuelas presentaron con diferentes estampas de esa lucha armada que se dio entre mexicanos…Igual de cierto es que fue todo un éxito el Torneo Internacional de Pesca denominado AMERICO VILLARREAL SANTIAGO en las playas de La Pesca y es que más tres mil cañas las que participaron y los premios de lo mejor como el caso de las lujosas camionetas que fueron para los ganadores…Pude entrevistar a algunos participantes de Allende y Linares, Nuevo León y la verdad estaban encantados por la belleza de la playa como por el tema de la seguridad y es que resaltaron que habían tenido un viaje muy tranquilo y en paz desde sus lugares de residencia a Soto la Marina…Pues la empresa de refacciones automotrices AUTO ZONE ya delimitó con cercado el perímetro en donde se instalará aquí en nuestro pueblo y se espera que la próxima semana den inicio con la construcción ya en forma de su edificio…Felicidades para mi hermano MARTIN INFANTE HERNANDEZ pues ya entró al proceso de su prejubilación dentro de su trayectoria como maestro…Sus 32 años de servicio estuvo asignado a la Secundaria Técnica del Poblado La Pesca en sus inicios impartiendo clases de educación física…Originario como un servidor del ejido más preciosos del planeta, La Peñita, municipio de Soto la Marina, Tamaulipas…Por cierto la estirpe INFANTE de La Peñita nos reuniremos primero DIOS el 27 de diciembre en nuestra amada comunidad…Pues los contingentes de las telesecundarias de Tampiquito y de Las Tunas participaron en el desfile revolucionario de esta cabecera municipal…Esto después de haberlo hecho en sus respectivas comunidades…Liderados los alumnos y el personal docente y de apoyo por sus directores FRANCISCO JAVIER DE LEÓN ARRATIA y HUGO MIGUEL MONTES RAMOS…Ambas instituciones trabajan con alumnos en su mayor parte de la zona urbana de Soto la Marina quienes se trasladas en los autobuses de estos planteles…Por cierto pude saludar en este importante evento al primo GONZALO RUIZ HERNANDEZ a quien tenía ya un buen de tiempo de no estrechar su mano…Estaba acompañado por los hermanos CEPEDA RODRÍGUEZ como lo son el Master JUAN LOMBARDO y el Profr. EDGAR, así como EDGAR CASTILLO…Bueno y los priistas de Soto la Marina, alguien me puede dar la más mínima razón?…Como ya no tiene jugo presupuestal que exprimirle, pues simple y sencillamente sus antes amados hijos, no voltean ya ni siquiera a ver sus siglas…Les aterra a la mayor parte de ellos que les recuerden su pasado tricolor…Condición Humana…Así de simple…Uno de los funcionarios que se ha puesto la playera de la administración marsoteña a todo lo que da es el síndico TOÑO HINOJOSA ARELLANO…Los resultados del sindico y de su equipo de trabajo avalan mi comentario…TOÑO HINOJOSA es a pesar de su juventud un elemento con muy alta sensibilidad política, tanto en el decir como en el actuar y claro que ello genera que sea uno de los funcionarios que mejor números están presentando ante la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ en el desarrollo de su función…Viene esto a colación porque un funcionario de cualquier nivel de la gobernanza no solamente se debe de limitar a ser “funcionario” y es que quien se desarrolla dentro de cualquier nivel de gobierno debe siempre de sacar adelante su chamba dentro de un propósito político…Sino que caso tiene…Váyanse a laborar a la iniciativa privada…Así de fácil…Me encontré en días pasados al popular MAROÑAS uno de los Master del pincel de nuestro entorno urbano y me comentó que está batallando un poco con su estado de salud, pero que ahí la lleva…Trabajo nunca le falta, gracias a DIOS…MAROÑAS al igual que NEMORIO ABUNDIS y “La Pucha” GALVÁN, así como TOÑO GARCIA son de los más reconocidos pintores de nuestro municipio a no ser que se me escape algún otro de mi memoria…Como que de repente el tema de la política se tiende a calentar muy antes de tiempo…Estamos a poco menos de dos meses de que GLYNNIS asumió la presidencia municipal y como que los del frente de enfrente le quieren meter ruido a lo político y desviar la situación de la gobernanza a la esquina electoral…Lo hemos comentado en diferentes ocasiones que Soto la Marina tiene una población que respira, come y traspira por los poros de la piel la cosa política…Pero como que esta ocasión algunos pretenden adelantar los tiempos cuando GLYNNIS apenas termina de acomodarse en el sillón principal de la alcaldía marsoteña…La administración de GLYNNIS aparte del tema tan importante como es el de la gobernanza el cual reviste la mayor de las importancias, creo que no debe de dejar de lado el asunto político…Si GLYNNIS le está apostando a la juventud es decir a los cuadros jóvenes que tiene en su gobierno, creo que se hace necesario que los vaya preparando a la de ya en lo que son las tareas políticas de alto calado y de gran responsabilidad para lo que viene como es el asunto de la reelección..Es muy claro y lo podemos ver en la configuración del gabinete local que la alcaldesa confía mucho en los cuadros que irradian juventud y es que pretende instaurar una nueva generación de elementos que la apoyen en las acciones de su administración y esto está muy bien pues en la juventud recae el futuro de nuestro municipio…Pero creo en verdad que a quienes integran esta nueva camada de funcionarios y funcionarias municipales les caería bien meterlos más de lleno a las turbulentas aguas de la política, en donde se madura el carácter aunque sea a base de recibir “golpes” de esos que en ocasiones te mandan a la lona en lo mental…Hace días anduvo por acá mi compadre PEPE ELIAS FLORES HERRERA atendiendo asuntos de carácter meramente personales…El compadre PEPE radica desde hace muchos años en Ciudad Victoria, pero realmente siempre ha estado muy cerca de Soto la Marina, su tierra natal así como de sus ancestros…Andaba por acá también aprovechando, el viaje con algunas gentes de Televisa Norte…Muy al pendiente del rol de la Liga Municipal de Beisbol es como siempre anda CHENTITO ARGUELLO y es que aprovecha los partidos de la pelota caliente para hacerse llegar con la venta de sus mariscos que la verdad están muy sabrosos y tienen una demanda de lo más importante…Una nueva asta bandera se construyó en la plaza del Poblado “Lázaro Cárdenas” para ser utilizada en los eventos cívicos que en ese espacio se desarrollan varias ocasiones en cada año…Esta asta bandera se construyó por parte de la administración municipal a cargo de GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Muy recomendada la óptica PREMIER de la Dra. YESENIA ESTRADA AMAYA ubicada a media cuadra de la Secundaria Técnica 12 de nuestra zona urbana de Soto la Marina…Una revisión de primer mundo y listo, el cliente ordena los lentes con la armazón de su agrado y de acuerdo a su muy particular gusto…Está pendiente una fluida plática con mi estimado amigo el Profr. PANCHO SILVA y por supuesto que el tema toral, será el de la política, la cual es una de las grandes pasiones de toda su vida…Siempre será de provecho el escuchar a los elementos que tienen sus millas corridas y además recorridas dentro de las turbulentas y embravecidas aguas de la política municipal…Los jóvenes de estos tiempos deberían de tomar en cuenta y escuchar a la gente de experiencia que está curtida en las victorias como en las dolorosas derrotas…Y es que tanto los triunfos como también las derrotas dejan enseñanzas de enorme valor…Y es que es cierto que aunque las presentes generaciones son en su mayor parte expertos en los asuntos de mercadotecnia y el manejo de las redes sociales también es verdad que los “tiburones” de la política local son expertos en la lucha electoral cara a cara y en el enfrentamiento político a ras de tierra ese que se desarrolla sin lastima ni piedad ante los de enfrente…Y es que bien dice el dicho aquel que reza “más sabe el diablo por viejo que por diablo”…La experiencia no solo política sino en la vida misma, no se adquiere con solamente manejar un mouse de computadora…En otros asuntos para comentarles que por las noches podemos admirar la monumental cruz que GLYNNIS mandó instalar desde días anteriores al día de finados…Es una cruz de grandes dimensiones que podemos admirar desde una buena distancia…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…