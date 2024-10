EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vino el Secretario de Obras Públicas del Estado, PEDRO CEPEDA ANAYA el pasado miércoles por la tarde y en compañía de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ puso en marcha un benéfico programa de bacheo en la zona urbana de Soto la Marina…En su intervención el funcionario estatal fue portador del saludo del gobernador AVA de quien refirió está brindando todo el apoyo a nuestro municipio y es que considera a GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ como una gran aliada de su administración en este municipio…La realidad es que urge una manota de gato en la mayor parte de las calles de nuestro pueblo y es que están en condiciones verdaderamente deplorables, de ahí que el gobierno del estado que encabeza AMERICO VILLARREAL ANAYA le va a entrar a la solución de esta delicada problemática…Sirve y de mucho que la presidenta municipal haya emergido de una alianza partidista que está en la misma frecuencia del estado y de la federación, pues de esa manera los recursos fluyen con prontitud al existir tres caminos unidos en el tema de la gobernanza…Igual de cierto es que a partir de que GLYNNIS asumió la alcaldía de Soto la Marina los secretarios del gabinete estatal hagan de cuenta que están desfilando por nuestro municipio y es que en el transcurso de la presente semana se dejaron venir entre otros aparte del de obras públicas, los de salud y el de turismo…Todas estas señales nos brindan argumentos para poder pensar que a Soto la Marina le va a ir muy bien con GLYNNIS ocupando el despacho principal de nuestra presidencia municipal…Por supuesto que en entrevista concedida a un servidor la alcaldesa agradeció al gobernador del estado AMERICO VILLARREAL ANAYA por las en verdad, muchas obras, que se habrán de realizar en Soto la Marina…Dice el líder de la CNC local MARIO ALBERTO CRUZ OCHOA que hay mucho optimismo entre la gente de las comunidades rurales en cuanto a que se va a cerrar de lo mejor este 2024 pues las lluvias no han faltado en este tramo del 2024…Por cierto la Presa “Vicente Guerrero” llegó ya a casi el 68 por ciento de su capacidad cuando hasta antes de la tormenta “Alberto” andaba apenas el 6 por ciento de llenado en su envase…El detalle para los agricultores sigue siendo el alza de los insumos para la siembra del maíz y del sorgo un poco menos…Pues la primera quincena para los empleados del ayuntamiento local se les reflejó el pasado martes 15 de octubre…Se pudieron observar rostros alegres y otros no tanto…Normal, como sucede al inicio de cada administración…Lo malo del empleo en el servicio público es la alta expectativa que muchos se crean ellos solos al pensar algunos que un trabajo en la alcaldía es la solución para sus problemas económicos que en no pocos casos vienen arrastrando desde hace años…Ya que hablamos del tema de la administración de Soto la Marina vaya un reconocimiento para el trabajo que se desarrolla en el DIF que preside FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ pues han iniciado a todo lo que da a pesar de que no recibieron la institución en las mejores condiciones materiales ni de infraestructura que se requerían…El liderazgo de FER se nota y se siente en esta que es la institución por excelencia al servicio de las familias vulnerables de nuestro municipio…FER es exigente en la cuestión de resultados, pero de igual manera sabe tratar con mano suave y protectora a quienes forman parte de su equipo de trabajo en las diferentes área del sistema a su cargo…Por otro lado se avecina un merecido homenaje al gran ex futbolista local TRINI CAMACHO el cual se estaría llevando a cabo en esta parte final del año…TRINI fue futbolista profesional y ha puesto en alto el nombre de Soto la Marina durante su trayectoria dentro del mundo del balompié…Este homenaje se le estaría organizando por parte de quienes fueron sus ex compañeros del mítico equipo Deportivo CASTRO que en la época de los 80s barriera y acabara con el cuadro en este municipio y otros de nuestra región…PEPE ABUNDIS, JAVIER MOLINA, el finado TANO GALVÁN entre otros integraron esta poderosa e histórica escuadra que en su momento trascendió más allá de Soto la Marina…En el Hospital Rural IMSS BIENESTAR de esta localidad celebraron el 42 aniversario de su fundación…Unidas, las partes de gobierno y sindical celebraron este aniversario más de servicio no solamente a las familias de Soto la Marina sino de otros tantos más de Tamaulipas…La vida en el tema de la salud jamás sería la misma para los marsoteños sin la presencia de nuestro querido hospital…Esta obra generó en que la memoria y el recuerdo del entonces alcalde LEONARDO BARRIENTOS GARZA permanezca para siempre en el imaginario de nuestra comunidad…Creo que para posteriores aniversarios se podría invitar a algunas de las hijas de LEONARDO como una muestra de respeto y de agradecimiento a nuestro inolvidable gordo…Por cierto hasta ahora LEONARDO BARRIENTOS GARZA es el mejor político que ha visto nacer esta nuestra hermosa tierra y su legado ahí está más presente que nunca con las obras que gestionó y se realizaron sobre todo en su primera administración cuando tuvo de enorme aliado a su compadre el entonces gobernador Don ENRIQUE CÁRDENAS GONZÁLEZ…El buen amigo BETO AZUARA se desempeña como Jefe de Alcoholes, en nuestro municipio por instrucciones de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ…Hablando de gente identificada por el Partido Verde, ANGELES SALAZAR CARRILLO viene fungiendo como Directora de Bienestar en esta misma administración marsoteña…Dicen que los muchachos del servicio recolector de basura del ayuntamiento local andan muy contentos por el sueldo que se les asignó en esta naciente administración…Se les hizo justicia después de algunos años de recibir sueldos muy raquíticos…Muy bien por el gobierno de GLYNNIS y es que el personal del servicio recolector de basura le entra al trabajo, pero en serio y desde muy temprano por las mañanas…El Coordinador del ITEA en Abasolo y Soto la Marina LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA junto a su equipo de trabajo sigue entregando buenos resultados en su gestión y apenas el pasado jueves entregó su certificado de secundaria a Don ESCOLASTICO AZUARA JUAREZ a sus 82 años de edad…Un claro ejemplo del trabajo que se desarrolla en la coordinación del ITEA para los municipios de Abasolo y Soto la Marina y que contribuye a combatir el rezago educativo entre los adultos como en este caso don ESCOLASTICO…DEYANEIRA AGUILAR tuvo a su cargo el proceso de enseñanza aprendizaje de tan esforzado alumno…Púes el popular ROGELIO PADRON el famoso “Chespi” es regidor suplente ante el cabildo de Soto la Marina al ser el segundo de a bordo de Don ESTEBAN RIVERA quien es propietario por parte del Partido Acción Nacional…Por cierto don ESTEBAN es un apasionado del beisbol y lo demuestra cada que hay agarrones de pelota en el coloso del Bulevar Enrique Cárdenas González…Ahora don ESTEBAN es el Presidente de la Liga Municipal del rey de los deportes…El joven ANGEL ARELLLANO GONZÁLEZ se desempeña como dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista en Tamaulipas, por lo que como sea, es ya una figura política de alcance estatal…Claro que le tocaron tiempos complicados para su organización que pertenece a la CNC, pero de igual manera no es fácil acceder a cargos de representación estatal y el nieto del ProfR. JOAQUIN GONZÁLEZ GARCÍA lo ha logrado…En otro orden de ideas, la buena amiga ROCIO LARA se desempeña laboralmente en el DIF Soto la Marina y tiene a su cargo una de las más importantes áreas de esta dependencia en la que manda FERNANDA JIMENEZ VÁZQUEZ en su calidad de presidenta…Por cierto FER asistió a la celebración que por el Día Mundial de la Alimentación que se desarrolló en la Primaria “FELIPE DE LA GARZA” y en la que el director ALEJANDRO VILLARREAL le dio la más afectuosa bienvenida…El estimado amigo NARCISO HERNANDEZ MORENO es el chofer de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ desde los tiempos de campaña por lo que se puede asegurar que es de todas sus confianzas…CHICHO es serio, trabajador y responsable pero sobre todo, leal y discreto de ahí que se haya logrado hacer de las confianzas de la joven presidenta municipal, así como de su familia cercana…Una verdadera delicia es cuando platicas con el Profr. LEONEL TAVARES DE LA GARZA un ícono de la política en Soto la Marina…Todo un mundo de experiencia y sabiduría al que los aspirantes a políticos le deberían de aprender aunque sea un poco de lo muchísimo que él sabe de esto…Hay pollitos sin apenas tener alas y se sienten como que ya lo saben todo porque participaron en una campaña de mandaderos o haciéndola de promotores…Me da mucho gusto que el Profr. TAVARES se sienta bien y que arropado por el cariño de su familia la pase de lo mejor…Creo a no equivocarme que el Profr. LEONEL TAVARES DE LA GARZA es hasta ahora el único alcalde del que, un hijo como es el caso de NEY tuvo también la misma responsabilidad aunque con un mundo de años de diferencia…Va a pasar un buen de tiempo para que otra dupla papá-hijo hagan esta misma historia aquí en nuestro municipio…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…