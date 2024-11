EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues estamos en plenas fechas de la celebración de todos los santos y los fieles difuntos…Una celebración ancestral de nuestro pueblo mexicano…Y en Soto la Marina no puede ser la excepción y por ello es que los negocios dedicados a la venta de ramos, flores y coronas hacen su lucha para incrementar sus ganancias en estas fechas tan arraigadas entre nuestra comunidad…En estas fechas hasta los que nunca vieron a sus familiares ya fallecidos compiten por llevar los arreglos más costosos para que los demás vean que son ellos quienes más los extrañan…Como si el que está bajo tierra pudiera ver lo que les llevan…Si está bien el tema de las flores y todo eso, pero creo que si en vida les podemos dar amor a nuestros seres amados, sería mucho mejor…Pero en fin cada quien hace en su vida lo que mejor le place…Mientras los dueños de este tipo de negocios muy contentos porque por lo general si se incrementan sus ventas y esto es necesario para que la economía de nuestra comunidad se mueva y con ello el circulante sea mayor…El buen amigo CHEMO CEPEDA está “palomeado” como nuevo Delegado Municipal en el Poblado La Pesca…Ya es plenamente seguro su nombramiento y casi lo tiene ya en la bolsa, pero al parecer se va a realizar un evento en nuestra zona urbana de Soto la Marina, para la entrega oficial de este documento a las nuevas autoridades de todos los ejidos del municipio…Claro que los nuevos delegados llevarán tatuado el fierro político de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Inició el programa de bacheo en esta cabecera municipal y este empezó en la esquina de la Calle Matamoros esquina con Felipe de la Garza en plena zona centro…Los taxistas del municipio esperan mejorar sus dejadas en esta próxima recta final del presente 2024…Así me lo comentó el dirigente de este gremio adherido a la CTM el estimado amigo RICARDO CASTILLO…De igual manera se incrementan los accidentes vehiculares y caseros por lo que la Delegación de la Cruz Roja a cargo de MARY GARZA CRISANTO ya se prepara de manera debida para las acciones a realizar en este punto final del año…De igual manera se espera una mejora en las ventas de los diferentes negocios de esta localidad como gasolineras, taquerías y talleres entre otros por la alta afluencia de personas que hacen parada aquí en Soto la Marina… Esperamos que la gente de prensa del ayuntamiento local nos de a conocer las comisiones que la tocaron a los regidores de la presente administración…De TOÑO HINOJOSA ARELLANO ni que decir, pues en su calidad de síndico le toca presidir por ley la importante Comisión de Hacienda, que es la más importante de todas…La Presidenta del Sistema DIF local, FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ encabezó la entrega de equipamiento de desayunadores escolares el pasado lunes en la Primaria “Felipe de la Garza” ante la presencia de la Directora de Desayunos del DIF estatal, FRANCISCA GONZÁLEZ CASTILLO quien acudió en representación de la esposa del gobernador MARIA DE VILLARREAL…Claro que el director de esta escuela, Profr. ALEJANDRO VILLARREAL RAMÍREZ fungió como anfitrión de las destacadas visitantes…Igual de cierto es que 84 años está por cumplir la Escuela Primaria “Felipe de la Garza” en este próximo mes de diciembre…Solo de imaginarnos cuantas generaciones de niños y niñas de Soto la Marina han abrevado en esas antiguas aulas del saber…Muy emocionado el cronista de Soto la Marina, PEDRO CABRERA DE LA FUENTE TAVARES por el hallazgo de unas antiquísimas figuras que fueron encontradas en el Ejido “Los Arroyos”…PEDRO es un amante del tema histórico y es un caso de excepción y es que los jóvenes a su edad por lo general, andan en otras ondas como dice la raza, pero él es joven muy maduro, la realidad de las cosas…PEDRO CABRERA DE LA FUENTE su padre es un destacado liberal que ha tenido altos cargos en la Gran Logia de Tamaulipas y que pertenece a la logia marsoteña que por ahora y desde hace años se encuentra en “sueños” como ellos dicen…Es decir, tienen cerradas sus columnas…Otros destacados masones de Soto la Marina lo son don GUSTAVO MORA TAMÉZ y GUSTAVO MORA SÁNCHEZ, así como el Profr. LEONEL TAVARES DE LA GARZA y el también profesor FRANCISO CARRILLO RESÉNDEZ, así como JESUS MARTINEZ MENDIOLA entre otros…A nivel local muchos integrantes de la clase política que se la jugaron a favor de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ están a la espera de algún espacio en el Ayuntamiento…Así que los muchachos que ocupan cargos, actualmente, deberían de apresurar el paso en el proceso de enseñanza porque siempre hay una buena cantidad de elementos en la espera de recibir la ansiada oportunidad…Entre los que andan “olfateando” posibles oportunidades se encuentran algunos viejos “lobos de mar” que aportaron trabajo, en la pasada campaña en el tema electoral y que están a la expectativa de que algunos funcionarios actuales se “retarden” en el proceso de aprendizaje…Igual de cierto es que el proceso de aprendizaje de los funcionarios municipales será muy corto si se toma en cuenta la alta expectativa que la sociedad de Soto la Marina tiene en la alcaldesa GLYNNIS, quien se ha propuesto hacer una gestión que por sus logros, haga historia de la buena, en nuestro municipio…El próximo cuatro de noviembre inicia el pago de la pensión a los adultos mayores del gobierno federal …Será el último pago de este año para los abuelitos de este programa que la realidad el ex presidente AMLO lo amplió y a la vez lo aprovechó como fortísima carta política electoral para así cimentar el proyecto del segundo piso de la 4T con CLAUDIA SHEINBAUM ahora a la cabeza de nuestro país…La realidad es que AMLO dejó el país con una histórica deuda, pero la gente común esto nunca lo va a visualizar por los apoyos que reciben de manera bimestral…El país endeudado, hasta el tope, pero el mexicano común encantado de ir cada dos meses al Banco del Bienestar o a los cajeros automáticos…Todos felices…Todos contentos…Se tienen muchas ganas de reactivar el rey de los deportes en nuestro municipio y la realidad es que el nuevo Presidente de la Liga local don ESTEBAN RIVERA es amante del deporte de la pelota dura de toda la vida…Aparte su condición de regidor en el cabildo local le puede facilitar en gran manera el gestionar y lograr apoyos del municipio para quienes practican, su amado deporte…Ya que andamos por los terrenos del rey de los deportes vaya un afectuoso saludo para mi hermano PEDRO MARES JUAREZ una de las leyendas vivientes en nuestro municipio de Soto la Marina…Ya jubilado como maestro se desempeña como dirigente del Sindicato de los Pensionados y Jubilados de la educación de nuestro municipio y claro que su pasión por el béisbol es más que reconocida por todos quienes lo conocemos…Excelente la participación del cuadro de danza de la Escuela Telesecundaria de Tampiquito en las fiestas por el aniversario del Ejido “Nombre de Dios” allá en la parte sur del municipio…Recibieron un reconocimiento muy merecido por su participación el cual recibió el director FRANCISCO JAVIER DE LEON ARRATIA…Bueno del que ya no hemos tenido noticias políticas es de CHECO RANGEL, de quien esperábamos una activa participación en la recién terminada campaña…CHECO buscó un par de ocasiones la candidatura municipal por el PRI, pero desafortunadamente para él no se concretó y posteriormente también la buscó por otros partidos, sin éxito…Es el síndico TOÑO HINOJOSA ARELLANO uno de los funcionarios que mejores resultados está presentando y los números avalan lo que estoy afirmando…La oficina de sindicatura es de las que más gente recibe y atiende de lunes a viernes y la verdad es que se van muy contentos por el trato atento que se les brinda en todo momento por TOÑO y sus colaboradores…Sin la menor de las dudas que cuando los puestos de la administración están a cargo de alguien con sentido político, los resultados son óptimos…Equivocados están y además muy tiernos se ven, quienes con inocencia afirman que cuando se inicia una administración, la política se terminó…Craso error, la política nunca se termina…Claro que los funcionarios del nivel que sea, siempre deben de desarrollar sus funciones, pensando en el tema político con todo y que sea su obligación el atender a todos por igual…Y es que claro que la política nunca termina y por lo tanto se debe de tratar bien aun a quienes hayan jugado en contra…Y mayormente se debe de tratar con manos de seda a quienes se la rifaron por el proyecto ganador…Se instaló una cruz monumental en el panteón municipal…Aparte de lo limpio que quedó el viejo camposanto, con la cruz monumental hagan de cuenta que estamos hablando de un camposanto de una gran urbe…Bien por la administración de GLYNNIS… Igual de cierto es que el Profr. JORGE MEDINA VÁZQUEZ tiene a su cargo el mantenimiento y en sí la responsabilidad en lo general de los dos panteones de esta localidad, así como el del Poblado Tampiquito…Y lo está haciendo muy bien la realidad de las cosas…Por cierto se están reparando algunas áreas del viejo panteón que tenían enormes boquetes desde hace mucho tiempo…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario.