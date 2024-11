Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Política de altura

-Américo Villarreal se reúne con Claudia Sheinbaum en México

El gobernador Américo Villarreal Anaya en gira de trabajo por la Ciudad de México, participó a inicios de esta semana en productiva reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, celebrada en Palacio Nacional, a fin de evaluar los avances del programa IMSS-Bienestar y otras iniciativas en materia de salud.

En el encuentro, en el que participaron las y los gobernadores de los estados donde opera el IMSS-Bienestar, también se reafirmó el compromiso de coordinar esfuerzos para brindar una mejor atención a las y los tamaulipecos.

La transformación en Tamaulipas continúa de la mano con el gobierno federal, destacó el gobernador Américo Villarreal.

En el encuentro también participaron el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo; el titular de la Secretaría de Salud federal, David Kershenobich; el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch y el titular del ISSSTE, Martí Batres.

Por lo que con ello se comprueba la buena química y coordinación que existe para sacar adelante los proyectos prioritarios de Tamaulipas.

También nos cuentan que el mandatario tamaulipeco tuvo reuniones importantes con secretarios del Gabinete Federal, para irle avanzando a los temas de Tamaulipas, por lo que a esto le llamamos política de altura y seguramente vienen cosas buenas para nuestro estado en los días por venir. Qué bueno.

NOTAS CORTAS

1.- Si no lo supo aquí se lo contamos. Que hubo Consejo Político Estatal del PRI el pasado 7 de noviembre en la capital tamaulipeca y de acuerdo al orden del día al parecer aún no se ponen de acuerdo para la renovación del nuevo líder del Comité Estatal del Tricolor, que fue el punto más importante a tratar. Unos dicen que la actual dirigente, Mercedes del Carmen “La Patrona”, ah perdón, ‘Paloma’ Guillen Vicente no quiere dejar el cargo y que hasta le salieron las lágrimas, puro cuento de ella, pues sabe la ‘chuleta’ que hay; otros que no hay quien la suceda. Por lo pronto, que habrá sorpresas en el corto tiempo. Total ¿Quién será el nuevo dirigente estatal? ¿Sera del Mante o de Victoria? Apuéstele.

2.- Tiempos de bonanza, eran los de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como gobernador de Tamaulipas, y el área de prensa así lo reflejaba. Y fue desde el despacho principal de esta poderosa oficina, que salió la indicación de “cuidar” al político regiomontano Gerardo Peña Flores, frustrado aspirante a todo y nunca la pegó, por lo que optaron que fuera Cesar Verástegui Ostos, y ya sabe usted donde termino. Se desvanecen los panuchos y con la nueva dirigencia nacional ya nadie les cree.

3.- Hasta los rincones más alejados del centro del estado el bienestar ahí esta y ¡La Transformación de las Familias Va!

Hace días, en Cruillas y Méndez de forma simultánea se llevó con éxito la continuidad de las brigadas “Transformando Familias”, que impulsa incansablemente la Dra. María de Villarreal, acercando los servicios, productos y atenciones de todas las dependencias del Gobierno humanista y transformador que lidera nuestro Gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo el atento y discreto Subsecretario de Bienestar Social, Samuel Badillo Amador.

Fue un honor coadyuvar en la atención directa de las familias tamaulipecas, y saludar a todas y todos, agregó, por lo que, sigamos haciendo equipo por la transformación, porque solo en equipo, el #bienestarva

4.- Por cierto, este día 13 de noviembre es el cumpleaños de Andrés Manuel López Obrador, quien para muchos lo ubican como el mejor presidente que ha tenido México, por lo que los morenistas tamaulipecos, al frente Américo Villarreal Anaya le dicen: Enhorabuena líder y larga vida.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.