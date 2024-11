Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Pedir no empobrece

Bajo la consigna de que “pedir no empobrece”, no se sorprenda que las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco y centro del estado se vayan pronto, aunque algunos ya lo hicieron a la Ciudad de México, tocando puertas y con la mano extendida para visitar dependencias federales o la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión y que sean los mismos legisladores punta de lanza a sus peticiones, con una lista ya preparada y en bien de sus municipios.

De entrada hay dependencias que les sobra el ‘biyuyo’, pues tienen recursos al por mayor para dar, ofrecer a quien los visite y tengan en las manos sus carpetas de peticiones, por ejemplo, ahí está la CONAGUA, SCT, PEMEX, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en devolución de impuestos, solo por citar algunas de ellas que jalan.

Para estas dependencias no es nada lo que les pidan, pero si es una enormidad para sus municipios que ya están en funciones y operando a partir del pasado 1 de octubre, por lo que, que esperan para ir por apoyos, digo por si a alguien no les han dicho que por ahí hay.

Lo cierto es que ya fueron algunos ediles y que les fue muy bien, como por ejemplo, ya había ido el de Ciudad Victoria; más recientemente fue el de Casas, Jaumave, Llera, y Palmillas, es decir, Lalo Gattás, Beto Hinojosa, Manuel Báez Martínez, Moisés Antonio Borjón Olvera y Sindy Paoleth Monita Ramírez, respectivamente.

Y que esta semana se prestaba ir otro grupo de alcaldes a la Ciudad del smog con el mismo propósito. Uno de ellos era el de Padilla, Neto Quintanilla. Qué bueno y que lo haga por el bien de su municipio y sus representados.

NOTAS CORTAS

1.- Aunque se diga que no y los que saben reconocen que, aún con la continuidad en Bustamante y Palmillas, sus alcaldesas, al frente de la comuna, los problemas financieros son iguales en cada arranque de gestión administrativa. Advierten que todo se nivelará entre diciembre y enero. Qué bueno.

2.- Jorge Romero Herrera será el nuevo dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), luego de imponerse en la votación realizada entre la militancia de la institución este domingo, por lo que, ¿Y a quién le importa eso? Diría mi amigo Nicolás, un simple plomero.

Además, la Presidenta de la Republica, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la llegada de Jorge Romero Herrera a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN), no implica una renovación dentro de esa institución política, ya que es un político ligado al esquema de corrupción denominado “Cártel Inmobiliario en la Ciudad de México” y que incluso el propio ex presidente Felipe Calderón Hinojosa lo advertía en su libro: Decisiones Difíciles, por lo que, no hay transformación e innovación de partido.

Entonces: Hay que preguntarle a Calderón que opina de Jorge Romero, a ver si lo tiene por ahí, en su libro él cita, dijo Claudia.

3.- Colecta Navideña 2024 “Albergando Corazones”: Al dar continuidad al Gobierno humanista que dirige Américo Villarreal Anaya, la Secretaría de Educación de Tamaulipas a través de la Unidad Ejecutiva, invita en esta época navideña, a regalar alegría a las y los alumnos de los Albergues Escolares, al donar juguetes nuevos o usados en buen estado (que no requieran baterías), como parte de la Colecta Navideña 2024 “Albergando Corazones”.

La donación la podrán realizar del miércoles 13 al viernes 29 de noviembre del 2024. Consulta los centros de acopio en la imagen, y en:

https://www.tamaulipas.gob.mx/educacion/convocatoria/colecta-navidena-2024/

4.- La pregunta de la columna es: ¿Cuantos alcaldes no van a completar para los aguinaldos?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.