EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues está terminando la tercera semana de GLYNNIS como presidenta municipal de Soto la Marina…Su equipo de colaboradores todavía están recorriendo, la ruta del conocimiento respecto a las acciones que se tienen que desarrollar en las dependencias a sus cargos…Se entiende porque la gran mayoría de los directores y subdirectores como los jefes de área son nuevos o con poco tiempo, sabiendo del tema de la gobernanza…Se espera que la presidenta municipal les esté teniendo paciencia en ese sentido, pero de igual manera se tiene que entender que la comunidad espera acciones prontas por parte del nuevo gobierno local y es que hay rubros que se tienen que atender pronto y que son una exigencia en cuanto a los resultados que tanto esperan…El tema de los baches se puede esperar que muy pronto se ponga en marcha tras la visita que realizó el Secretario de Obras Públicas, PEDRO CEPEDA ANAYA, ya que al lado de la alcaldesa de Soto la Marina dio el banderazo oficial a los trabajos en el primer cuadro de nuestro pueblo…Se espera que GLYNNIS vaya a aprovechar de manera óptima el lazo político que la une con el gobernador AMERICO VILLARREAL ANAYA y con la nueva presidenta de México CLAUDIA SHEINBAUM…De ahí que se tienen los suficientes argumentos para esperar prontas acciones de los diferentes niveles de gobierno en suelo marsoteño…Y es que la gente de Soto la Marina decidió de manera mayoritaria respaldar el proyecto político y de gobierno de GLYNNIS por la coincidencia que en todos los sentidos se tiene con los gobiernos estatal y federal…En otro orden de ideas la Lic. ALMA DELIA BARCENAS VALLE recibió nombramiento como Oficial del Registro Civil en nuestro municipio…La dependencia estatal en referencia estuvo un año acéfala, es decir, no había titular desde la renuncia que presentó a este cargo el Lic. ANTONIO CORONADO HERNANDEZ…La Lic. ALMA DELIA BARCENAS VALLE recibió su nombramiento firmado por el Secretario General de Gobierno HECTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ…De inmediato la nueva funcionaria estatal le fue a presentar sus respetos a la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ con quien estableció acuerdos y puentes de coordinación que beneficiarán a nuestra comunidad…De esta manera es como prácticamente ha iniciado la danza de cambios en los puestos estatales de Soto la Marina a poco tiempo relativamente de haberse presentado el cambio de poderes en nuestro municipio…Se menciona que para el cargo del Registro Civil también había otras propuestas, más sin embargo la ex catedrática del CBTa local fue la beneficiaria…En los tiempos del PRI al que tanto critican muchos hoy en día aunque hayan comido a llenar con los gobiernos del tricolor los puestos del estado eran moneda de cambio para tener y mantener tranquilos y adentro del redil a los grupos políticos que no estaban en el poder municipal…De esta manera el antiguo sistema tenía tranquilos a los liderazgos e integrantes de las diferentes fuerzas políticas de Soto la Marina y ya cuando se venían las campañas federales todos estaban tranquilos al tener en sus manos las diferentes parcelas de poder…Pero esta ocasión vamos a esperar como se dan los cambios o las permanencias en los puestos estatales y es que las cosas van cambiando y cada gobierno estampa su propia huella en las acciones políticas y de la gobernanza…JUAN HERNANDEZ FORTUNA es el titular del CREDE, así como el contador GUADALUPE CONDE VÁZQUEZ despacha en la Oficina Fiscal del estado: LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA despacha como Delegado del ITEA y NORALBA HERNANDEZ JUÁREZ se desempeña como Delegada de SEBIEN…Todas las oficinas estatales tienen sus ocupantes y es que solamente el Registro Civil estaba sin titular…Cuantos de ellos van a sobrevivir en la nomina?…Quien sabe…Y cuantos tendrán que entregar el cargo?…Esto tampoco lo podemos saber con anticipación…Pues al final son varios los funcionarios que lograron dar el salto de la nómina del gobierno local pasado de TOÑO MEDINA al actual a cargo de GLYNNIS…Algunos de estos y estas a quienes me refiero le juraron lealtad en su momento a TOÑO MEDINA…Se espera que ahora a partir de esta ocasión si sea la lealtad su carta de presentación y es que también es cierto que por ahora ocupan espacios que bien pudieron ser para mucha gente que si le jugó con lealtad al proyecto de la ahora presidenta municipal y que por diferentes razones no han podido ser acomodados…Pero bueno es cuestión de recordar una de las máximas de la política en nuestro país que reza “unos corretean la liebre y otros sin correr la atrapan”…Cambiando de rumbo me comentan en la zona de riego del municipio que podrían no ser sembradas las hectáreas esperadas en este próximo ciclo de riego…Agua si va a haber y para aplicar tres o cuatro riegos me comentan, pero el problema está en los altos costos de los insumos como las semillas, el fertilizante y los gastos por concepto de combustibles entre otros…Y los precios en las cosechas de maíz y de sorgo han sido muy bajos, indican…Se vienen las fiestas de difuntos y por ello es que los trabajadores de Servicios Públicos andan de lo más activos…Los dos panteones de nuestro pueblo así como el del Poblado Tampiquito están bajo la responsabilidad del Profr. JORGE MEDINA quien la verdad de las cosas, le está poniendo la muestra a muchos en cuanto al desempeño de su labor…Punto aparte de esto el Profr. JORGE MEDINA es muy bien visto por la familia en el poder municipal a quienes con resultados les está correspondiendo a su confianza…Mucho cuidado se deberá de poner por parte de la administración de GLYNNIS al tema de los próximos delegados municipales…Deben de ser los próximos delegados cuadros cercanos a la alcaldesa marsoteña y es que ellos serán precisamente sus representantes, ante sus respectivos ejidos…Por decir en Tampiquito me comentan que quiere la delegación municipal un elemento que el día de la elección no acudió ni siquiera a votar…Pero ahora se quiere vender y hacer pasar como partidario de GLYNNIS…El día de las votaciones se fue de Tampiquito antes de que abrieran las casillas de esa comunidad…En La Peñita también se anda dejando promover un elemento que asegura que votó por GLYNNIS pero que no podía exhibirse porque en su familia lo iban a regañar…Es decir no hizo política para GLYNNIS además votó en contra, pero si le ofrecen la delegación, “está en la mejor disposición,”…Vivillo…Pues desde ahorita ya algunos grupos de grillos locales se andan reuniendo pensando en las elecciones del 2027!…Y lo increíble es que se están mezclando elementos que entre sí pensábamos que políticamente eran como juntarse el agua y el aceite…Pues hasta la elección local pasada eran enemigos irreconciliables…Por otro lado ALEX DANIEL MATA HINOJOSA fue ratificado como Director de Desarrollo Urbano por parte de la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…ALEX ya venía desempeñando esta misma responsabilidad con TOÑO MEDINA…Un Secretario del ayuntamiento es considerado el para rayos de cualquier administración municipal…Aunque igual el desempeño exitoso o no lo tanto depende en mucho del poder y la confianza que se le deposite por parte del alcalde en turno…Se puede pensar que en el caso del Lic. SERGIO RUIZ BALANDRANO cuenta con el total apoyo de su jefa la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Pero como todos sabemos el papel desarrollado por un Secretario del Ayuntamiento no por fuerza tiene que ser solamente, el de firmar papeles y contestar oficios…Un Secretario del Ayuntamiento asume desde el momento de su protesta la función de ser el guardián de las broncas tanto políticas como de la función pública, que le pueden explotar a sus superiores como en este caso a GLYNNIS…El Lic. RUIZ BALANDRANO es considerado como de casa en la familia JIMENEZ y vaya que esta cercanía se siente desde lejos…Por otro lado es cierto que la gente un poco mayor de Soto la Marina recuerda con cariño y nostalgia negocios icónicos como los depósitos de vinos y licores de ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA como lo fueron El Aguaje y La Jarrita…Y que decir de los restaurantes El Norteño, El Señorial y el 14…Aquel taquero que le decían El Galán…Y de Nardo y Viviana ni que decir…La pista de aviación que estaba a un lado del panteón municipal y otros puntos más del Soto la Marina que se nos fue para no volver…El famoso amigo JOAQUIN CASTILLO (qepd) que le gustaba ser ampáyer cuando le recetó un injusto ponche a un bateador que no le caía bien, comentó al terminar esa entrada “vieron la bolonona con la que lo ponché”?…Saludos a personajes icónicos de nuestro pueblo como don DANIEL RIVERA y RUPERTO VÁZQUEZ…Personajes los dos…Cuestión de días para que se lleve a cabo la instalación del Consejo de Administración de la COMAPA y ahí se hará oficial el nombramiento de LUPITA SOSA como gerente de este organismo…Cabe destacar que dicho consejo lo habrá de presidir la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…