EN LA OPINIÓN DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues ya estamos bien entrados en el penúltimo mes del presente 2024…Noviembre y enseguida estaremos primeramente DIOS en diciembre con todo lo que ese mes conlleva y genera…Me da mucho gusto que franquicias importantes sigan viendo a Soto la Marina como un lugar optimo para invertir parte de sus capitales…Les comento esto porque como ya se los dimos a conocer en nuestra pagina electrónica, AUTO ZONE ha iniciado los primeros trabajos de lo que será su primera sucursal en nuestro municipio y por algo será que eligieron a Soto la Marina para sin duda alguna, cuantiosa inversión…Tenemos ya en esta localidad marsoteña, la Plaza Comercial Mi Pueblito, así como dos tiendas de importante calado, como Su Bodega y Bodega Aurrera y próximamente AUTO ZONE y no es casualidad ni fortuito, que empresas de esta magnitud posen su vista en Soto la Marina, pues tenemos que incluir a otras de relativamente recién asiento como los casos de COPPEL y la Mueblería VILLARREAL en la Plaza Lora…Con todo y las dificultades que en lo general padecemos los marsoteños creo que nuestro municipio está en la vía requerida para seguir creciendo en todos los sentidos…Para empezar con AUTO ZONE se abrirán cerca de 20 nuevas plazas laborales y de eso se trata…La generación de empleos es la parte medular para que un municipio crezca y se desarrolle de la mejor manera…Pues la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ encabezó la entrega de nombramientos a los nuevos delegados municipales de las comunidades rurales en evento desarrollado el pasado martes en el salón del Hotel Los Generales…Acompañaron a la presidenta municipal el Secretario del Ayuntamiento, SERGIO RUIZ BALANDRANO y el Director de Desarrollo Rural, TORIBIO GALLEGOS RIVERA…Los delegados municipales son gente de calada lealtad política hacia la alcaldesa…Son los ojos, la boca y los oídos de GLYNNIS en cada una de sus comunidades…De hecho sus nombramientos en su gran mayoría se los ganaron al fragor de la batalla electoral en sus respectivos territorios…Entonces con esto vemos que GLYNNIS ya le ha dado forma a lo que es su equipo de trabajo y político rumbo a nuevas y próximas aventuras…La marca JIMENEZ actualmente es la que manda en territorio marsoteño y las condiciones de todo tipo están dadas para que así siga siendo, por un buen tiempo más…Pues se llevó a cabo la sesión del Consejo de Administración de la COMAPA a cargo de la alcaldesa GLYNNIS y dentro del marco de esta sesión se tomó la protesta a la Lic. LUPITA SOSA ROSILES como nueva gerente de este organismo de agua de nuestro municipio…Esta importante sesión se llevó a cabo apenas el pasado miércoles en la sala de juntas de la presidencia municipal…LUPITA llega a este importante cargo con el pleno respaldo de la joven alcaldesa…LUPITA SOSA al igual que otras damas y caballeros jóvenes ha recibido su primera oportunidad en el servicio público y se espera que habrá de entregar buenas cuentas desde su cargo como jefa del organismo operador de agua de Soto la Marina…LUPITA SOSA, ABBY AHUMADA, ANGELES SALAZAR y GISELLE LARA así como ARABELLA MEDINA CASANOVA entre otras damitas marsoteñas, están haciendo su debut como funcionarias de primer nivel en la actual administración…Y de igual manera hacen su aparición por la puerta grande, jovencitos como PEDRO CABRERA TAVARES, LUIS HINOJOSA y NEY TAVARES RODRIGUEZ entre los que se me vienen a la mente…Vamos a ver y a esperar cuantos de estos logran desarrollar sus talentos dentro del ejercicio público y cuantos se quedan solamente como promesas…Las condiciones se les han brindado así como la oportunidad…Ahora depende de ellos lo demás…Después de en verdad muchas administraciones el primo ARMANDO INFANTE ha vuelto a la escena en la alcaldía local y es que se desempeña como auxiliar en la Dirección de Desarrollo Rural a cargo de TORIBIO GALLEGOS…El que se nota como preocupado o distante en ocasiones es el Coordinador de Protección Civil, ENRIQUE ENRIQUEZ HERNANDEZ…Se le nota poca emoción o algo así…Muy distante del ENRIQUE ENRIQUEZ al que estábamos acostumbrados a tratar…Ha de ser algo pasajero…Por otra parte me comentan que por parte del sistema DIF Local se distribuyen más de cien platillos gratuitos de alimentos al día a personas en extrema pobreza de la zona urbana…La Directora IMELDA PAVÓN sigue con el equipo de trabajo al pie de la letra las indicaciones de la presidenta FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ en cuanto a responder de manera optima a las necesidades de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad…Se espera que la marca JIMENEZ pretenda hacer historia política y de gobierno en nuestro municipio y que la idea es la de trascender más allá de estos tres años…Nadie puede adivinar el futuro político de nadie pues hasta blasfemia pudiera parecer que alguien se atreva a hacerle al pitoniso…Pero a simple vista la casa JIMENEZ pareciera tener las condiciones necesarias como para intentar y además, lograr por medio de la permitida reelección, otro triunfo electoral más en el lejano 2027…Por otro lado me comentan que el beisbol en Soto la Marina amenaza con volver a revivir viejas glorias…Por lo pronto este próximo domingo los esperamos en la catedral del rey de los deportes de Soto la Marina pues vamos a ver acción y de la de primer nivel…La familia TAVARES PEÑA le agradece a la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ por haber dado las instrucciones necesarias para que una parte de la barda principal fuera reconstruida y es que desde hace varias administraciones se había hecho caso omiso a la petición de los familiares de Don CÉSAR TAVARES DE LA GARZA en ese sentido…Lo que pasa es que hace unos años una unidad automotriz abrió tremendo boquete a un lado de la puerta principal del viejo panteón y causó un grave daño a la barda que está casi pegada a la tumba de don CÉSAR…De igual manera y ya en lo personal mi compadre JULIO TAVARES reconoce la gestión que en ese sentido y ante la alcaldesa hiciera el responsable de ese espacio JORGE MEDINA VÁZQUEZ…Casi 90 alumnos son los que tiene inscritos la Casa de Cultura de Soto la Marina a cargo de la maestra AMELIA RAMIREZ SOTO…Así me lo hizo saber en días pasados ella misma…Claro que acompañan a la maestra AMELIA un equipo de colaboradores que están al frente de las diferentes disciplinas, artes y talleres que ahí se imparten de lunes a viernes por las tardes…Con la llega de AUTO ZONE cuyos trabajos se empezaron a realizar desde el pasado lunes por la mañana, podemos decir que ahí la llevamos Soto la Marina con todo y las dificultades propias de estos tiempos, está bien montada y cabalgando dentro del tren de la modernidad…Y vienen dos franquicias importantes más para inicios del próximo 2025…Una del sector de comidas y la otra del ramo del los abarrotes…Los taxistas de nuestro municipio se alistan y preparan para enfrentar de la mejor manera la próxima temporada de navidad y de fin de año según me platicó el líder de este importante gremio RICARDO CASTILLO CASTILLO…Esperan los taxistas tener un buen cierre de año en el entendido de que este 2024 ha sido de los más “flojos” para quienes forman parte de este importante sector…El Lic. NORBERTO SANTANA RODRÍGUEZ recibió nombramiento como Delegado Municipal del Ejido “El Sabinito” por parte de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ en sencillo evento que se llevó a cabo en días pasados en el despacho de la propia presidenta municipal…Este próximo 12 de noviembre se celebrará el Día Internacional contra la diabetes…Somos millones los seres humanos que vivimos con la mentada “azúcar” como fiel compañera de vida pero a la vez como la más seria amenaza para nosotros y lo que es peor con sus peligros para nuestra integridad física cual enemiga mortal…La vista así como los pies y los riñones son los órganos en que más padecemos quienes somos portadores de la peligrosa y mortal diabetes…Aunque claro que un diabético responsable puede incluso hasta morir de viejo y de otras enfermedades, si se comporta dentro de los parámetros normales de cuidados en dietas y medicamentos…Pero lastimosamente y me incluyo en la lista, son poquísimas las personas con azúcar que llevamos una dieta responsable…El Lic. ANTONIO CORONADO HERNANDEZ tiene la vela política prendida y confía que será tomado en cuenta por parte de la administración estatal en la próxima comalada de cargos estatales…Pero no como titular de alguna de las dependencias establecidas en nuestra zona urbana…Si esto quisiera siguiera como Oficial del Registro Civil cargo al que renunció ya hace un año…El equipo de trabajo de LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA de la Coordinación del ITEA sigue a la “caza” permanente de probables alumnos para que sean parte de este sistema educativo y los adultos son la prioridad…Si se trata de adultos mayores, todavía más les insisten en que inicien con sus clases o terminen sus estudios bajo la supervisión de los responsables de estas acciones…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…