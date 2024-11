POR: ANA LUISA GARCÍA G.

La Catrina, protagonista y sin vela en el entierro

Así es, la Catrina ha seducido a todos los públicos, los de México y en el extranjero, sin formar parte de las tradiciones en el Día de Muertos, se ha convertido en principal protagonista de estas festividades de la cultura mexicana. Su huesuda presencia la convirtió en un personaje popular que encarna (que paradójico, ella en los huesos) el centro de las festividades, así es como se erigieron en las plazas públicas de diferentes ciudades gigantes catrinas. En el zócalo de Veracruz, se baila en estos días el danzón en torno a una gigantesca figura artesanal de la Catrina.

Y aunque la creación de José Guadalupe Posada data de 114 años, es prácticamente a partir del presente siglo que la figura de la catrina se hace presente en desfiles, en el centro de las plazas públicas y en algunas ciudades de gran movimiento turístico como Puebla, meseros y meseras, vestidos de catrinas atienden las mesas en los restaurantes; igualmente algunos “botones” en los hoteles lucen maquillados y trajeados en alusión al “catrín”.

En esta ocasión las redes sociales realizaron una actividad intensa intercambiando videos de comparsas, desfiles, carros alegóricos en un ritual similar al carnaval. El de la ciudad de México, sin duda el más importante y conocido a partir de una película de James Bond, que inicia una persecución en la lucha del bien contra los malos y esto ocurre en medio del desfile del Día de Muertos. Esta proyección internacionalizó a esta clase de eventos que han crecido en todos los aspectos.

Pero pese a la arrolladora simpatía del pueblo mexicano por La Catrina, esto se encuentra muy lejos de ser el ritual del Día de Muertos, pero es sin lugar a duda la cereza del pastel, que adorna y atrae al turista, y por lo tanto fortalece a esta industria. Los ejemplos de México y Puebla, empiezan a ser imitados en otras partes del país, algunos de manera modesta pero ya están en ese roll.

En Oaxaca y Guerrero, sus pueblos tienen su propia tradición, también salen a las calles en una peregrinación de a pie, sobre todo en las comunidades modestas, en los municipios suburbanos. Para ellos es la fiesta más importante del año, son comunidades casi desiertas solo habitadas por ancianos, mujeres y niños, pero los hombres que salieron a buscar trabajo al lado americano regresan con sus trocas en estos días, le vuelven a dar vida a la comunidad y ellos, los varones, cocinar el pan tradicional con el que reciben a las visitas en los días de muertos, el 1 y 2 de noviembre para honrar a quienes se les adelantaron en el camino a la eternidad.

Así vivimos este fin de semana en México, con desfiles, concursos de catrinas y una lluvia de videos que inundó las redes sociales, ya no son los panteones los únicos escenarios conmemorativos. Pero la cuestión es que de una u otra manera recordamos a los que se han ido, y esperamos su visita con un altar en casa, con una flor, una luz y la mente llena de recuerdos.

REFORMA, CONVIERTE A INFONAVIT EN CONSTRUCTORA PÚBLICA. – Garantizar el derecho a una vivienda digna para las familias mexicanas, es un noble propósito que está en discusión en el Senado, incluso la senadora Olga Patricia Sosa posó con un cartelón, festejando esta iniciativa en la que trabajan los legisladores de esa Cámara. La propuesta que es iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, es tan optimista como lo fue en los años 70´s la creación del Infonavit (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores), con los resultados que todos conocemos.

El programa de vivienda anunciado por la actual administración federal, contempla una inversión de 600 mil millones de pesos, que es menos de la mitad de lo que costará la elección para el Poder Judicial en 2025, para la que Hacienda ya oficializó la cifra de 13 mil millones de pesos en números redondos. Con esto queremos decir que es realizable desde el punto de vista financiero.

De lo que se conoce hasta ahora del proyecto de reforma, se está considerando ampliar las facultades del Infonavit para convertirlo en una constructora pública. Con esto puede ahorrarse un buen porcentaje, aunque representa restar oportunidad a las empresas privadas. Tampoco podemos dejar de recordar que en otras épocas han existido esta clase de constructoras del sector público, y no representaron grandes ahorros, pero si generaron riqueza mal habida para unos cuantos.

Este último comentario tiene como propósito, generar mecanismos de vigilancia y auditoría permanente o frecuente para evitar saqueos.

Retomando el tema del Infonavit, desde luego que ha contribuido de manera importantes a resolver el problema de acceder a una casa propia a muchas familias, sin embargo, la demanda en un país tan grande como México parece interminable. Ahora el gobierno de la doctora Sheinbaum se propone construir un millón de viviendas a bajo costo, y de esa manera garantizar el derecho a un techo a un mayor número de familias.

Por otra parte, esta reforma modifica el artículo 123 de la Constitución, y desde ahora se exalta que el Infonavit instale “un sistema con orientación social” en el propósito de que los trabajadores obtener una vivienda con crédito barato”. Que bueno que ahora lo establezcan de una manera muy clara y precisa, porque es obvio, que la naturaleza de ese instituto fue siempre con sentido social. Sin embargo, los altos intereses con los que ha trabajado dicen lo contrario.

Otro dato, del millón de viviendas proyectadas para el actual sexenio, 165 mil sean construidas en 2025, incluidas varias para renta que beneficiarán especialmente a jóvenes cuyos ingresos no les permite alquilar un hogar.

En fin, estaremos atentos a esta iniciativa de gran trascendencia en el propósito de generar mejores condiciones de vida para los mexicanos y por consiguiente una buena parte de los tamaulipecos.

LA UAT FORTALECE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. – La Universidad Autónoma de Tamaulipas trabaja en procesos de actualización de la normatividad y en la generación del Sistema de Educación Media Superior, iniciativas que tienen como marco el Plan de Desarrollo Institucional de la UAT, alineadas a la política educativa de la entidad. Receptora de esta política son las 5 preparatorias dependientes de la casa de estudios y más de 50 escuelas incorporadas. Con esta implementación de estrategias, se alinean a la normatividad del nivel medio superior a las políticas académicas nacionales.

Entre otras cosas la institución busca incrementar la capacidad para atender la demanda de bachillerato mediante la creación de nuevas preparatorias, además de modalidades en línea y mixta.

Asimismo, se continúan realizando esfuerzos para consolidar la oferta de bachillerato bilingüe. Lo cual representa aportar a los estudiantes más herramientas para su formación profesional; de igual manera sostienen las modalidades en línea y mixtas para contribuir a disminuir el rezago en este nivel educativo, de esta manera, tanto jóvenes como adultos, que por alguna situación de vulnerabilidad no lograron concluir el bachillerato, ahora lo pueden hacer.

Estas acciones impulsadas por el rector Dámaso Anaya Alvarado, fortalece los proyectos inherentes al propósito de una educación con visión humanista y transformadora.