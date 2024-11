POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Viene Noroña a aterrizar reforma judicial

Con el tema de la reforma judicial, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, estará presidiendo cuatro asambleas informativas de Morena en Tamaulipas, para explicar las bondades de la innovación legislativa que ha llevado a cabo el partido, digamos que se propone aterrizar en la conciencia colectiva de la militancia y de los simpatizantes, lo que representa este capítulo de la 4ª Transformación.

Los puntos geográficos elegidos para el caso, son Tampico y Altamira, donde se presentará el viernes 8 de noviembre, en el primer caso el escenario será la plaza “Hijas de Tampico” y se está convocando a simpatizantes y militancia a las 12:30 horas; mientras que en el segundo de estos municipios el mitin tendrá lugar en la plaza principal a las 16:00 horas.

Por lo que respecta a esta capital, el evento será en la Concha Acústica a las 10:30 horas del sábado y por la tarde en el mercado Catarino Garza de Matamoros.

LA REFORMA COMBATE IMPUNIDAD Y LA FALTA DE JUSTICIA.- Como jefe político de la plaza tamaulipeca, Américo Villarreal Anaya tomó la iniciativa para adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, y de esta manera allanar el camino de la reforma al Poder Judicial, con estas acciones de avanzada, Tamaulipas se instala en el escenario nacional como la primera entidad en llevar a cabo la elección popular de las y los magistrados, asimismo, de juezas y jueces, todo para el año 2025.

El nuevo esquema de impartición de justicia se propone combatir la impunidad, y aplicar la justicia en México mediante la independencia de las instituciones judiciales. En estas circunstancias, las y los candidatos a jueces y magistrados, deben cumplir los requisitos específicos de experiencia y formación profesional establecidos en el proyecto de reforma, formulada para dar cumplimiento a la reforma misma, en la materia vigente y que señaló un plazo de 180 días naturales, a partir de la entrada en vigor del Decreto federal, para realizar la armonización de las constituciones locales.

De acuerdo con la iniciativa, el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 permitirá elegir por voto popular a todas las magistradas y magistrados, juezas y jueces del estado. No está de más precisar, que el proyecto que ya está en el Poder Legislativo, dispone con toda precisión que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial serán respetados.

ASEGURAN CALIDAD EDUCATIVA EN PSICOLOGÍA DE LA UAT. – Con el propósito de asegurar la calidad educativa y proporcionar mayores herramientas de desarrollo a los estudiantes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se puso en marcha el proceso de evaluación, que permitirá la reacreditación de la licenciatura en Psicología, que imparte la Unidad Académica de Trabajo social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH).

Este procedimiento se convierte en un sello de calidad, que viene a ratificar el compromiso con la formación académica sólida, pertinente y que responde a las necesidades de la sociedad en general y al campo profesional de la psicología en lo particular.

Correspondió al rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado dar la bienvenida al equipo de pares evaluadores del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, A. C. (CNEIP), en esa consideración señaló que con los trabajos de acreditación, se pretende contar con programas de licenciatura que sean pertinentes y a la altura de las necesidades de la sociedad tamaulipeca.

Anaya Alvarado refirió que, para ello, se han trazado estrategias sólidas, que permitan avanzar de manera humanista en la mejora continua de los programas educativos que oferta la Universidad, procurando el fortalecimiento pedagógico, la innovación y el desarrollo de habilidades blandas en los servicios que se ofrecen a los estudiantes.

Ante la presencia de la directora de la UATSCDH, Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, el rector reconoció el compromiso del personal directivo, docente y administrativo de ese plantel universitario, y a quienes han trabajado arduamente para acreditar la Licenciatura en Psicología y tener en la actualidad todos sus programas acreditados.

ES UN AMATEUR DE LA DELINCUENCIA Y NO DAN CON ÉL

– El caso “Melanie”, la joven de Cd. Madero golpeada por su novio tomó grandes dimensiones, el tema está en el escenario nacional, con la reprobación de la sociedad en general y la atención de los diferentes niveles de las instituciones procuradoras de justicia. Pero el agresor huyó, y a estas alturas es buscado por las fiscalías de todos los estados del país. Al lado de estos hechos nos preguntamos cual será el futuro en el terreno académico de Jesús “N”, si será expulsado del centro educativo al que pertenece o podrá aspirar a obtener un título médico, paradójicamente, salvador de vidas.

Por otra parte, la periodista Daisy Herrera reporta para Radio Fórmula, que la vivienda del “presunto” agresor, fue cateada y que Melanie, sometida a una cirugía, ya fue dada de alta y se encuentra en su hogar, mismo que está resguardado por elementos de vigilancia para asegurar la integridad física de la víctima.

Esta lamentable historia alcanzó proyección internacional, y hoy eso compromete aún más, a todas las instancias de procuración de justicia de México, para dar con Jesús “N” (Christian de Jesús Rojas Espinosa), estudiante de Medicina. Este último punto es de gran interés, porque no podemos imaginarnos a un personaje con ese grado de violencia protegiendo vidas humanas.

Por lo pronto tenemos a un inexperto, huyendo y con éxito; tras de él, elementos profesionales en la búsqueda de delincuentes, que parecen no poder dar con la presa. Un final que tiene en expectativa a una sociedad y un aparato profesional investigador que no puede ser derrotado por un amateur y apenas candidato a protagonista de la delincuencia. Esperamos un final satisfactorio para la sociedad y que no quede en entredicho las instituciones investigadoras.