EN OPINION DE

POR: FERNANDO INFANTE HERNANDEZ

Pues el tema del bacheo anda a todo lo que da en la zona urbana de Soto la Marina…Se ve que la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ trae muchas ganas de combatir este que ha sido un renglón de los que más lata le han dado a quienes le antecedieron en este cargo de alcaldesa…De igual manera la joven presidenta municipal le está echando todas las ganas al renglón de la salud y es que a través de la Dirección Municipal de Salud hizo llegar una silla de ruedas al Hospital Rural IMSS BIENESTAR la cual recibió el Director Dr. JESÚS VELAZCO MURATALLA…Por cierto el muy conocido además de respetado Don TOCHO RUIZ le agradeció a la joven presidenta por haber rehabilitado de la mejor manera la Calle Obregón que pasa frente a su casa y que tenía muchos años de que nadie le quería entrar de verdad a arreglarla de fondo…Se ven los buenos frutos de la relación excelente que guarda GLYNNIS con la administración estatal a cargo de AMERICO VILLARREAL ANAYA…Casi a inicios de la presente administración estuvo por acá el Secretario de Obras Públicas PEDRO ANAYA y se ven ya las acciones en beneficio de nuestra comunidad en el tema del arreglo de calles…Recuerdo que en tiempos recientes muchos ciudadanos decían, “con que una administración municipal le entre al arreglo de las calles con eso nos conformamos”…Pues bueno ahí está dejándose sentir la mano de GLYNNIS para decepción de los que por razones políticas desearían que no estuviera trabajando bien…Saludé en días pasados a mi buen amigo GUANCHE que no es otro que OMAR RAMIREZ TORRES…Personaje destacado de nuestro entorno popular…Con fama de buena gente y plática hasta para aventar para arriba…La historia reciente de nuestro pueblo va de la mano de algunos personajes apreciados y entre ellos no podemos dejar fuera a “GUANCHE” quien ahora hasta de locutor en Radio 2000 lo podemos escuchar con su programa, “Las Guanchadas”…El presidente del PAN en nuestro municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ confía que a su partido le irá mejor a nivel local en próximas elecciones…Y tiene razón al tener optimismo si recordamos que en la política como en la vida misma ni las victorias ni las derrotas son para siempre…Por lo pronto como sea y por lo que sea el PAN tiene un regidor en la persona de Don ESTEBAN RIVERA…Bien le fue a los azules marsoteños en las elecciones del mes de Junio y es que la realidad de las cosas es que ni muchos de ellos esperaban sacar votos de perdido para un regidor…Y ya ven ahí tienen a Don ESTEBAN ocupando un espacio en el cabildo marsoteño…Me comentan que la Directora de Atención Ciudadana, ABBY AHUMADA se está poniendo a la orden de los comisariados ejidales para algunos temas que se puedan ofrecer en las comunidades y que tengan relación con el desempeño de la función que ella tiene bajo su responsabilidad…Me comentaron algunos delegados de la zona de riego que ABBY es sencilla y de buen trato y que la realidad de las cosas es que le tomaron confianza por la sencillez con la que se conduce ante ellos en el ejercicio de su delicada responsabilidad…La Eescuela Telesecundaria “Adolfo López Mateos” de Tampiquito se adjudicó el primer lugar dentro del Concurso de Escoltas de la Zona 17 se desarrolló en el Centro de Bienestar y Paz de esta cabecera municipal…Se contó con la presencia de la alcaldesa GLYNNIS JIMÉNEZ VÁZQUEZ quien inauguró el certamen y las palabras de bienvenida por parte del Supervisor Escolar JOSE MANUEL TIJERINA CASTILLO…Las escoltas de los planteles de las comunidades La Piedra y Las Tunas obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente…Ahora los alumnos de la escolta del plantel de Tampiquito se preparan para la siguiente etapa que sería la de región…Pues personal de la presidencia municipal taparon ayer los enormes cráteres que se encontraban casi en la bajada al bulevar “Enrique Cárdenas González” sobre el tramo de la carretera nacional de esta localidad…Estos hoyancos de dimensiones extraordinarias fueron causa de varias ponchaduras de llantas de vehículos cuando estaban tapados de agua en las pasadas lluvias…Pues el Coordinador del ITEA en Abasolo y Soto la Marina LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA se sigue significando como uno de los funcionarios estatales de este municipio que mejores resultados está entregando en el ejercicio de su responsabilidad…Junto a su eficiente equipo de trabajo en verdad que le han dado un buen bajón al tema de las personas adultas que hasta hace poco formaban parte de la estadística del analfabetismo y a otras tantas les han apoyado para que ya tengan sus certificados de primaria y de secundaria…Pues en algunos negocios y domicilios particulares de Soto la Marina se empiezan a ver ya algunos arreglos con motivos de la hermosa navidad…Muchas gentes con anticipación le entran al tema de los arreglos navideños mientras que otros como un servidor preferimos que entre bien el mes de diciembre para instalar el pinito y todo el escenario relacionado con la temporada más preciosa de cada año como es la navidad…Saludé en días pasados a mi buen amigo el Profr. JOAQUIN GONZÁLEZ GARCÍA en la zona centro de nuestra localidad…Maestro jubilado desde hace algunos años y dedicado de lleno a sus actividades en el Ejido El Capote…Por cierto su nieto el jovenazo ANGEL ARELLANO GONZÁLEZ se desempeña como dirigente de los jóvenes campesinos de la CNC en Tamaulipas y este cargo le ha permitido hacerse de muy buenas relaciones dentro del sector agrario cenecista…Casi treinta años son los que tiene ya AMADO CISNEROS ALMAGUER como empleado del servicio postal aquí en Soto la Marina…Nuestro respeto por su constancia y buen trato en el desarrollo de su delicado trabajo…PEPE BARRIENTOS es el nuevo Delegado Municipal en el Ejido La Piedra…PEPE se metió con todo a la campaña de GLYNNIS y formó parte de un equipo político que en esa comunidad trabajó pero en serio a favor del ahora proyecto instalado en la presidencia municipal…Los MEDINA habían ganado sus dos elecciones en el Ejido La Piedra y con boquete en sus respectivas participaciones…Solamente que en la pasada campaña que fue la tercera para ellos, esa misma cantidad de gente que los había apoyado decidió ir con GLYNNIS y vaya que la hicieron ganar sobradamente…En la Piedra como en otras tantas comunidades el triunfo de GLYNNIS no fue producto del trabajo y aporte de una solo persona, se debieron sus triunfos a la suma de equipos que esta ocasión se unieron y giraron la victoria hacia la actual presidenta municipal…Los alumnos de la Escuela Primaria “FELIPE DE LA GARZA” cuya dirección está a cargo de mi compadre ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ continúan con sus ensayos de acuerdo a las rutinas que cada uno de ellos habrán de desarrollar el próximo veinte de noviembre…Pues muchas críticas está recibiendo la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM porque nada más no se decide a tomar el timón de mando de este barco que se llama México…La sombra de su tutor político de siempre el ex presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR la asfixia y no le da margen mínima de maniobra…El de Tabasco la dejó atada de pies y de manos pues antes de entregarle el poder le sembró con incondicionales de él los liderazgos del Senado de la República y del Congreso de la Unión…Y por línea de AMLO le acaban de ratificar a ROSARIO IBARRA como Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando CLAUDIA tenía otra propuesta…Le urge a CLAUDIA no solamente firmar como presidenta, sino actual realmente como nuestra presidenta y no como una marioneta instalada en Los Pinos para ser manejada desde el rancho del Peje…Le haría bien a México estar bajo un solo mando y no entre dos como parece ser que por ahora estamos…Ya se nota un poco más el avance de la obra del edificio que albergara a la refaccionaria AUTO ZONE aquí en Soto la Marina…Estará ubicada al lado norte de la Gasolinera La Marina Vieja y ya en funcionamiento generará en veinte empleos directos más los que van a trabajar en el área de su construcción…Me dicen que el famoso MAKITO quien para mayores señas es el presidente municipal de Reynosa anda queriendo meter sus narices en temas políticos de Soto la Marina…Se me hace que anda perdido de su cabeza o trae el cerebro trabado…Lo que había de hacer es ponerse a trabajar en Reynosa su municipio el cual tiene sin pies ni cabeza…Hablando de alcaldes se dice, que el de Victoria LALO GATTAS se la pasa más en la capital del país que en su despacho de la alcaldía…Se asegura que LALO sigue teniendo el apoyo del ahora Secretario de Educación MARIO DELGADO, con quien lo une una serie de negocios, que dicen, son al margen de la ley… Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contario..

INICIA ESTE VIERNES LA JORNADA ESTATAL DE INCORPORACIÓN Y ACREDITACIÓN 2024 DEL ITEA; PROF. LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA.

Este viernes 15 de noviembre da inicio la Jornada Estatal de Incorporación y Acreditación 2024 del ITEA de acuerdo a lo que da a conocer el Prof. Luis Felipe Rodríguez Posada ante este medio de comunicación.

Indica el coordinador de este sistema de estudios para adultos en Abasolo y Soto la Marina que por ello es que junto a personal de la dependencia a su cargo se realizan acciones de promoción y de convencimiento entre las personas mayores de 15 años de edad que no han iniciado o bien tienen truncos sus estudios de primaria o de secundaria para que se incorporen a esta Jornada Estatal.

A pregunta expresa, respondió que la campaña que inicia este viernes concluye hasta el día 24 de este mismo mes de noviembre esperando que se vaya a tener una muy buena respuesta para los temas de incorporación y acreditación para primaria o secundaria.